Anomaly Agent İnceleme Dosyası: Anomali Sopalarınızı Hazırlayın, Dalıyoruz!
Anomaly Agent İnceleme Dosyası: Anomali Sopalarınızı Hazırlayın, Dalıyoruz!
Geldi! Anomali zabıtamız (tamam espri kötü olabilir ama biz Ajan 70'e böyle seslenmeye bayıldık!) nihayet ortama giriş yaptı ve önden spoiler isteyecek olursanız bizce tozu dumana katıyor! İyisi mi sizi daha fazla bekletmeyelim ve Phew Phew Games imzalı Anomaly Agent'ın incelemesine bir an önce paldır küldür dalalım!
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Gelin oyunun hikayesi ile başlayalım.
İşimiz anomali dövmek ve biz bunda gerçekten iyiyiz.
Nasıl istiyorsanız öyle dövüşün.
Herkes elbette ki değişir, düşmanlarımız ise bu işi son derece ciddiye alıyorlar.
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Gelelim boss savaşlarına.
Grafikler ve müziklerden bahsetmeden geçmek olmaz.
Gelelim son sözlere.
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