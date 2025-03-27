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Ünlü Oyuncu, 20. Sezona İlerleyen Arka Sokaklar Kadrosuna Dahil Oldu!

Ünlü Oyuncu, 20. Sezona İlerleyen Arka Sokaklar Kadrosuna Dahil Oldu!

Kanal D Arka Sokaklar Yasemin Allen
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.03.2025 - 08:51

19. sezonuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar, halihazırda televizyonun en uzun soluklu işlerinin başında geliyor. Reytingleri iyi giderse 20. sezon onayı alacak olan diziye sürpriz bir oyuncu transferi oldu. Birsen Altuntaş, ünlü bir oyuncunun diziye dahil olduğunu açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Kanal D ekranlarında tam 19 sezondur yayınlanan Arka Sokaklar, aldığı reytinglerle yeni sezona doğru ilerliyor.

Kanal D ekranlarında tam 19 sezondur yayınlanan Arka Sokaklar, aldığı reytinglerle yeni sezona doğru ilerliyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş, Arka Sokaklar'ın iyi reytingler almaya devam ederse 20. sezonuyla ekranlara geleceğini duyurdu. 700 bölümü geride bırakarak bir televizyon efsanesi haline gelen Arka Sokaklar'ın yeni sezon onayı alması hiç de şaşırtıcı olmazken Altuntaş, dizinin kadrosuna ünlü bir oyuncunun dahil olduğunu açıkladı.

O isim ise güzel oyuncu Yasemin Kay Allen!

O isim ise güzel oyuncu Yasemin Kay Allen!

Altuntaş, Yasemin Kay Allen'ın Arka Sokaklar'ın yeni transferi olduğunu açıkladı. Allen, dizide bir polisi canlandırmaya hazırlanırken karakterinin ismi henüz duyurulmadı. 

Başarılı oyuncu Yasemin Kay Allen'ı son olarak Show TV'nin fenomen dizisi Bahar'da izlemiştik. Allen, Bahar'da Dora Ersoy karakteriyle birkaç bölüm yer almıştı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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