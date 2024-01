Tercihlerine Göre Hangi Kurgusal Şehirde Yaşaman Gerektiğini Söylüyoruz

Senin ruhunun ait olduğu kurgusal şehir Rapture! Bağımsızlığına düşkün ruhunu denizlerin altında hapsolmuş bir şehre sığdırmaya çalışmanın sebepleri var elbette. Bir kere burada hiçbir gerici düşünceye yer yok. Komşuların da tıpkı senin gibi her an gelişmeye kafa yoran kişiler. Ayrıca son teknolojinin her türlüsünün kullanıldığı şehir pek çok farklı fırsata da gebe. Ancak bunu kötüye kullanmak isteyenler de yok değil aman dikkat! Her ne olursa olsun hem güzelliği ile büyüleyen, hem de gözlerden uzak kalmayı başaran bu şehir kesinlikle senin evin.