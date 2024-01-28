Yeni Başlayanlar İçin Palworld: Oyuna İlk Girdiğinizde Yapmanız Gereken 6 Şey!
Yeni Başlayanlar İçin Palworld: Oyuna İlk Girdiğinizde Yapmanız Gereken 6 Şey!
Rekor üstüne rekor kıran Palworld'e yeni başlayan bir oyuncuysanız o zaman doğru yere geldiniz demektir. Bu yazı içerisinde sizlere ilk defa oyuna girdiğiniz andan sonra neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz.
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1. Karakteri oluştururken dikkat etmeniz gereken detaylar var.
2. Eğitimleri iyi dinleyin, kaynakları sık toplayın.
3. Palbox kurulumu için kendinize uygun bir alan seçin.
4. Seviyenizi yükseltmek için Pal'lar ile etkileşime girin.
5. Görevleri tamamlamaya başlayın.
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6. Artık hazırsınız! Keşfetmeye başlayın.
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