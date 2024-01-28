Yalova Gecelerinin Kokusundan Çöpten Alınan Bebişlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Yalova Gecelerinin Kokusundan Çöpten Alınan Bebişlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Son 24 saatin kahkaha attıran viral tweetlerini derledik, buyurunuz!
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1. Dershanenin buz gibi etüt odasında yapılmalı ama.
2. Şu şaka küçükken bana yapılsa aklımı yitirirdim herhalde.
3. Kardeşler, kırıcısınız...
4. Gizli yetenekler bazen gizli kalmalı.
5. Yalovalılar lütfen, rica ediyoruz açıklayın çekinmeyin ya!
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6. Alper Gezeravcı sorusunun hemen arkasından.
7. Dert olurmuş insana. 😪
8. Neyse yine hatasının farkında en azından.
9. Analar, analarımız...
10. Şimdi eğlence yok, yalnız hüzün diyoruz.
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11. Beyler alın size tüyo gibi tüyo.
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