Güllü Dinleyen Savaş Pilotundan Sergen'in Kupon Tüyosuna Haftanın En Komik Steam Yorumları
Güllü Dinleyen Savaş Pilotundan Sergen'in Kupon Tüyosuna Haftanın En Komik Steam Yorumları
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Ya şimdi öyle deyince bi' şey oldu sanki...
"Cüceler büyük bir tamahkarlıkla kazdılar derinleri."
Bu şaka = seneye görüşürüz şakası.
O esnada evin tavanına kartallı gergi tavan yapan Selim bey...
Hayır. SEN Güllü dinleyerek uçak kullanıyorsun.
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Oyun daha önce çıktığı için Diriliş Ertuğrul Mount & Blade 2: Bannerlord TV dizisidir.
Kim bu hesabın sahibi, Sergen Yalçın mı?
Biz ne yaptık, dünyaya gelirken hard mode mu seçtik acaba?
Oyun incelemesi yazarken aniden oluşan üzücü farkındalık.
*Kıraç - Endamın Yeter çalıyor*
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Haftaya görüşmek üzere!
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