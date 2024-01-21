Oynamak İçin Son Günler! PlayStation Plus Extra Kütüphanesinden Kalkacak Oyunlar Açıklandı

PlayStation Plus Extra'nın kütüphane kısmında, oynamak için son şans adlı bir bölüm yer almakta. Bu bölüm bizlere yakın zamanda ayrılacak oyunları gösteriyor. Buna göre Şubat ayında Resident Evil 7, Ace Combat 7: Skies Unknown, Tekken 7 ve daha birçok oyun PlayStation Plus Extra kütüphanesinden ayrılacak.