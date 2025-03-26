onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Çekimler Tamamlandı! Mert Ramazan Demir, Yalı Çapkını Setine Veda Etti

Çekimler Tamamlandı! Mert Ramazan Demir, Yalı Çapkını Setine Veda Etti

yalı çapkını
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.03.2025 - 19:01

Star TV'de 3 sezondur yayınlanan Yalı Çapkını için büyük final geldi çattı. Kötüye giden reytinglerin ardından dizi için beklenen final kararı sonunda alınırken Ferit'i canlandıran Mert Ramazan Demir'in askere gidecek olmasıyla finalde değişiklikler yaşandı. Son kez sete çıkan Mert Ramazan Demir, Yalı Çapkını setine veda etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

3 sezondur Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını'nın finaline sayılı gün kaldı.

3 sezondur Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını'nın finaline sayılı gün kaldı.

101. bölümüyle final yapmaya hazırlanan Yalı Çapkını, ilk sezonlarıyla izleyiciyi ekran başına kilitlese de senaryonun sık değişmesi ve yan karakter hikayelerinin öne çıkmasıyla şoke eden bir reyting düşüşü yaşadı. Cuma akşamlarının rakipsiz dizisi Kızılcık Şerbeti karşısında şansı kalmayan Yalı Çapkını'nın büyük finaline çok az bir zaman kalırken dizide Ferit'i canlandıran Mert Ramazan Demir'in askere gitmesi üzerine final bölümünde değişikliğe gidildiği duyuruldu.

Önümüzdeki günlerde İskenderun'a askere gitmeye hazırlanan Mert Ramazan Demir'in çekimleri haliyle öne alındı.

Önümüzdeki günlerde İskenderun'a askere gitmeye hazırlanan Mert Ramazan Demir'in çekimleri haliyle öne alındı.

Yalı Çapkını setindeki çekimlerin arefe günü bitmesi planlanırken Mert Ramazan Demir'in canlandırdığı Ferit karakterinin sahneleri bugün bitti. Demir, 3 sezondur yer aldığı dizinin setine çalışma arkadaşları tarafından uğurlanarak veda etti.

İşte Mert Ramazan Demir'in Yalı Çapkını setine veda ettiği o anlar:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın