Oyunu Gerçekten "Oynamak": Zorlu Elden Ring Bosslarını Yuvarlanarak Geçti
Oyunu Gerçekten "Oynamak": Zorlu Elden Ring Bosslarını Yuvarlanarak Geçti
Daha önce Elden Ring'i birbirinden farklı şekillerde oynayan kişileri görmüştük. Dans ederek oyunu ölmeden bitirenden tutun, keman çalarak oynayana kadar çeşit çeşit konsepte şahit olduk. Bugünki dostumuz ise oyunu oynamıyor adeta yaşıyor!
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Oyunun zorlayıcı boss savaşlarını takla atarak yendi!
Konseptini zorlaştırmak için elinden geleni yaptı.
Tam anlamıyla olmasa da hedefine ulaştı.
Bu konsepti devam ettirmeye kararlı.
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Hedefine ulaşamaz üstüne kendini sakatlar.