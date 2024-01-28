Pokemon'u Yasaklatan Çocuktan Yunanistan'a İtelenen Oyuna Haftanın En Komik Steam Yorumları
Pokemon'u Yasaklatan Çocuktan Yunanistan'a İtelenen Oyuna Haftanın En Komik Steam Yorumları
Dolara rağmen neşelerini korumayı başaran oyunculardan haftanın en komik Steam yorumlarını derledik, buyurunuz!
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1. Eski alışkanlıklar kolay terk edilmiyor tabi ama bu oyunu iteleyemeyiz arkadaşlar, bu oyun güzel!
2. Versenize adamın şişlerini ayıp!
3. Pendikspor'a söz hakkı doğdu.
4. Her kötü olayın bir şekilde bana bağlanma biçimi:
5. Arkadaşlarımızla neden açık iletişim yürütmeliyiz sorusuna örnek gibi bir yorum.
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6. It's the football, that's the football hoca.
7. Artık türe dönüş oyunu yerine kawga oyunu mu desek?
8. Tüm dünya birbirini yerken İkinci Dünya Savaşı'nda tarafsız kalan ülkeler:
9. Kanka yapma. Koca bir neslin yarası var yapma.
10. Haftaya görüşmek üzere!
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