Cinselliğinden Utanmayan Oyuncudan Şükürsüz Köylülere Haftanın En Komik Steam Yorumları
Cinselliğinden Utanmayan Oyuncudan Şükürsüz Köylülere Haftanın En Komik Steam Yorumları
Steam'in oyunlara olduğu kadar mizaha da düşkün oyuncuları bu hafta da sevdikleri -veya sevemedikleri- oyunlara yaptıkları yorumlarla yüzümüzü güldürüyorlar. Buyurun, başlayalım!
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1. Pompalıya dürbün de takabiliyorlar mı acaba?
2. Her insana bi' Mildred teyze gerek. Teşekkürler pozitif basan yüzü nurlu teyzem!
3. Türk genci ekonomi ve krizle tanışıyor. 🤡
4. Konya Ovası'nda ekin biçme fikri mi? 🥰
5. Yürüyedur cesur yürek!
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6. Hangimizin Juan gibi tanıdıkları yok ki? Pis herifler...
7. Başkanım duyun bu isyanı başkanım. Gözler Avrupa'da!
8. Yine, yeni ve yeniden usulca oynama süresine bakın lütfen.
9. Pazar sabahları TV başında masum masum Pokemon izlerken hiç böyle düşünmüş müydünüz?
10. Offf mecbur zindan dönerken loop'ta bu şarkıyı açacağım.
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11. Haftaya görüşmek üzere!
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