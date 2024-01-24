The Sims 3'te Köpeğin Azrail'e Tepkisi Twitter Ahalisini Derbeder Etti
The Sims 3'te Köpeğin Azrail'e Tepkisi Twitter Ahalisini Derbeder Etti
'Bir oyunun kısacık bir kısmı insanı ne kadar etkileyebilir ki?' diye düşünüyorsanız henüz The Sims 3'te hiç bir evcil hayvanın dünyadan nasıl göçüp gittiğini görmemişsiniz demektir. Bu sahne ile karşılaşan Twitter ahalisinin de duyguları adeta şelale oldu.
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Herkesin gönlünde bir oyun serisinin yeri apayrıdır elbette ama The Sims çoğumuz için bir başkadır.
Bir Twitter kullanıcısı The Sims 3'te evcil hayvanların dünyaya nasıl veda ettiklerini paylaşınca ise koskoca bir duygusal yumağa dönüştü.
Bu farkındalığın ardından ise adeta kahrolduk!
Dünya sahiden de hassas kalpler için bir cehennem.
Tam olarak böyle.
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🥲
Konunun bu kez köpekle ilgisi yok arkadaşlar.
👇
Ama Sims'i Sims yapan detaylar bunlardı. 🥲
Bu milletin edit yeteneklerini hafife almayın.
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Çocukluk travmalarımızın bir kısmı Sims kaynaklı olabilir mi acaba?
Peki sizin The Sims'te yaşayıp unutamadığınız anılarınız var mı?
Buyurun yorumlara!
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