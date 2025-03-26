ATV'nin Sevilen Dizisi Kuruluş Osman'a 3 Yeni Oyuncu Geliyor!
ATV'nin Sevilen Dizisi Kuruluş Osman'a 3 Yeni Oyuncu Geliyor!
atv'nin 6 sezondur devam eden dizisi Kuruluş Osman kadrosuna yeni isimler geliyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre 7. sezonuyla devam etmesi beklenen diziye 3 iddialı oyuncu dahil oldu. Detaylar içerikte!
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman, yüksek reyting oranlarıyla 7. sezonu garantilemiş gibi görünüyor.
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Altuntaş'ın haberine göre Kuruluş Osman'a 3 iddialı oyuncu geliyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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