Merakla Beklenen Frostpunk 2'den Oynanış Fragmanı Geldi: İlk Günden Game Pass'te!
Merakla Beklenen Frostpunk 2'den Oynanış Fragmanı Geldi: İlk Günden Game Pass'te!
This War of Mine ile de tanıdığımız 11 Bit Studios tarafından geliştirilen ve çok sevilen ilk oyunun ardından beklenti yaratan Frostpunk 2'den oynanış fragmanı paylaşıldı.
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11 Bit Studios 2018 yılında bizleri her bir seçimimizi sorgulatan şehir inşa etme oyunu Frostpunk ile tanıştırmıştı.
Devam oyunu olarak gelen Frostpunk 2'den oynanış fragmanı yayınlandı.
Frosrpunk 2 ayrıca çıktığı ilk günden itibaren Xbox Game Pass'teki yerini alacak.
Bizler için bir diğer sevindirici detay da oyunun Türkçe dil desteğine sahip olacak olması.
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