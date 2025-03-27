Ekrem İmamoğlu Protestolarına Katılan Milli Sporcu Murat Sarp Aşık da Tutuklandı
Ekrem İmamoğlu Protestolarına Katılan Milli Sporcu Murat Sarp Aşık da Tutuklandı
Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptali ile başlayan ve tutuklanarak cezaevine gönderilmesiyle devam eden süreci ve yaşananları protesto etmek için sokağa çıkan isimlerden biri olan milli eskrim sporcusu Murat Sarp Aşık da yüzünde maske olduğu ve 2911 Sayılı Kanun'a muhalefet ettiği gerekçesiyle tutuklandı.
Nefes’ten Alican Özcan’ın haberine göre; Milli sporcu Murat Sarp Aşık’ın avukatı mahkemede yaptığı savunmada Aşık’ın vücudunda darp izleri olduğunu söyledi.
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Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptali ile başlayan ve günlerdir Türkiye’nin dört bir yanında devam eden gösterilerde tanıdık bir isim daha tutuklandı.
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Nefes’ten Alican Özcan’ın haberine göre; 2911 sayılı Gösteri ve Toplantı Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçundan tutuklanan Aşık’ın avukatı, mahkemeye müvekkili için şu savunmayı yaptı:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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