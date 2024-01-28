28 Ocak Dünya Toksik İlişki Günü Hatırına Maziye Yolculuk Yaptık: Gelmiş Geçmiş En Toksik Aşkları Sıraladık!

Kiminize göre dünyanın en tatlı, en şahane ilişkisi biliyoruz ama kusura bakmayın toksik ilişki tanımına harfiyen uyuyor Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in ne olduğu belirsiz aşkı! İster 'anlaşmaları', ister başka bir sebepten olsun aşk yaşadıklarını mütemadiyen reddeden çift, sürekli bir şekilde beraber görüntüleniyor. Bir ayrılıp bir barıştıkları ve aralarında geçen kaos da gayet gündeme düşüyor... İlişkinin nasıl başladığına hiç girmiyoruz bile, öyle başlayan aşklardan hayır gelmez, unutmayın!