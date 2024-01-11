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Tercihlerine Göre Hangi Kurgusal Şehirde Yaşaman Gerektiğini Söylüyoruz

Tercihlerine Göre Hangi Kurgusal Şehirde Yaşaman Gerektiğini Söylüyoruz

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
11.01.2024 - 17:13

Gerçeklikten sıkılanları, her sabah belediye otobüsü beklerken hayal kuranları şöyle alalım! Bu dünyayı ardında bırakıp kurgusal bir oyun şehrine kaçacak olsan bu hangisi olurdu gel birlikte öğrenelim.

Hazırsan başlayalım!

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1. Söyle bakalıııım, bunlardan en çok hangisine kıymet verirsin?

1. Söyle bakalıııım, bunlardan en çok hangisine kıymet verirsin?

2. Peki geçmişte mi yaşamak isterdin yoksa gelecekte mi?

3. Favori boş zaman aktiviteni sorsak?

4. Favori toplu taşıma aracını öğrenebilir miyiz?

5. Peki sence bir şehrin olmazsa olmazı nedir?

5. Peki sence bir şehrin olmazsa olmazı nedir?
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6. Bu dünya şehirlerinden hangisinde yaşamak isterdin?

7. İlgisiz görünse de etkisi çok! Seni anlatan renk paletini seçer misin?

Rapture!

Rapture!

Senin ruhunun ait olduğu kurgusal şehir Rapture! Bağımsızlığına düşkün ruhunu denizlerin altında hapsolmuş bir şehre sığdırmaya çalışmanın sebepleri var elbette. Bir kere burada hiçbir gerici düşünceye yer yok. Komşuların da tıpkı senin gibi her an gelişmeye kafa yoran kişiler. Ayrıca son teknolojinin her türlüsünün kullanıldığı şehir pek çok farklı fırsata da gebe. Ancak bunu kötüye kullanmak isteyenler de yok değil aman dikkat! Her ne olursa olsun hem güzelliği ile büyüleyen, hem de gözlerden uzak kalmayı başaran bu şehir kesinlikle senin evin.

Los Santos!

Los Santos!

Senin ait olduğun şehir Los Santos'tan başka bir yer değil! GTA evreninin en az kendi kadar çılgın şehrinde herkes için bir şeyler var. Hayatın sana sunduğu her şeyi deneyimleyemediğin bir hayat senin için manasız. En büyük servetin deneyim biriktirmek olduğunun farkındasın kısacası. Bu şehir sana tam da bunları sunuyor. İster çılgın partilerde eğlen, istersen devasa sokaklarda kaybol. Kimsenin kimseye benzemediği bu kent herkesi olduğu gibi seni de neysen öyle kabul edecektir.

Toussaint!

Toussaint!

Senin ruhun peri masallarından fırlamış gibi görünen Toussaint'ta ait. The Witcher 3'ün bu en görkemli şehri insanın en tatlı duygularını gıdıklıyor. Hoş bir manzara eşliğinde, sakince ve huzurlu bir yaşam istediğin açık. Şehrin gürültüsü ve koşuşturması artık sana iyi gelmiyor. İşte tam da bu yüzden biraz durup soluklanacağın, dost yüzlerle dolu bir yere ihtiyacın var. Burası gerçek olsa sen belediye başkanı olurdun orası kesin!

Dunwall!

Dunwall!

Senin ait olduğun kurgusal şehir Dunwall. Öncelikle biraz kasvetli bir kişiliğin olduğunu belirtmeden geçemeyeceğiz. Ancak buna karşın mücalecisin de. Haksızlığa asla gelemiyor, ucu sana dokunmasa dahi ses çıkartmaktan geri durmuyorsun. Bu şehir de tam senin gibi. Devasa bir potansiyeli var fakat şimdilik kötü günlerden geçiyor diyelim. Ruhunun hırçın dalgalarını sokaklarında dindireceğin şehir gerçek olsa altını üstüne getireceğinden eminiz.

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