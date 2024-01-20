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Sevilen Korku Oyununun Filmi Geliyor! Proje PlayStation Productions Tarafından Geliştirilecek

Sevilen Korku Oyununun Filmi Geliyor! Proje PlayStation Productions Tarafından Geliştirilecek

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
20.01.2024 - 16:36

Yıllar önce filmlerin oyunu yapılır ve vasatın altında işler ortaya çıkardı. Günümüzde ise neredeyse her oyunun filmi yapılmaya çalışılıyor. Bu kervana katılan yapımlardan birisi de PlayStation'un özel oyunlarından olan Until Dawn oldu.

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Çıktığı dönemin sevilen oyunlarından birisiydi.

Çıktığı dönemin sevilen oyunlarından birisiydi.

2015 yılında çıkan yapım, döneminde oyuncular ve eleştirmenler tarafından iyi notlar almayı başarmıştı. Korku türünü interaktif bir deneyimle birleştiren yapım, merak uyandıran bir hikâyeye de sahipti. Bunun yanında oyundaki seçimlerimiz oyunun gidişatını ve sonunu değiştiriyordu.

Ne anlatıyor bu Until Dawn?

Ne anlatıyor bu Until Dawn?

Oyunun hikâyesi, 8 gencin karlarla kaplı bir dağ evindeki macerasını konu ediniyor. Beklenmedik ve korkutucu birçok durumla karşı karşıya kalan gençlerin hayatı sizin elinizde. Seçimlerinize göre şekillenen hikâyede, en ufak bir hata bile büyük sonuçlara yol açabilir.

Filmin yönetmen koltuğunda tanıdık bir isim oturacak.

Filmin yönetmen koltuğunda tanıdık bir isim oturacak.

Hollywood Reporter'ın haberine göre daha önce Anabelle 2, Lights Out gibi korku filmlerinin yönetmenliğini yapan David F. Sandberg, projenin yönetmen koltuğunda oturacak. Korku filmlerinin yanı sıra Sandberg, Shazam! filmlerinin de yönetmenliğini yapmıştı.

Oyuncu kadrosu henüz netlik kazanmış değil.

Oyuncu kadrosu henüz netlik kazanmış değil.

Until Dawn, içerisinde birçok ünlü oyuncuyu barındırıyor. Bu oyunculara Oscar ödüllü Rami Malek de dahil. Filmdeki oyuncu ve seslendirme kadrosunun ise kimlerden oluşacağı net değil. Bununla birlikte oyundaki aktörlerle anlaşıp anlaşmayacakları ise merak konusu.

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