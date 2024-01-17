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Başları Beladan Kurtulmayan Ekipten Yine Kötü Haber: S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Ertelendi

Başları Beladan Kurtulmayan Ekipten Yine Kötü Haber: S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Ertelendi

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
17.01.2024 - 21:14

Uzunca bir süredir 'bu sefer sondur herhalde' diye takip ettiğimiz S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl'in erteleme haberlerine maalesef bir yenisi daha eklendi.

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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl oyun dünyasının belki de en bahtsız yapımlarından.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl oyun dünyasının belki de en bahtsız yapımlarından.

Ukrayna merkezli GSC Game World tarafından geliştirilen oyun pek çok oyuncuda yayınlanan fragman ve oyun içi görüntülerle büyük beklenti yaratmıştı. Ancak Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte oyunun geliştirme süreci de ciddi sıkıntıya girmiş, öyle ki GSC Game World üyelerinden bazıları savaşmak için cepheye giderken kalan üyeler ise can güvenlikleri sebebiyle ofislerini terk ederek oyunun geliştirme sürecine evlerinden devam etmek zorunda kalmışlardı.

Oyundan geçtiğimiz aylarda yayınlanan son fragman ise ekibin her şeye rağmen işlerine tutkuyla sarıldıklarını kanıtlar nitelikteydi.

Fakat bir kez daha almaya alıştığımız erteleme haberlerinden biriyle daha karşı karşıyayız.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl için bu tarihin gerçekten son erteleme olup olmayacağını göreceğiz.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl için bu tarihin gerçekten son erteleme olup olmayacağını göreceğiz.

En başta da bahsettiğimiz gibi, muhtemelen oyun dünyasının en talihsiz yapımlarından biri olan S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl çıktığı ilk günden itibaren Xbox Game Pass kütüphanesindeki yerini alacak. Oyun ayrıca PlayStation cephesini es geçerek Xbox ve PC için çıkışını gerçekleştirecek.

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