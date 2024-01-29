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Erkoların "İnan Çok Şey Atlatıyorum" Bahanesine Gelen Birbirinden Komik Cevaplar

Erkoların "İnan Çok Şey Atlatıyorum" Bahanesine Gelen Birbirinden Komik Cevaplar

Twitter Goygoy
Nida Torun
Nida Torun - Onedio Üyesi
29.01.2024 - 12:30

Geçtiğimiz pazar günü atılan bir tweet ve o tweet'e gelen yanıtlar bizi hem ufaktan üzdü hem de baya bi' güldürdü. Bir X kullanıcısı erkoların 'Kızım Valla İnan Çok Şey Yaşıyorum.' cevabından sıkılmış olacak ki çareyi Twitter'da aramış. Epey bir yorum alan bu tweetlere gelen yanıtları sizin için derledik👇

Kaynak: https://twitter.com/lilmissboujeee/st...
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Her şey "Bir erkeğin 'Şu sıralar çok şey yaşıyorum' demesi ne anlama geliyor?" diye bir tweetle başladı.

Yanıtlardan biri 'Depresyonda olmamız sizin için bir şaka mı?! Allahım yarabbim' diye yakınmış. Belli ki aşkolardan bu soruyu duymaktan sıkılmış adamcağız.

Birisi de 'Bu, tam olarak bu...' diyerek komik bir gif paylaşmış. Bir erkonun kendiyle olan iç savaşını temsilen...

Bir kız da erkoların oyunlarından sıkılmış olacak ki ' -Ya bir kız arkadaşı var, -Ya beraber çocuğu olan ama ilişkilerinin bittiği eskisiyle tekrardan denemek istiyordur, -Ya gözü başkasındadır, -Ya da başkasından bir çocuğu olacaktır' diye yanıtlamış. Tecrübe diyebilir miyiz?

Bir kullanıcı 'Yorumlara bak ya😂 az kaldı agaların depresyona girmesine de izin verilmeyecek' demiş. Başını dik tut yiğidim erkekler de ağlar.

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"Bu demek oluyor ki 'elemanı şutla' hem de hemen " Ablamız bu erkolardan çok çekmiş anlaşılan.

Bir koca yürekli beyefendi de olaya çok duygusal yaklaşmış, 'Biri size değer verdiğinde, bunu her gün anlarsınız çünkü size olan sevgisini, davranışları ve sözleriyle gösterir' demiş😥

Bir kişi de aşkoların erkolar adına konuşmasından sıkılıp 'Kadınların hala bizim için cevap vermeye çalışmasına ve tamamen yanılmalarına bayılıyorum' cevabını vermiş.

Yine bir temsili video yanıtı gelmiş. "Bir erkek 'Çok şey yaşıyorum' dediğinde, bilin ki kafasında böyle hissediyordur"

Bir abimiz derinden girmiş bu sefer, "Bence kadınların tepkileri komik. Erkekler kendilerini çok baskılıyorlar. Genellikle biriyle çıkmadan önce her şeyimizi (hepimizi değil) hazır etmemiz gerektiğini düşünürüz. Ve eğer başarılı olamazsak bu baskı içimizi kemirir. 'Çok şey yaşıyorum' şu anlama gelebilir. Stresle uğraşıyorum ve bunu ifade etmek istemiyorum. Para sorunları yaşıyorum. Hayatta bir şeyler yapmaya çalışıyorum ve bunu başarmakta zorlanıyorum. Durumum biriyle çıkmaya uygun değil. Bazı akıl sağlığı sorunlarıyla uğraşıyorum ve sizi korkutmak istemiyorum."

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Bir aşko da 'Terk etmen ve daha iyisini bulman lazım demek' demiş. Mazide yaşanmış bir şeyler belli ki.

Bu 'Çok şey yaşıyorum' cümlesini bahane olarak kullanan erkolarımız elbette var. Ama dürüst erkolar ölmedi arkadaşlar. Güven problemi dediğin nedir ki sana çok şey öğretir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Aşkoların verdiği cevapları doğru buluyor musunuz? Yoksa 'Erkolar da ağlar' mı diyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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