Tercihlerine Göre Hangi Kurgusal Şehirde Yaşaman Gerektiğini Söylüyoruz
Tercihlerine Göre Hangi Kurgusal Şehirde Yaşaman Gerektiğini Söylüyoruz
Gerçeklikten sıkılanları, her sabah belediye otobüsü beklerken hayal kuranları şöyle alalım! Bu dünyayı ardında bırakıp kurgusal bir oyun şehrine kaçacak olsan bu hangisi olurdu gel birlikte öğrenelim.
Hazırsan başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Söyle bakalıııım, bunlardan en çok hangisine kıymet verirsin?
2. Peki geçmişte mi yaşamak isterdin yoksa gelecekte mi?
3. Favori boş zaman aktiviteni sorsak?
4. Favori toplu taşıma aracını öğrenebilir miyiz?
5. Peki sence bir şehrin olmazsa olmazı nedir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Bu dünya şehirlerinden hangisinde yaşamak isterdin?
7. İlgisiz görünse de etkisi çok! Seni anlatan renk paletini seçer misin?
Rapture!
Los Santos!
Toussaint!
Dunwall!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda