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The Sims 3'te Köpeğin Azrail'e Tepkisi Twitter Ahalisini Derbeder Etti

The Sims 3'te Köpeğin Azrail'e Tepkisi Twitter Ahalisini Derbeder Etti

Croft
Croft - Onedio Üyesi
24.01.2024 - 23:38

'Bir oyunun kısacık bir kısmı insanı ne kadar etkileyebilir ki?' diye düşünüyorsanız henüz The Sims 3'te hiç bir evcil hayvanın dünyadan nasıl göçüp gittiğini görmemişsiniz demektir. Bu sahne ile karşılaşan Twitter ahalisinin de duyguları adeta şelale oldu.

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Herkesin gönlünde bir oyun serisinin yeri apayrıdır elbette ama The Sims çoğumuz için bir başkadır.

Herkesin gönlünde bir oyun serisinin yeri apayrıdır elbette ama The Sims çoğumuz için bir başkadır.

Çoğu zaman kendi hayatlarımızı erteleyip sanal karakterlerimizin hayatlarını güzelleştirdiğimiz, hatta hayallerimizdeki hayatları yaşadığımız rakipsiz yaşam simülasyonu The Sims 22 yılı deviren koskoca bir efsane.

Bir Twitter kullanıcısı The Sims 3'te evcil hayvanların dünyaya nasıl veda ettiklerini paylaşınca ise koskoca bir duygusal yumağa dönüştü.

Bu farkındalığın ardından ise adeta kahrolduk!

Bu farkındalığın ardından ise adeta kahrolduk!

Dünya sahiden de hassas kalpler için bir cehennem.

Dünya sahiden de hassas kalpler için bir cehennem.
twitter.com

Tam olarak böyle.

Tam olarak böyle.
twitter.com
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🥲

🥲
twitter.com

Konunun bu kez köpekle ilgisi yok arkadaşlar.

Konunun bu kez köpekle ilgisi yok arkadaşlar.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Ama Sims'i Sims yapan detaylar bunlardı. 🥲

Ama Sims'i Sims yapan detaylar bunlardı. 🥲
twitter.com

Bu milletin edit yeteneklerini hafife almayın.

Bu milletin edit yeteneklerini hafife almayın.
twitter.com
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Çocukluk travmalarımızın bir kısmı Sims kaynaklı olabilir mi acaba?

Çocukluk travmalarımızın bir kısmı Sims kaynaklı olabilir mi acaba?
twitter.com

Peki sizin The Sims'te yaşayıp unutamadığınız anılarınız var mı?

Peki sizin The Sims'te yaşayıp unutamadığınız anılarınız var mı?
twitter.com

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