1+1 Ev Romantizmine Gerçeklerle Yanıt Vererek Hayalleri Siyah Poşete Koyduran Kullanıcılar
1+1 Ev Romantizmine Gerçeklerle Yanıt Vererek Hayalleri Siyah Poşete Koyduran Kullanıcılar
Ne oldu nasıl oldu bilemiyoruz ancak 1+1 evde yalnız, o da olmadı en fazla manita ile yaşamak gençlerin en büyük hayallerinden birine dönüştü. Twitter'da bu hayalin yeniden palazlanması ise bu kez realistleri harekete geçirdi.
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Kabul edelim, pek çoğumuz aile yanından ayrıldığında böyle bir evde kalma hayallerine daldı.
Bir Twitter kullanıcısı platformda ara ara alevlenen 1+1 ev ateşini bu paylaşımı ile tekrar yaktı.
Ama bu kez hayalperest romantiklerin yüzüne gerçekler çarptı.
Ve sahne realistlere kaldı!
Hayallerde yaşayanı gerçekler dövermiş. 😅
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Görüldüğü üzere coğrafya da fark etmiyor gibi.
Tüm kanıtlara karşın hayaline sıkı sıkı tutunanlar da vardı tabi.
Uyarı ise gecikmedi.
E ülke gerçekleri de malumunuz...
Kısacası savaşı bu kez acımasız gerçekleri yüzümüze çarpan realistler kazandı diyebiliriz!
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Peki siz ne diyorsunuz sevgili emlak severler?
1+1 romantizmi abartılmış bir balon mu?
1+1 evler özgürlüğe çıkan merdivenler mi?
E buyurun!
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