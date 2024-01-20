Sevilen Korku Oyununun Filmi Geliyor! Proje PlayStation Productions Tarafından Geliştirilecek
Sevilen Korku Oyununun Filmi Geliyor! Proje PlayStation Productions Tarafından Geliştirilecek
Yıllar önce filmlerin oyunu yapılır ve vasatın altında işler ortaya çıkardı. Günümüzde ise neredeyse her oyunun filmi yapılmaya çalışılıyor. Bu kervana katılan yapımlardan birisi de PlayStation'un özel oyunlarından olan Until Dawn oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Çıktığı dönemin sevilen oyunlarından birisiydi.
Ne anlatıyor bu Until Dawn?
Filmin yönetmen koltuğunda tanıdık bir isim oturacak.
Oyuncu kadrosu henüz netlik kazanmış değil.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda