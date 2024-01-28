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28 Ocak Dünya Toksik İlişki Günü Hatırına Maziye Yolculuk Yaptık: Gelmiş Geçmiş En Toksik Aşkları Sıraladık!

28 Ocak Dünya Toksik İlişki Günü Hatırına Maziye Yolculuk Yaptık: Gelmiş Geçmiş En Toksik Aşkları Sıraladık!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
28.01.2024 - 21:37

Bugünün Dünya Toksik İlişki günü olduğunu öğrendik, hepimizin üstüne lanet gibi çöken toksik ilişki kavramını dibine kadar yaşayan canımız ünlülerimizin tarihe geçen aşklarını anmadan olmaz dedik!

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Muhtemelen hepimizin, inanılmaz sağlıksız olduğunu bildiğimiz halde sadece "tüketen" bir ilişkide veya ilişkilerde takılıp kaldığı olmuştur!

Muhtemelen hepimizin, inanılmaz sağlıksız olduğunu bildiğimiz halde sadece "tüketen" bir ilişkide veya ilişkilerde takılıp kaldığı olmuştur!

Artık sürekli diken üstünde durmanın verdiği adrenalinden midir, geçmiş travmalarının bir yerinde sıkışıp kalmış meseleden midir bilinmez, pek kolay olmaz böyle ilişkilerden çıkmak da, çıktıktan sonra unutmak da!

Artık sürekli diken üstünde durmanın verdiği adrenalinden midir, geçmiş travmalarının bir yerinde sıkışıp kalmış meseleden midir bilinmez, pek kolay olmaz böyle ilişkilerden çıkmak da, çıktıktan sonra unutmak da!

Bir küçük iç çektiğinizi duyar gibiyiz de... Konumuza dönelim hadi! Bilenler bilmeyenlere söylesin! Bugün, hayatınızı alt üst eden o kişiyi anma günüymüş meğer: 28 Ocak Dünya Toksik İlişki Günü!

Gerçek toksikleri kutlama şansınız olmayacaktır muhtemelen çünkü onlar her yerden engellenirler... Aman diyelim engeli kaldırıp başınıza da iş almayın sakın! Gelin, bizi yalnız bırakmayıp bu toksiklik sevdasını dibine kadar yaşayan kader ortağı ünlülerimizin tarihe geçen aşklarını analım! Bir yandan da kendimizinkileri anarız 😈

Gerçek toksikleri kutlama şansınız olmayacaktır muhtemelen çünkü onlar her yerden engellenirler... Aman diyelim engeli kaldırıp başınıza da iş almayın sakın! Gelin, bizi yalnız bırakmayıp bu toksiklik sevdasını dibine kadar yaşayan kader ortağı ünlülerimizin tarihe geçen aşklarını analım! Bir yandan da kendimizinkileri anarız 😈

Hazırsanız başlıyoruz!

1. Rihanna ve Chris Brown

1. Rihanna ve Chris Brown

Çok cici gözüküyorlar biliyoruz ama toksikliğin dibini gören ilişkilerdendi Rihanna ve Chris Brown'unki. Henüz Rihanna 16, Chris Brown ise 15 yaşındayken tanışan ve birbirine tutulan ikili, aralarındaki kimyaya karşı koyamamış Rihanna'nın 20. yaş doğum gününde ilişki yaşadıklarını kabul etmişti. Resmi olarak 2008'de başlayan ilişkileri 2009'da Chris Brown'un Rihanna'ya şiddet uyguladığı için tutuklanmasıyla ve Rihanna'nın tarihe geçen darp fotoğraflarıyla sonlandı.

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2. Justin Bieber - Selena Gomez

2. Justin Bieber - Selena Gomez

2010 yılında iki yeni ergenin yaşadığı başta inanılmaz imrenilen sonra da 'düşman başına' dedirtecek kadar kaosa dönen bir aşktı onlarınki... Ardı ardına ayrılıp barışan, her seferinde de major depresyonlara girip çıkan 'Jelena' bir döneme büyük damgasını vursa da şimdilerde bile hala herkese yaka silktirmeye devam ediyor. Selena Gomez'le son ayrılığından kısacık bir süre sonra aşk yaşamaya başladığı Hailey Baldwin'le evlenen Justin Bieber'ın Selena Gomez'le aşkının hala milyonlarca fanı var bu fanların Hailey'e uyguladığı zorbalık da hat safhada!

3. Khloe Kardashian - Tristan Thompson

3. Khloe Kardashian - Tristan Thompson

Kardashian kardeşlerden Khloe ve dünyaca ünlü basketbolcu Tristan Thompson, 2016 yılında birbirlerinin hayatına girerek dünyayı birbirlerine zindan ettiler. Tristan Thompson'un Khloe Kardashian'ı kaç kere aldattığını, Khloe'nin de Tristan'ı kaç kere affettiğini biz sayamadık! Üstelik bu aldatma vakalarından birinin sonunda Tristan'ın başka bir kadından bir çocuğu daha oldu ve diğerlerinde de Khloe birinci ve ikinci bebeklerine hamileydi.

4. Kanye West. - Bianca Censori

4. Kanye West. - Bianca Censori

Bu ilişki için maziye yolculuk yapmadık, bu akla hayale sığmayan tuhaflıktaki ilişki hala devam ediyor çünkü.. Biter mi bitmez mi bilmiyoruz ama Kanye West'in Kim Kardashian'la boşanmasının ardından aklını iyice kaybettiği ve Bianca'yı ona benzetmeye çalışarak zorbalık uyguladığı iddialar arasında. Hangi koca karısının nude'larını paylaşır ve etrafta çıplak gezdirir ki diye sorup konuyu şimdilik burda kapatıyoruz.

5. Sinem Kobal - Arda Turan

5. Sinem Kobal - Arda Turan

2009'da başta 'onun eski sevgilisi benim yakın arkadaşım olur mu öyle şey?' diyerek yalanladıkları ilişkinin baya baya aşka evrilmesini izlemiş, Roma'da basıldıklarında da ateş olmayan yerden duman çıkmayacağını bir kez daha anlamıştık. Nişanlılığa kadar giden Sinem Kobal ve Arda Turan aşkı, Arda Turan'ın çapkınlıkları ve evliliği sürekli ertelemesi ve Sinem Kobal'ın da sabrının taşmasıyla son bulmuştu.

6. Ahmet Kural - Sıla

6. Ahmet Kural - Sıla

2017 yılında aşk yaşamaya başlayan Sıla ve Ahmet Kural, yukarıda gördüğünüz bu ikonik fotoğraf sayesinde hayatımıza 'Ahmet Kural'ın Sıla'ya baktığı gibi' diye bir kalıp bile sokmuştu. Uzunca bir süre mutluluk pozları verdikleri aşkı bozan ilk haber kıskançlık kriziyle geldi. Ahmet Kural'ın kıskançlıktan Sıla'ya tokat attığı ve Sıla'nın da affetmediğini öğrenmiştik. Ama barıştılar. Barışmalarından kısa bir süre sonra kesin bitiş, Sıla'nın Ahmet Kural'ın kendisini darp ettiğini söyleyerek dava etmesiyle sonuçlandı...

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7. Nejat İşler - Berrak Tüzünataç

7. Nejat İşler - Berrak Tüzünataç

Bugün yerli ünlüler masasındaki en toksik erkek kim diye sorsak 10 kişiden 8'i Nejat İşler der herhalde... Berrak Tüzünataç'ın da biraz deli dolu aşklar yaşadığını biliyoruz zaten. Bu kombi 2009'da bir araya gelip aşk yaşamaya başladıklarında da hem tencere-kapak, hem de 'aman burdan yangın çıkar' demiş, arada kalmıştık. Çiftin aşkı iki yıl sürdü, sürekli kavga ettikleri iddia edilen ikili, kıskançlık krizi sebebiyle ayrılmıştı.

8. Şeyma Subaşı - Acun Ilıcalı

8. Şeyma Subaşı - Acun Ilıcalı

Acun Ilıcalı, henüz iki kızının annesi Zeynep Yılmaz'la evliyken başlayan ilişki, zamanında gündeme bomba gibi oturmuş, büyük tepki çekmişti. Yuva üstüne yuva olmaz diye haykıranların isyanı boşunaydı çünkü binbir türlü trajikomik skandalı takip eden ilişkide Şeyma Subaşı ne yapıp edip Acun Ilıcalı'yla kızları Melisa'yı kucağına aldıktan sonra evlendi. 8 yıllık bekleyişin ardından nihayet 2018 yılında evlenen çift, evliliklerini sadece bir sene sürdürebilmiş, 9 yıllık ilişkiyi temelli kapatmıştı.

9. Hadise - Mehmet Dinçerler

9. Hadise - Mehmet Dinçerler

Öyle bir toksiklik ki jet hızında başlayıp jet kararların alınmasının ardından evlilikle sonuçlanan ilişki yalnızca beş ay daha devam edebildi. Hadise'nin acı çektiğini bariz gösteren paylaşımlarıyla beraber gelen ayrılık sinyallerinin üstüne bir de üstüne enteresan takı muhabbetleri ve göndermeler eklenince toksik ilişki dememek için bir sebep bulamadık açıkçası.

10. Afra Saraçoğlu - Mert Ramazan Demir

10. Afra Saraçoğlu - Mert Ramazan Demir

Kiminize göre dünyanın en tatlı, en şahane ilişkisi biliyoruz ama kusura bakmayın toksik ilişki tanımına harfiyen uyuyor Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in ne olduğu belirsiz aşkı! İster 'anlaşmaları', ister başka bir sebepten olsun aşk yaşadıklarını mütemadiyen reddeden çift, sürekli bir şekilde beraber görüntüleniyor. Bir ayrılıp bir barıştıkları ve aralarında geçen kaos da gayet gündeme düşüyor... İlişkinin nasıl başladığına hiç girmiyoruz bile, öyle başlayan aşklardan hayır gelmez, unutmayın!

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Ponche

ilişkisi olanlara kolay gelsin 😂

ömer

Dünya kahpeler günü diyelim 👌

mehmet

Hayatta engelini kaldırmam, kaldıraçla dünyayı yerinden kaldırırım ama engelini kaldırmam

Ponche

kaldıraçla dünyayı kaldırmak daha Eğlenceli 😂