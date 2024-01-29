Erkoların "İnan Çok Şey Atlatıyorum" Bahanesine Gelen Birbirinden Komik Cevaplar

Geçtiğimiz pazar günü atılan bir tweet ve o tweet'e gelen yanıtlar bizi hem ufaktan üzdü hem de baya bi' güldürdü. Bir X kullanıcısı erkoların 'Kızım Valla İnan Çok Şey Yaşıyorum.' cevabından sıkılmış olacak ki çareyi Twitter'da aramış. Epey bir yorum alan bu tweetlere gelen yanıtları sizin için derledik👇