Tercihlerine Göre Sen Hangi FRP Sınıfına Dahil Olmalısın?

Keskin bir zeka ve alabildiğine yetenekle donanmış bir büyücüsün! Yedi diyarı gezerken en çok kendine güveniyor olsan da yeri geldiğinde ittifak kurmaktan da çekinmiyorsun. Bir şeyi kafana taktın mı o konunun senden kurtuluşu yok. En ince detaylara dahi dikkat eden, her işi nihayete kavuşturmadan duramayan bir yapın var. Bu mükemmeliyetçiliğin zaman zaman senin dahi başını ağrıtsa da hayatta hiçbir şeyin emeksiz olmayacağının gayet bilincindesin. Bu yönlerin dostlarının yanında güvende hissetmesini sağlarken düşmanların için ise birincil tehlike. Tabi bu senin keyfini kaçırmak şöyle dursun daha da eğlendiriyor.