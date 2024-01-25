Sesi Olan Görsellerden Eski Fiyatlara Bakınca Çöken Hüzne Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Sesi Olan Görsellerden Eski Fiyatlara Bakınca Çöken Hüzne Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım takvimlerin 25 Ocak'ı gösterdiği bu Perşembe hangi tweetler veya postlar timeline'ı güldürmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
Annebet
Yuvalama mı o?
Mis gibi program...
Enflasyonu buradan hesaplayın.
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Aura mıydı doğrusu?
Sesi olan görseller
Gençlik nereye gidiyor?
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