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Ekrem İmamoğlu Protestolarına Katılan Milli Sporcu Murat Sarp Aşık da Tutuklandı

Ekrem İmamoğlu Protestolarına Katılan Milli Sporcu Murat Sarp Aşık da Tutuklandı

Ekrem İmamoğlu
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.03.2025 - 08:41

Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptali ile başlayan ve tutuklanarak cezaevine gönderilmesiyle devam eden süreci ve yaşananları protesto etmek için sokağa çıkan isimlerden biri olan milli eskrim sporcusu Murat Sarp Aşık da yüzünde maske olduğu ve 2911 Sayılı Kanun'a muhalefet ettiği gerekçesiyle tutuklandı. 

Nefes’ten Alican Özcan’ın haberine göre; Milli sporcu Murat Sarp Aşık’ın avukatı mahkemede yaptığı savunmada Aşık’ın vücudunda darp izleri olduğunu söyledi.

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Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptali ile başlayan ve günlerdir Türkiye’nin dört bir yanında devam eden gösterilerde tanıdık bir isim daha tutuklandı.

Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptali ile başlayan ve günlerdir Türkiye’nin dört bir yanında devam eden gösterilerde tanıdık bir isim daha tutuklandı.

2004 doğumlu olan ve eğitimine Koç Üniversitesi’nde akademik bursla devam eden milli sporcumuz Murat Sarp Aşık da da gözaltına alınan sonrasında da tutuklanan isimlerden biri oldu. 

İddiaya göre; Murat Sarp Aşık, gösteriler sırasında yüzünde medikal maske olduğu gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı.

Nefes’ten Alican Özcan’ın haberine göre; 2911 sayılı Gösteri ve Toplantı Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçundan tutuklanan Aşık’ın avukatı, mahkemeye müvekkili için şu savunmayı yaptı:

Nefes’ten Alican Özcan’ın haberine göre; 2911 sayılı Gösteri ve Toplantı Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçundan tutuklanan Aşık’ın avukatı, mahkemeye müvekkili için şu savunmayı yaptı:

“Müvekkilin 2911 Sayılı Kanuna herhangi bir muhalefeti olmamıştır. Suç işleme kastı bulunmamaktadır. Herhangi bir polis memuruna mukavemeti olmamıştır. Aksine kendisi gözaltına alındığı sırada dövülerek dudağı patlatılmış, alnının sağ üst köşesinde 5 cm’lik bir kesi oluşmuş, kafasının sol arkası şişmiş, ellerinde yaralar oluşmuş, sol bacağının üstünde ekimozlar oluşmuştur. Ters kelepçe uygulaması sebebiyle bilekleri yaralanmıştır. Müvekkil anayasasının 34. maddesinin kendisine verdiği toplanma ve ifade özgürlüğü hakkını kullanmıştır. Bu esnada kendisine güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanımı ve usulsüz gözaltı işlemi uygulanmıştır. Ayrıca valiliğin aldığı kısıtlama kararı hukuka aykırı olup bu tarihler esnasında bant kısıtlaması uygulaması olması sebebiyle internet erişimi kısıtlanmış bu nedenle alınan valilik kararından haberi olmamıştır. Zira bu karar sadece valiliğin sosyal medya hesaplarında paylaşılmıştır. Müvekkilin üzerine atılı suçlamaları kabul etmiyoruz. Müvekkil alana yüzü açık şekilde gelmiş olup kolluk kuvvetlerinin biber gazı müdahalesi neticesinde nefes alamadığı için çevresinden temin ettiği medikal maske ile evine dönmek için yola çıktığı sırada gözaltına alınmıştır.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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