Sevilen Korku Oyununun Filmi Geliyor! Proje PlayStation Productions Tarafından Geliştirilecek

Oyunun hikâyesi, 8 gencin karlarla kaplı bir dağ evindeki macerasını konu ediniyor. Beklenmedik ve korkutucu birçok durumla karşı karşıya kalan gençlerin hayatı sizin elinizde. Seçimlerinize göre şekillenen hikâyede, en ufak bir hata bile büyük sonuçlara yol açabilir.