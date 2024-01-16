Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Merakla Beklenen Frostpunk 2'den Oynanış Fragmanı Geldi: İlk Günden Game Pass'te!

Merakla Beklenen Frostpunk 2'den Oynanış Fragmanı Geldi: İlk Günden Game Pass'te!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
16.01.2024 - 21:58

This War of Mine ile de tanıdığımız 11 Bit Studios tarafından geliştirilen ve çok sevilen ilk oyunun ardından beklenti yaratan Frostpunk 2'den oynanış fragmanı paylaşıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

11 Bit Studios 2018 yılında bizleri her bir seçimimizi sorgulatan şehir inşa etme oyunu Frostpunk ile tanıştırmıştı.

11 Bit Studios 2018 yılında bizleri her bir seçimimizi sorgulatan şehir inşa etme oyunu Frostpunk ile tanıştırmıştı.

Kıyamet sonrası bir dünyada geçen oyunda tüm dünya geri dönüşsüz bir kışı yaşarken bize düşen ise bazen zorlu seçimler yaparak kolonimizi hayatta tutmaktı.

Devam oyunu olarak gelen Frostpunk 2'den oynanış fragmanı yayınlandı.

Frosrpunk 2 ayrıca çıktığı ilk günden itibaren Xbox Game Pass'teki yerini alacak.

Frosrpunk 2 ayrıca çıktığı ilk günden itibaren Xbox Game Pass'teki yerini alacak.

Çıkış tarihi henüz netlik kazanmayan Frostpunk 2 çıktığı ilk günden itibaren Xbox Game Pass kütüphanesine de dahil olacak. Kısaca Xbox Game Pass aboneleri oyuna ilk günden itibaren herhangi bir ek ücret ödemeden erişebilecekler.

Bizler için bir diğer sevindirici detay da oyunun Türkçe dil desteğine sahip olacak olması.

Bizler için bir diğer sevindirici detay da oyunun Türkçe dil desteğine sahip olacak olması.

Tıpkı ilk oyunda olduğu gibi 11 Bit Studios Forstpunk 2'yi de Türkçe altyazı desteği ile oyuncuların beğenisine sunacak. Steam'in Türk Lirası desteğini kesmesinin ardından oyunun ülkemize özel fiyatlandırma ile çıkıp çıkmayacağını ise hep birlikte göreceğiz.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?