Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Yalova Gecelerinin Kokusundan Çöpten Alınan Bebişlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Yalova Gecelerinin Kokusundan Çöpten Alınan Bebişlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Croft
Croft - Onedio Üyesi
28.01.2024 - 14:20

Son 24 saatin kahkaha attıran viral tweetlerini derledik, buyurunuz!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Dershanenin buz gibi etüt odasında yapılmalı ama.

1. Dershanenin buz gibi etüt odasında yapılmalı ama.
twitter.com

2. Şu şaka küçükken bana yapılsa aklımı yitirirdim herhalde.

2. Şu şaka küçükken bana yapılsa aklımı yitirirdim herhalde.
twitter.com

3. Kardeşler, kırıcısınız...

3. Kardeşler, kırıcısınız...

4. Gizli yetenekler bazen gizli kalmalı.

4. Gizli yetenekler bazen gizli kalmalı.
twitter.com

5. Yalovalılar lütfen, rica ediyoruz açıklayın çekinmeyin ya!

5. Yalovalılar lütfen, rica ediyoruz açıklayın çekinmeyin ya!
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Alper Gezeravcı sorusunun hemen arkasından.

6. Alper Gezeravcı sorusunun hemen arkasından.

7. Dert olurmuş insana. 😪

7. Dert olurmuş insana. 😪
twitter.com

8. Neyse yine hatasının farkında en azından.

8. Neyse yine hatasının farkında en azından.
twitter.com

9. Analar, analarımız...

10. Şimdi eğlence yok, yalnız hüzün diyoruz.

10. Şimdi eğlence yok, yalnız hüzün diyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Beyler alın size tüyo gibi tüyo.

11. Beyler alın size tüyo gibi tüyo.
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?