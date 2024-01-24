The Sims 3'te Köpeğin Azrail'e Tepkisi Twitter Ahalisini Derbeder Etti

'Bir oyunun kısacık bir kısmı insanı ne kadar etkileyebilir ki?' diye düşünüyorsanız henüz The Sims 3'te hiç bir evcil hayvanın dünyadan nasıl göçüp gittiğini görmemişsiniz demektir. Bu sahne ile karşılaşan Twitter ahalisinin de duyguları adeta şelale oldu.