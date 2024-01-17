Başları Beladan Kurtulmayan Ekipten Yine Kötü Haber: S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Ertelendi
Başları Beladan Kurtulmayan Ekipten Yine Kötü Haber: S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Ertelendi
Uzunca bir süredir 'bu sefer sondur herhalde' diye takip ettiğimiz S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl'in erteleme haberlerine maalesef bir yenisi daha eklendi.
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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl oyun dünyasının belki de en bahtsız yapımlarından.
Oyundan geçtiğimiz aylarda yayınlanan son fragman ise ekibin her şeye rağmen işlerine tutkuyla sarıldıklarını kanıtlar nitelikteydi.
Fakat bir kez daha almaya alıştığımız erteleme haberlerinden biriyle daha karşı karşıyayız.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl için bu tarihin gerçekten son erteleme olup olmayacağını göreceğiz.
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