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Oyunu Gerçekten "Oynamak": Zorlu Elden Ring Bosslarını Yuvarlanarak Geçti

Oyunu Gerçekten "Oynamak": Zorlu Elden Ring Bosslarını Yuvarlanarak Geçti

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
22.01.2024 - 10:52

Daha önce Elden Ring'i birbirinden farklı şekillerde oynayan kişileri görmüştük. Dans ederek oyunu ölmeden bitirenden tutun, keman çalarak oynayana kadar çeşit çeşit konsepte şahit olduk. Bugünki dostumuz ise oyunu oynamıyor adeta yaşıyor!

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Oyunun zorlayıcı boss savaşlarını takla atarak yendi!

Konseptini zorlaştırmak için elinden geleni yaptı.

Konseptini zorlaştırmak için elinden geleni yaptı.

Ethan, yuvarlanmanın yanı sıra kendine birtakım sınırlamalar da belirledi. Bu sınırlamalara göre savaş esnasında büyü, menzilli silahlar, zırh ve atını kullanmayacak ayrıca hiçbir yardım da çağırmayacaktı.

Tam anlamıyla olmasa da hedefine ulaştı.

Tam anlamıyla olmasa da hedefine ulaştı.

Ethan, her ne kadar bazı kısımlarda zorlansa ve pes etse de, yılmayıp hedefine ulaşmayı başardı. Ana hikâye bosslarından olan Margit, Godrick, Rennala ve Red Wolf'u yuvarlanarak kesmeyi başardı.

Bu konsepti devam ettirmeye kararlı.

Bu konsepti devam ettirmeye kararlı.

Ethan, videonun sonunda bu konsepti devam ettirmek istediğini söyledi. Bunun yanında ana hikâye bosslarını yuvaralanarak kesmeye devam edeceğini söyledi. Hedefine ulaştıktan sonra da opsiyonel boss savaşlarında da aynı şekilde ileremek istiyor.

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Hedefine ulaşamaz üstüne kendini sakatlar.