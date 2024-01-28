Yeni Başlayanlar İçin Palworld: Oyuna İlk Girdiğinizde Yapmanız Gereken 6 Şey!

Örneğin bir karakter oluşturduğunuzda en azından onu şimdilik değiştiremeyeceğinizi bilmeniz gerekiyor. Oyun Erken Erişim sürecinde yer alsa bile karakter oluşturmanın herhangi bir değişikliği şu an için mevcut değil. Aynı zamanda oyun içi zorluk ayarı seçerken dikkatli davranmanızda da fayda var. Zorlayıcı bir deneyim mi istiyorsunuz yoksa daha rahat bir oynanış mı arıyorsunuz buna karar vermeniz gerekiyor.