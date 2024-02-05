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Güllü Dinleyen Savaş Pilotundan Sergen'in Kupon Tüyosuna Haftanın En Komik Steam Yorumları

Güllü Dinleyen Savaş Pilotundan Sergen'in Kupon Tüyosuna Haftanın En Komik Steam Yorumları

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
05.02.2024 - 13:30

Steam kullanıcıları yine oyun incelemesi yapalım derken mizahşör damarlarını kabartıp ortaya birbirinden eğlenceli incelemeler koydular!

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Ya şimdi öyle deyince bi' şey oldu sanki...

Ya şimdi öyle deyince bi' şey oldu sanki...

Oyun: Palworld

"Cüceler büyük bir tamahkarlıkla kazdılar derinleri."

"Cüceler büyük bir tamahkarlıkla kazdılar derinleri."

Oyun: Enshrouded

Bu şaka = seneye görüşürüz şakası.

Bu şaka = seneye görüşürüz şakası.

Oyun: Tekken 8

O esnada evin tavanına kartallı gergi tavan yapan Selim bey...

O esnada evin tavanına kartallı gergi tavan yapan Selim bey...

Oyun: House Flipper 2

Hayır. SEN Güllü dinleyerek uçak kullanıyorsun.

Hayır. SEN Güllü dinleyerek uçak kullanıyorsun.

Oyun: War Thunder

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Oyun daha önce çıktığı için Diriliş Ertuğrul Mount & Blade 2: Bannerlord TV dizisidir.

Oyun daha önce çıktığı için Diriliş Ertuğrul Mount & Blade 2: Bannerlord TV dizisidir.

Oyun: Mount & Blade 2: Bannerlord

Kim bu hesabın sahibi, Sergen Yalçın mı?

Kim bu hesabın sahibi, Sergen Yalçın mı?

Oyun: EA Sports FC 24

Biz ne yaptık, dünyaya gelirken hard mode mu seçtik acaba?

Biz ne yaptık, dünyaya gelirken hard mode mu seçtik acaba?

Oyun: Dead by Daylight

Oyun incelemesi yazarken aniden oluşan üzücü farkındalık.

Oyun incelemesi yazarken aniden oluşan üzücü farkındalık.

Oyun: eFootball 2024

*Kıraç - Endamın Yeter çalıyor*

*Kıraç - Endamın Yeter çalıyor*
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Haftaya görüşmek üzere!

Haftaya görüşmek üzere!

Oyun: Person 3 Reloaded

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