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Pokemon'u Yasaklatan Çocuktan Yunanistan'a İtelenen Oyuna Haftanın En Komik Steam Yorumları

Pokemon'u Yasaklatan Çocuktan Yunanistan'a İtelenen Oyuna Haftanın En Komik Steam Yorumları

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
28.01.2024 - 11:50

Dolara rağmen neşelerini korumayı başaran oyunculardan haftanın en komik Steam yorumlarını derledik, buyurunuz!

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1. Eski alışkanlıklar kolay terk edilmiyor tabi ama bu oyunu iteleyemeyiz arkadaşlar, bu oyun güzel!

1. Eski alışkanlıklar kolay terk edilmiyor tabi ama bu oyunu iteleyemeyiz arkadaşlar, bu oyun güzel!

Oyun: Anomaly Agent

2. Versenize adamın şişlerini ayıp!

2. Versenize adamın şişlerini ayıp!

Oyun: Kebab Chefs Restaurant Simulator

3. Pendikspor'a söz hakkı doğdu.

3. Pendikspor'a söz hakkı doğdu.

Oyun: EA Sports FC 24

4. Her kötü olayın bir şekilde bana bağlanma biçimi:

4. Her kötü olayın bir şekilde bana bağlanma biçimi:

Oyun: Forza Horizon 5

5. Arkadaşlarımızla neden açık iletişim yürütmeliyiz sorusuna örnek gibi bir yorum.

5. Arkadaşlarımızla neden açık iletişim yürütmeliyiz sorusuna örnek gibi bir yorum.

Oyun: Ready or Not

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6. It's the football, that's the football hoca.

6. It's the football, that's the football hoca.

Oyun: Football Manager 2024

7. Artık türe dönüş oyunu yerine kawga oyunu mu desek?

7. Artık türe dönüş oyunu yerine kawga oyunu mu desek?

Oyun: Tekken 8

8. Tüm dünya birbirini yerken İkinci Dünya Savaşı'nda tarafsız kalan ülkeler:

8. Tüm dünya birbirini yerken İkinci Dünya Savaşı'nda tarafsız kalan ülkeler:

Oyun: War Thunder

9. Kanka yapma. Koca bir neslin yarası var yapma.

9. Kanka yapma. Koca bir neslin yarası var yapma.

Oyun: Palworld

10. Haftaya görüşmek üzere!

10. Haftaya görüşmek üzere!

Oyun: Sea of Thieves

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