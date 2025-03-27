Ekrem İmamoğlu Protestolarına Katılan Milli Sporcu Murat Sarp Aşık da Tutuklandı

Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptali ile başlayan ve tutuklanarak cezaevine gönderilmesiyle devam eden süreci ve yaşananları protesto etmek için sokağa çıkan isimlerden biri olan milli eskrim sporcusu Murat Sarp Aşık da yüzünde maske olduğu ve 2911 Sayılı Kanun'a muhalefet ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Nefes’ten Alican Özcan’ın haberine göre; Milli sporcu Murat Sarp Aşık’ın avukatı mahkemede yaptığı savunmada Aşık’ın vücudunda darp izleri olduğunu söyledi.