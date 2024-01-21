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Oynamak İçin Son Günler! PlayStation Plus Extra Kütüphanesinden Kalkacak Oyunlar Açıklandı

Oynamak İçin Son Günler! PlayStation Plus Extra Kütüphanesinden Kalkacak Oyunlar Açıklandı

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 10:11

PlayStation Plus Extra, bizlere geniş bir oyun kütüphanesi sunuyor. Tabii bu oyunlar sonsuza kadar kütüphanede kalmıyor. Her ay birçok yeni oyun eklenirken bazı oyunlar da kütüphaneden çıkartılıyor.

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Resident Evil 7 kütüphaneden çıkartılacak oyunlardan birisi.

Resident Evil 7 kütüphaneden çıkartılacak oyunlardan birisi.

PlayStation Plus Extra'nın kütüphane kısmında, oynamak için son şans adlı bir bölüm yer almakta. Bu bölüm bizlere yakın zamanda ayrılacak oyunları gösteriyor. Buna göre Şubat ayında Resident Evil 7, Ace Combat 7: Skies Unknown, Tekken 7 ve daha birçok oyun PlayStation Plus Extra kütüphanesinden ayrılacak.

Toplamda 10 oyun Şubat ayında kütüphaneden ayrılacak.

Toplamda 10 oyun Şubat ayında kütüphaneden ayrılacak.

20 Şubat tarihinde Plus Extra kütüphanesinden ayrılacak oyunların tam listesi ise şu şekilde:

  • Tacoma

  • Resident Evil 7

  • Tekken 7

  • Ace Combat 7: Skies Unknown

  • Oninaki

  • Lost Sphear

  • I Am Setsuna

  • Thomas Was Alone

  • Hue

  • Lost Words: Beyond The Page

Oyunları deneyimlemek için 30 gününüz var.

Oyunları deneyimlemek için 30 gününüz var.

PlayStation Plus Extra kütüphanesi, her ayın üçüncü salı günü değişiyor. Yeni oyunlar sisteme eklenirken, belirlenen oyunlar da sistemden ayrılıyor. 20 Şubat tarihine kadar oynanabilir olacak bu yapımları deneyimlemek için tam 30 gününüz var.

Sistemden ayrılan oyunların yerine yeni oyunlar eklenecek.

Sistemden ayrılan oyunların yerine yeni oyunlar eklenecek.

PlayStation Plus Extra oyunları her ay kendini yeniliyor. Yani sistemden ayrılan oyunların yerine yeni yapımlar eklenecek. Yeni eklenecek oyunları ise Şubat ayı içerisinde öğreneceğiz.

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