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Oyunlarda Sergilediğin Davranışlara Göre Sen Toksik Bir Oyuncu musun?

Oyunlarda Sergilediğin Davranışlara Göre Sen Toksik Bir Oyuncu musun?

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
16.01.2024 - 18:31

Hepimiz şikayet ediyoruz ancak bazılarımız zaman zaman toksik oluyoruz! Oyunlarda yaka silktiğimiz toksik oyunculardan biri de sen misin yoksa? Dürüstçe cevap ver, gerçekler ortaya çıksın!

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1. Takımına iki arkadaş denk geldi ve birinin tecrübesiz olana oyunu öğrettiği her hallerinden belli. Tepkin ne olur?

2. Sesli chatte sürekli birilerine sataşıp küfür eden biri var, senin tepkin..?

3. Dürüst ol, hiç takım arkadaşların tarafından onları rahatsız ettiğin için takımdan şutlandığın oldu mu?

4. Herhangi bir sebepten ötürü herhangi bir oyunda hiç hesabın banlandı mı?

4. Herhangi bir sebepten ötürü herhangi bir oyunda hiç hesabın banlandı mı?

5. İstediğin gibi oynayamadığın bir maçtasın. Takımına teslim olmayı teklif ettin ama kabul edilmedi. Ne yaparsın?

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6. Hile kullandığı her halinden belli olan biri senin takımında. Tepkin?

7. Başa baş geçen bir maçı kıl payı kazandınız. Rakibe yollayacağın mesaj hangisine daha yakın olur?

Sen toksiksin!

Evet maalesef sen toksik bir oyuncusun. Kimi zaman öfkene yeniliyor, kimi zaman ise oyunun heyecanı ile hareketlerinde fevrileşebiliyorsun ama kendini düzeltmen gerektiği kesin. Oyunların en temelde birer eğlence aracı olduğunu, dolayısıyla esasen eğlenmen gerektiğini unutma. Elbette seni öfkelendiren diğer toksik oyuncuların varlığını da yok sayamayız ancak bu döngüyü kırmak da senin elinde. Sinirini bir kenara bırakacak olursan çok daha bir oyuncu olacağın da kesin.

Sen toksik değilsin!

Sana ne kadar teşekkür etsek az zira sen ve senin gibi oyuncular bu dünyanın medar-ı iftiharı! Eğlenmek için oyun oynuyor, maçları gerçek bir savaşa dönüştürmeyerek hem kendine hem de takım arkadaşlarına sağlıklı bir oyun ortamı sağlıyorsun. Diğer toksik oyuncular sinirini bozsa da efendiliğini koruyarak oyununa sükunetle devam etmeyi biliyorsun. Elbette sen de sinirleniyorsun ancak bunu diğer insanları rahatsız ederek dışa vurmuyorsun. Sen ne harika bir insansın bir bilsen. 😍

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