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Eşine "İçimden Geldi" Hediyesi Olarak Özel Oyun Yaptıran Kişi Hepimizi Kıskandırdı

Eşine "İçimden Geldi" Hediyesi Olarak Özel Oyun Yaptıran Kişi Hepimizi Kıskandırdı

Croft
Croft - Onedio Üyesi
29.01.2024 - 17:15

Beyler bayanlar toplanın, ipucu niteliğinde bir hediye fikri ile karşınızdayız! Bir Twitter kullanıcısı eşinin kendisine özel yaptırdığı harika hediyeyi paylaşınca ahalinin gözlerinden kalpler fışkırdı.

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"İçimden geldi" hediyeleri sizce de en tatlı ve özel hediyeler değiller mi?

"İçimden geldi" hediyeleri sizce de en tatlı ve özel hediyeler değiller mi?

Hediyeleşmek için özel bir gün olmasına gerek yok. İnsan karşısındakini mutlu etmek için, 'gördüğümde aklıma sen geldin' diyerek hediye alınca anlam her iki taraf için de bir anda değişiyor, ortamı tatlılık sarıyor!

Eşi tarafından çok özel bir "içimden geldi" hediyesi alan Merve de bunu Twitter hesabından paylaşınca ahali bir anda hayatta neye ihtiyaçları olduğunun farkındalığını yaşadı!

Eşi tarafından çok özel bir "içimden geldi" hediyesi alan Merve de bunu Twitter hesabından paylaşınca ahali bir anda hayatta neye ihtiyaçları olduğunun farkındalığını yaşadı!
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Yalan mı söyleyelim kardeşim, kıskandık!

Yalan mı söyleyelim kardeşim, kıskandık!
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Sonuçta kaçımız için oyun yapıldı ki?

Sonuçta kaçımız için oyun yapıldı ki?
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Oyun hediyesinin üzerine beylerin farklı yetenekleri ve orijinal hediyelerini de görme fırsatı bulduk.

Oyun hediyesinin üzerine beylerin farklı yetenekleri ve orijinal hediyelerini de görme fırsatı bulduk.
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Tabi bu arada çıta yükseldi beyler, bilginiz olsun. 😅

Tabi bu arada çıta yükseldi beyler, bilginiz olsun. 😅
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Bir E250'nin içinde yüklü gelse, offf...

Bir E250'nin içinde yüklü gelse, offf...
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Bir de size soralım...

Bir de size soralım...
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Siz bu fikri nasıl buldunuz?

Siz bu fikri nasıl buldunuz?
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Buyurun yorumlara!

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