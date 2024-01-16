Oyunlarda Sergilediğin Davranışlara Göre Sen Toksik Bir Oyuncu musun?

Sana ne kadar teşekkür etsek az zira sen ve senin gibi oyuncular bu dünyanın medar-ı iftiharı! Eğlenmek için oyun oynuyor, maçları gerçek bir savaşa dönüştürmeyerek hem kendine hem de takım arkadaşlarına sağlıklı bir oyun ortamı sağlıyorsun. Diğer toksik oyuncular sinirini bozsa da efendiliğini koruyarak oyununa sükunetle devam etmeyi biliyorsun. Elbette sen de sinirleniyorsun ancak bunu diğer insanları rahatsız ederek dışa vurmuyorsun. Sen ne harika bir insansın bir bilsen. 😍