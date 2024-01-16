Merakla Beklenen Frostpunk 2'den Oynanış Fragmanı Geldi: İlk Günden Game Pass'te!

Tıpkı ilk oyunda olduğu gibi 11 Bit Studios Forstpunk 2'yi de Türkçe altyazı desteği ile oyuncuların beğenisine sunacak. Steam'in Türk Lirası desteğini kesmesinin ardından oyunun ülkemize özel fiyatlandırma ile çıkıp çıkmayacağını ise hep birlikte göreceğiz.