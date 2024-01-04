Tercihlerine Göre Sen Hangi FRP Sınıfına Dahil Olmalısın?
Tercihlerine Göre Sen Hangi FRP Sınıfına Dahil Olmalısın?
Fantastik diyarların büyücüsü müsün yoksa kılıcı ile her şeyi çözecek bir savaşçı mı? Bir RPG evreninde yaşasan senin sınıfın ne olurdu? Gel birlikte öğrenelim!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Söyle bakalım, seni bunlardan en çok hangisi anlatıyor?
3. Yalnız kurt musun yoksa ekip insanı mı?
4. Fantastik diyarlarda uzun bir yolculuğa çıkıyorsun, yanından ayırmayacağın nesneyi seç bakalım.
5. Dört elementten birini seçer misin?
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6. Hep yanında olacak ruh hayvanını seç bakalım.
7. Bu hayatta hangisi için yaşıyorsun?
8. Geldik son soruya ama dürüst ol! Karşına bir iblis çıktı ve sana en büyük dileğini gerçekleştireceğini söylüyor, durumu nasıl karşılarsın?
Ozan!
Paladin!
Büyücü!
Barbar!
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Paladin! Sen ilkelerine sıkı sıkıya bağlı, doğru bildiğinden şaşmayan bir paladinsin. Bu hayatta onur ve gururundan daha önemli tek bir şeyin yok. Bunları ka... Devamını Gör