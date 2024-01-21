Oynamak İçin Son Günler! PlayStation Plus Extra Kütüphanesinden Kalkacak Oyunlar Açıklandı
Oynamak İçin Son Günler! PlayStation Plus Extra Kütüphanesinden Kalkacak Oyunlar Açıklandı
PlayStation Plus Extra, bizlere geniş bir oyun kütüphanesi sunuyor. Tabii bu oyunlar sonsuza kadar kütüphanede kalmıyor. Her ay birçok yeni oyun eklenirken bazı oyunlar da kütüphaneden çıkartılıyor.
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Resident Evil 7 kütüphaneden çıkartılacak oyunlardan birisi.
Toplamda 10 oyun Şubat ayında kütüphaneden ayrılacak.
Oyunları deneyimlemek için 30 gününüz var.
Sistemden ayrılan oyunların yerine yeni oyunlar eklenecek.
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