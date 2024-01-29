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1+1 Ev Romantizmine Gerçeklerle Yanıt Vererek Hayalleri Siyah Poşete Koyduran Kullanıcılar

1+1 Ev Romantizmine Gerçeklerle Yanıt Vererek Hayalleri Siyah Poşete Koyduran Kullanıcılar

Croft
Croft - Onedio Üyesi
29.01.2024 - 13:09

Ne oldu nasıl oldu bilemiyoruz ancak 1+1 evde yalnız, o da olmadı en fazla manita ile yaşamak gençlerin en büyük hayallerinden birine dönüştü. Twitter'da bu hayalin yeniden palazlanması ise bu kez realistleri harekete geçirdi.

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Kabul edelim, pek çoğumuz aile yanından ayrıldığında böyle bir evde kalma hayallerine daldı.

Kabul edelim, pek çoğumuz aile yanından ayrıldığında böyle bir evde kalma hayallerine daldı.

Büyük şehir, 1+1 ev ve bıcır bıcır gezen manita (opsiyonel)...Sonra ne mi oldu dersiniz? Yüzümüze ülke gerçekleri çarptı! Ancak bu hayal kurmaya hala engel değil.

Bir Twitter kullanıcısı platformda ara ara alevlenen 1+1 ev ateşini bu paylaşımı ile tekrar yaktı.

Bir Twitter kullanıcısı platformda ara ara alevlenen 1+1 ev ateşini bu paylaşımı ile tekrar yaktı.
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Ama bu kez hayalperest romantiklerin yüzüne gerçekler çarptı.

Ama bu kez hayalperest romantiklerin yüzüne gerçekler çarptı.
twitter.com

Ve sahne realistlere kaldı!

Ve sahne realistlere kaldı!
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Hayallerde yaşayanı gerçekler dövermiş. 😅

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Görüldüğü üzere coğrafya da fark etmiyor gibi.

Görüldüğü üzere coğrafya da fark etmiyor gibi.
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Tüm kanıtlara karşın hayaline sıkı sıkı tutunanlar da vardı tabi.

Tüm kanıtlara karşın hayaline sıkı sıkı tutunanlar da vardı tabi.
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Uyarı ise gecikmedi.

Uyarı ise gecikmedi.
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E ülke gerçekleri de malumunuz...

E ülke gerçekleri de malumunuz...
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Kısacası savaşı bu kez acımasız gerçekleri yüzümüze çarpan realistler kazandı diyebiliriz!

Kısacası savaşı bu kez acımasız gerçekleri yüzümüze çarpan realistler kazandı diyebiliriz!
twitter.com
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Peki siz ne diyorsunuz sevgili emlak severler?

Peki siz ne diyorsunuz sevgili emlak severler?
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1+1 romantizmi abartılmış bir balon mu?

1+1 romantizmi abartılmış bir balon mu?
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1+1 evler özgürlüğe çıkan merdivenler mi?

1+1 evler özgürlüğe çıkan merdivenler mi?
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E buyurun!

E buyurun!
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Yorumlarda tartışmaya devam!

Yorumlarda tartışmaya devam!
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