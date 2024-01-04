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Tercihlerine Göre Sen Hangi FRP Sınıfına Dahil Olmalısın?

Tercihlerine Göre Sen Hangi FRP Sınıfına Dahil Olmalısın?

Croft
Croft - Onedio Üyesi
04.01.2024 - 15:01

Fantastik diyarların büyücüsü müsün yoksa kılıcı ile her şeyi çözecek bir savaşçı mı? Bir RPG evreninde yaşasan senin sınıfın ne olurdu? Gel birlikte öğrenelim!

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Söyle bakalım, seni bunlardan en çok hangisi anlatıyor?

3. Yalnız kurt musun yoksa ekip insanı mı?

4. Fantastik diyarlarda uzun bir yolculuğa çıkıyorsun, yanından ayırmayacağın nesneyi seç bakalım.

5. Dört elementten birini seçer misin?

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6. Hep yanında olacak ruh hayvanını seç bakalım.

7. Bu hayatta hangisi için yaşıyorsun?

8. Geldik son soruya ama dürüst ol! Karşına bir iblis çıktı ve sana en büyük dileğini gerçekleştireceğini söylüyor, durumu nasıl karşılarsın?

Ozan!

Ozan!

Yedi diyarın en kıvrak dili sende! Şeytana pabucunu ters giydirecek kıvrak bir zeka ile de birleşince senin düşmanlarına karşı başka bir silaha ihtiyacın dahi yok. İnsanlar seninle vakit geçirmeye, anlattıklarını dinlemeye bayılıyorlar. Kimilerine biraz alaycı gelsen de bu senin hayatla baş etme tarzın. Dostlarını neşelendirmekte ve hasımlarının morallerini yerle bir etmekte de üstüne yok. Her girdiğin ortamın zahmetsizce parlayan yıldızı olmak nasıl bir duygu bize de anlatsana?

Paladin!

Paladin!

Sen ilkelerine sıkı sıkıya bağlı, doğru bildiğinden şaşmayan bir paladinsin. Bu hayatta onur ve gururundan daha önemli tek bir şeyin yok. Bunları kaybetmektense tüm zorluklara katlanmayı göze alırsın. Dostların ve ailenin güvenini kazanmak da senin için çok önemli. Tam da bu yüzden insanlar senin yanında kendilerini her daim rahat hissediyorlar. Elbette aynı şeyleri düşmanların için söyleyemeyeceğiz! Sen bu hayata ideallerin doğrultusunda dürüstçe yaşamak için gelmişsin.

Büyücü!

Büyücü!

Keskin bir zeka ve alabildiğine yetenekle donanmış bir büyücüsün! Yedi diyarı gezerken en çok kendine güveniyor olsan da yeri geldiğinde ittifak kurmaktan da çekinmiyorsun. Bir şeyi kafana taktın mı o konunun senden kurtuluşu yok. En ince detaylara dahi dikkat eden, her işi nihayete kavuşturmadan duramayan bir yapın var. Bu mükemmeliyetçiliğin zaman zaman senin dahi başını ağrıtsa da hayatta hiçbir şeyin emeksiz olmayacağının gayet bilincindesin. Bu yönlerin dostlarının yanında güvende hissetmesini sağlarken düşmanların için ise birincil tehlike. Tabi bu senin keyfini kaçırmak şöyle dursun daha da eğlendiriyor.

Barbar!

Barbar!

Senden korkulur! Öfke bir kez gözünü bürüdü mü karşında durabilecek hiçbir şey yok. Çabuk sinirleniyor, sinirinin ateşiyle bir anda her şeyi küle çeviriyorsun. Sakinleştiğinde kimi zaman pişman olsan da geriye yapacak pek bir şey kalmıyor. Fakat tüm bunları kendini ve sevdiklerini güvende tutmak için yapıyor, haksızlığa asla gelemiyorsun. Her şeyi bir kenara bırakacak olursak spontanelik de senin göbek adın! Kafana estiği gibi yaşamak konusunda bir dünya markasısın.

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Nurcan Güneri

Paladin! Sen ilkelerine sıkı sıkıya bağlı, doğru bildiğinden şaşmayan bir paladinsin. Bu hayatta onur ve gururundan daha önemli tek bir şeyin yok. Bunları ka... Devamını Gör