Ünlü Oyuncu, 20. Sezona İlerleyen Arka Sokaklar Kadrosuna Dahil Oldu!
Ünlü Oyuncu, 20. Sezona İlerleyen Arka Sokaklar Kadrosuna Dahil Oldu!
19. sezonuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar, halihazırda televizyonun en uzun soluklu işlerinin başında geliyor. Reytingleri iyi giderse 20. sezon onayı alacak olan diziye sürpriz bir oyuncu transferi oldu. Birsen Altuntaş, ünlü bir oyuncunun diziye dahil olduğunu açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Kanal D ekranlarında tam 19 sezondur yayınlanan Arka Sokaklar, aldığı reytinglerle yeni sezona doğru ilerliyor.
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O isim ise güzel oyuncu Yasemin Kay Allen!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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