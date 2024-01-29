Erkoların "İnan Çok Şey Atlatıyorum" Bahanesine Gelen Birbirinden Komik Cevaplar
Erkoların "İnan Çok Şey Atlatıyorum" Bahanesine Gelen Birbirinden Komik Cevaplar
Kaynak: https://twitter.com/lilmissboujeee/st...
Geçtiğimiz pazar günü atılan bir tweet ve o tweet'e gelen yanıtlar bizi hem ufaktan üzdü hem de baya bi' güldürdü. Bir X kullanıcısı erkoların 'Kızım Valla İnan Çok Şey Yaşıyorum.' cevabından sıkılmış olacak ki çareyi Twitter'da aramış. Epey bir yorum alan bu tweetlere gelen yanıtları sizin için derledik👇
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Bu 'Çok şey yaşıyorum' cümlesini bahane olarak kullanan erkolarımız elbette var. Ama dürüst erkolar ölmedi arkadaşlar. Güven problemi dediğin nedir ki sana çok şey öğretir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Aşkoların verdiği cevapları doğru buluyor musunuz? Yoksa 'Erkolar da ağlar' mı diyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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