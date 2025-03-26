Çekimler Tamamlandı! Mert Ramazan Demir, Yalı Çapkını Setine Veda Etti
Çekimler Tamamlandı! Mert Ramazan Demir, Yalı Çapkını Setine Veda Etti
Star TV'de 3 sezondur yayınlanan Yalı Çapkını için büyük final geldi çattı. Kötüye giden reytinglerin ardından dizi için beklenen final kararı sonunda alınırken Ferit'i canlandıran Mert Ramazan Demir'in askere gidecek olmasıyla finalde değişiklikler yaşandı. Son kez sete çıkan Mert Ramazan Demir, Yalı Çapkını setine veda etti.
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3 sezondur Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını'nın finaline sayılı gün kaldı.
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Önümüzdeki günlerde İskenderun'a askere gitmeye hazırlanan Mert Ramazan Demir'in çekimleri haliyle öne alındı.
İşte Mert Ramazan Demir'in Yalı Çapkını setine veda ettiği o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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