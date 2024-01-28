28 Ocak Dünya Toksik İlişki Günü Hatırına Maziye Yolculuk Yaptık: Gelmiş Geçmiş En Toksik Aşkları Sıraladık!
28 Ocak Dünya Toksik İlişki Günü Hatırına Maziye Yolculuk Yaptık: Gelmiş Geçmiş En Toksik Aşkları Sıraladık!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Muhtemelen hepimizin, inanılmaz sağlıksız olduğunu bildiğimiz halde sadece "tüketen" bir ilişkide veya ilişkilerde takılıp kaldığı olmuştur!
Artık sürekli diken üstünde durmanın verdiği adrenalinden midir, geçmiş travmalarının bir yerinde sıkışıp kalmış meseleden midir bilinmez, pek kolay olmaz böyle ilişkilerden çıkmak da, çıktıktan sonra unutmak da!
Gerçek toksikleri kutlama şansınız olmayacaktır muhtemelen çünkü onlar her yerden engellenirler... Aman diyelim engeli kaldırıp başınıza da iş almayın sakın! Gelin, bizi yalnız bırakmayıp bu toksiklik sevdasını dibine kadar yaşayan kader ortağı ünlülerimizin tarihe geçen aşklarını analım! Bir yandan da kendimizinkileri anarız 😈
1. Rihanna ve Chris Brown
İçeriğin Devamı Aşağıda
2. Justin Bieber - Selena Gomez
3. Khloe Kardashian - Tristan Thompson
4. Kanye West. - Bianca Censori
5. Sinem Kobal - Arda Turan
6. Ahmet Kural - Sıla
İçeriğin Devamı Aşağıda
7. Nejat İşler - Berrak Tüzünataç
8. Şeyma Subaşı - Acun Ilıcalı
9. Hadise - Mehmet Dinçerler
10. Afra Saraçoğlu - Mert Ramazan Demir
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
ilişkisi olanlara kolay gelsin 😂
Dünya kahpeler günü diyelim 👌
Hayatta engelini kaldırmam, kaldıraçla dünyayı yerinden kaldırırım ama engelini kaldırmam
kaldıraçla dünyayı kaldırmak daha Eğlenceli 😂