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Yeni Başlayanlar İçin Palworld: Oyuna İlk Girdiğinizde Yapmanız Gereken 6 Şey!

Yeni Başlayanlar İçin Palworld: Oyuna İlk Girdiğinizde Yapmanız Gereken 6 Şey!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
28.01.2024 - 10:01

Rekor üstüne rekor kıran Palworld'e yeni başlayan bir oyuncuysanız o zaman doğru yere geldiniz demektir. Bu yazı içerisinde sizlere ilk defa oyuna girdiğiniz andan sonra neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. 

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1. Karakteri oluştururken dikkat etmeniz gereken detaylar var.

1. Karakteri oluştururken dikkat etmeniz gereken detaylar var.

Örneğin bir karakter oluşturduğunuzda en azından onu şimdilik değiştiremeyeceğinizi bilmeniz gerekiyor. Oyun Erken Erişim sürecinde yer alsa bile karakter oluşturmanın herhangi bir değişikliği şu an için mevcut değil. Aynı zamanda oyun içi zorluk ayarı seçerken dikkatli davranmanızda da fayda var. Zorlayıcı bir deneyim mi istiyorsunuz yoksa daha rahat bir oynanış mı arıyorsunuz buna karar vermeniz gerekiyor.

2. Eğitimleri iyi dinleyin, kaynakları sık toplayın.

2. Eğitimleri iyi dinleyin, kaynakları sık toplayın.

Oyuna ilk başladığınız andan itibaren artık size bir eğitim aşamasının geleceğini göreceksiniz. Bu aşamada siz oyunculara söylenen her bilgiyi can kulağı ile dinleyin. Çünkü oyun oldukça geniş bir dünyaya ev sahipliği yapıyor ve bu yüzden ana temelleri iyi anlamanız gerekiyor. Öte yandan eğitim aşamasından sonra yeterli kaynak toplamaya özen göstermeniz gerekiyor.

3. Palbox kurulumu için kendinize uygun bir alan seçin.

3. Palbox kurulumu için kendinize uygun bir alan seçin.

Oyuna ilk giriştiğinizde kendinize bir lokasyon belirlemeniz gerekiyor. Buraya kuracağınız Palbox sayesinde oyunun daha gelişmiş inşa ve üretim arayüzüne ulaşacaksınız. Aynı zamanda ana üssünüz burası olacağı için lokasyonu iyi tercih etmeniz gerekiyor. Çünkü bazı düşmanlar oldukça güçlü ve ilk safhalarda oluşturduğunuz bu yeri yıkma şansları bulunuyor.

4. Seviyenizi yükseltmek için Pal'lar ile etkileşime girin.

4. Seviyenizi yükseltmek için Pal'lar ile etkileşime girin.

Eğitimi geçtiniz, bir üs kurdunuz ve artık oyuna hazır hissediyorsunuz. Şimdi yapmanız gereken tek şey, etraftan kaynak toplamak ve seviyenizi arttırmak olacak. Topladığınız her kaynaktan ve tanıştığınız her Pal'dan seviye arttıran XP kazanacaksınız. Bu XP'leri karakterinizi geliştirmek için kullanabilirsiniz.

5. Görevleri tamamlamaya başlayın.

5. Görevleri tamamlamaya başlayın.

Oyun içerisinde 2 farklı görev yolu bulunuyor. Bunlardan ilki, Palbox'u geliştireceğiniz ve kurduğunuz üssün seviyesini arttıracak birtakım görevler. Diğer görev yolu ise oyundaki ana görev sistemi olarak gösterilebilir. Çeşitli hikaye arayüzleriyle birlikte heyecan dolu bir senaryoya atılmaya hazır olun deriz.

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6. Artık hazırsınız! Keşfetmeye başlayın.

6. Artık hazırsınız! Keşfetmeye başlayın.

Yukarıda yazılan maddeleri hallettikten sonra artık çok daha güçlenmenin ve yeni şeyler keşfetmenin vakti geldi de geçiyor. Eşyalarınızı hazırlayın ve Palworld'ün dopdolu dünyasına bir adım atın. Keşfederken yeni Pal'lar ile tanışacak, farklı görevlerin kilidini açacak ve uzun saatler boyunca oynanabilecek bir dünya ile karşılaşacaksınız.

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