Oyunlarda Sergilediğin Davranışlara Göre Sen Toksik Bir Oyuncu musun?
Oyunlarda Sergilediğin Davranışlara Göre Sen Toksik Bir Oyuncu musun?
Hepimiz şikayet ediyoruz ancak bazılarımız zaman zaman toksik oluyoruz! Oyunlarda yaka silktiğimiz toksik oyunculardan biri de sen misin yoksa? Dürüstçe cevap ver, gerçekler ortaya çıksın!
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1. Takımına iki arkadaş denk geldi ve birinin tecrübesiz olana oyunu öğrettiği her hallerinden belli. Tepkin ne olur?
2. Sesli chatte sürekli birilerine sataşıp küfür eden biri var, senin tepkin..?
3. Dürüst ol, hiç takım arkadaşların tarafından onları rahatsız ettiğin için takımdan şutlandığın oldu mu?
4. Herhangi bir sebepten ötürü herhangi bir oyunda hiç hesabın banlandı mı?
5. İstediğin gibi oynayamadığın bir maçtasın. Takımına teslim olmayı teklif ettin ama kabul edilmedi. Ne yaparsın?
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6. Hile kullandığı her halinden belli olan biri senin takımında. Tepkin?
7. Başa baş geçen bir maçı kıl payı kazandınız. Rakibe yollayacağın mesaj hangisine daha yakın olur?
Sen toksiksin!
Sen toksik değilsin!
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