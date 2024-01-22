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Cinselliğinden Utanmayan Oyuncudan Şükürsüz Köylülere Haftanın En Komik Steam Yorumları

Cinselliğinden Utanmayan Oyuncudan Şükürsüz Köylülere Haftanın En Komik Steam Yorumları

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
22.01.2024 - 13:46

Steam'in oyunlara olduğu kadar mizaha da düşkün oyuncuları bu hafta da sevdikleri -veya sevemedikleri- oyunlara yaptıkları yorumlarla yüzümüzü güldürüyorlar. Buyurun, başlayalım!

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1. Pompalıya dürbün de takabiliyorlar mı acaba?

1. Pompalıya dürbün de takabiliyorlar mı acaba?

Oyun: Ready or Not

2. Her insana bi' Mildred teyze gerek. Teşekkürler pozitif basan yüzü nurlu teyzem!

2. Her insana bi' Mildred teyze gerek. Teşekkürler pozitif basan yüzü nurlu teyzem!

Oyun: Frostpunk

3. Türk genci ekonomi ve krizle tanışıyor. 🤡

3. Türk genci ekonomi ve krizle tanışıyor. 🤡

Oyun: Human Fall Flat

4. Konya Ovası'nda ekin biçme fikri mi? 🥰

4. Konya Ovası'nda ekin biçme fikri mi? 🥰

Oyun: Farming Simulator 22

5. Yürüyedur cesur yürek!

5. Yürüyedur cesur yürek!

Oyun: Prince of Suburbia

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6. Hangimizin Juan gibi tanıdıkları yok ki? Pis herifler...

6. Hangimizin Juan gibi tanıdıkları yok ki? Pis herifler...

Oyun: Kebab Chefs Restaurant Simulator

7. Başkanım duyun bu isyanı başkanım. Gözler Avrupa'da!

7. Başkanım duyun bu isyanı başkanım. Gözler Avrupa'da!

Oyun: Football Manager 24

8. Yine, yeni ve yeniden usulca oynama süresine bakın lütfen.

8. Yine, yeni ve yeniden usulca oynama süresine bakın lütfen.

Oyun: World of Warships

9. Pazar sabahları TV başında masum masum Pokemon izlerken hiç böyle düşünmüş müydünüz?

9. Pazar sabahları TV başında masum masum Pokemon izlerken hiç böyle düşünmüş müydünüz?

Oyun: Palworld

10. Offf mecbur zindan dönerken loop'ta bu şarkıyı açacağım.

10. Offf mecbur zindan dönerken loop'ta bu şarkıyı açacağım.

Oyun: Diablo 4

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11. Haftaya görüşmek üzere!

11. Haftaya görüşmek üzere!

Oyun: EA Sports FC 24

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