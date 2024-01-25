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Sesi Olan Görsellerden Eski Fiyatlara Bakınca Çöken Hüzne Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Sesi Olan Görsellerden Eski Fiyatlara Bakınca Çöken Hüzne Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
25.01.2024 - 19:32

Bakalım takvimlerin 25 Ocak'ı gösterdiği bu Perşembe hangi tweetler veya postlar timeline'ı güldürmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Annebet

Annebet
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Yuvalama mı o?

Yuvalama mı o?
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Mis gibi program...

Mis gibi program...
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Enflasyonu buradan hesaplayın.

Enflasyonu buradan hesaplayın.
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Aura mıydı doğrusu?

Aura mıydı doğrusu?
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Sesi olan görseller

Sesi olan görseller
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Gençlik nereye gidiyor?

Gençlik nereye gidiyor?
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

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