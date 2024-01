Anomaly Agent İnceleme Dosyası: Anomali Sopalarınızı Hazırlayın, Dalıyoruz!

Gelelim dövüş mekaniklerine. Sevgili okur bu oyunda adam dövmüyoruz, adeta yağ gibi kayıyoruz! Anomaly Agent öylesine keyifli, öylesine akıcı dövüşler sunuyor ki insan her düşman grubuna yandan bir gülümseme ile yaklaşıyor. Ayrıca bu akıcı mekanikler oyun ilerledikçe yepyeni yönlere de evriliyor. Ajan 70 macerasına ilk atıldığında elimizde olan temel yeteneklerimiz oyun ilerledikçe bambaşka hareketlerin ve komboların da kapısını açacak biçimde gelişiyor. Ayrıca özel farklı özel güçler kazanarak bunları da dövüşlere rahatça yedirebiliyorsunuz. Oyunda komboları arka arkaya patlatmak eliniz alıştığında son derece kolay ve epey etkili. Oyun özellikle dövüşler noktasında kendini tekrar etmekten çok uzak zira her bölümde farklı silahlarla donanıyor, kilidini açtığımız farklı geliştirmeler ile Ajan 70'in adım adım güçlendiğini hissedebiliyoruz. Çevresel ögeleri de dövüş tarzınız ile birleştirerek düşman pataklamanın tadı damakta kalıyor. Tam bu noktada oyunun New Game+ özelliği de barındırdığını belirtmekte fayda var zira oyunu bitirdikten sonra hemen içine atılabildiğiniz New Game+ ile kendinizi yenilmez hissedip anomalileri kağıttan bebeklermiş gibi dümdüz edip geçerek biraz güç fantazisi yapabilirsiniz.

Oynanışın yanında platform ögelerine de değinmeden geçmek olmaz zira dövüş mekanikleri kadar olmasa da platform ögeleri de kendini yeniliyor. Karşımıza zaman zaman çözmemiz gereken ufak tefek, insanı fazla zorlamayan bulmacalar da çıkıyor. Oyun ilerledikçe yapacağınız kimi geliştirmeler de platformlar boyunca ilerlemenizde size yardımcı olacak.