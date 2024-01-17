Başları Beladan Kurtulmayan Ekipten Yine Kötü Haber: S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Ertelendi

Ukrayna merkezli GSC Game World tarafından geliştirilen oyun pek çok oyuncuda yayınlanan fragman ve oyun içi görüntülerle büyük beklenti yaratmıştı. Ancak Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte oyunun geliştirme süreci de ciddi sıkıntıya girmiş, öyle ki GSC Game World üyelerinden bazıları savaşmak için cepheye giderken kalan üyeler ise can güvenlikleri sebebiyle ofislerini terk ederek oyunun geliştirme sürecine evlerinden devam etmek zorunda kalmışlardı.