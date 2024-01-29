Eşine "İçimden Geldi" Hediyesi Olarak Özel Oyun Yaptıran Kişi Hepimizi Kıskandırdı
Eşine "İçimden Geldi" Hediyesi Olarak Özel Oyun Yaptıran Kişi Hepimizi Kıskandırdı
Beyler bayanlar toplanın, ipucu niteliğinde bir hediye fikri ile karşınızdayız! Bir Twitter kullanıcısı eşinin kendisine özel yaptırdığı harika hediyeyi paylaşınca ahalinin gözlerinden kalpler fışkırdı.
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"İçimden geldi" hediyeleri sizce de en tatlı ve özel hediyeler değiller mi?
Eşi tarafından çok özel bir "içimden geldi" hediyesi alan Merve de bunu Twitter hesabından paylaşınca ahali bir anda hayatta neye ihtiyaçları olduğunun farkındalığını yaşadı!
Yalan mı söyleyelim kardeşim, kıskandık!
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Sonuçta kaçımız için oyun yapıldı ki?
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Oyun hediyesinin üzerine beylerin farklı yetenekleri ve orijinal hediyelerini de görme fırsatı bulduk.
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Tabi bu arada çıta yükseldi beyler, bilginiz olsun. 😅
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Bir E250'nin içinde yüklü gelse, offf...
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Bir de size soralım...
Siz bu fikri nasıl buldunuz?
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