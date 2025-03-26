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ATV'nin Sevilen Dizisi Kuruluş Osman'a 3 Yeni Oyuncu Geliyor!

ATV'nin Sevilen Dizisi Kuruluş Osman'a 3 Yeni Oyuncu Geliyor!

burak özçivit Atv Kuruluş Osman
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.03.2025 - 23:48

atv'nin 6 sezondur devam eden dizisi Kuruluş Osman kadrosuna yeni isimler geliyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre 7. sezonuyla devam etmesi beklenen diziye 3 iddialı oyuncu dahil oldu. Detaylar içerikte!

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman, yüksek reyting oranlarıyla 7. sezonu garantilemiş gibi görünüyor.

atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman, yüksek reyting oranlarıyla 7. sezonu garantilemiş gibi görünüyor.

6. sezonuyla ekrana gelen dizide geçtiğimiz günlerde arka arkaya ayrılıklar yaşanmış ve tam 5 oyuncu kadroya veda etmişti.

Kuruluş Osman'da veda eden oyuncular arasında dizinin İlbay’ı Ekin Mert Daymaz, Ulugan’ı Devrim Saltoğlu, Esenbike Hatun’u Ayça İnci, Sargun’u Ali Öner, Altuga’sı Murat Göçmez yer alıyordu.

Birsen Altuntaş bu defa ayrılık değil, kadroya dahil olan yeni oyuncuları duyurdu.

Altuntaş'ın haberine göre Kuruluş Osman'a 3 iddialı oyuncu geliyor.

Altuntaş'ın haberine göre Kuruluş Osman'a 3 iddialı oyuncu geliyor.

Altuntaş, ünlü aktörler Tayanç Ayaydın, Sinan Tuzcu  ve Şahin Çelik'in Kuruluş Osman'la el sıkıştığını duyurdu. Oyuncuların dizide hangi rollere hayat vereceği ise henüz açıklanmadı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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