Serap Belovacıklı'nın Kürtçe Mektup Nedeniyle 5 Haftalık RTÜK Cezası Aldığı İddiasına Yanıt Geldi
Serap Belovacıklı'nın Kürtçe Mektup Nedeniyle 5 Haftalık RTÜK Cezası Aldığı İddiasına Yanıt Geldi
Sözcü TV sunucusu Serap Belovacıklı, Abdullah Öcalan'ın çağrı mektubunu ekrana getirirken 'Öncelik Kürtçeye verildi. Tabii ki biz Türkçe açıklamalar olduğunda ekrana taşıyacağız' ifadelerini kullanmıştı. Bu yayından 1 ay sonra ise resmi X hesabından RTÜK tarafından 5 haftalık ekran yasağı aldığını duyurmuştu. Belovacıklı'nın bu ifadeleri nedeniyle RTÜK'ten ceza aldığı iddia edilirken Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sözcü TV sunucularından Serap Belovacıklı, X hesabından RTÜK'ten 5 haftalık ekran cezası aldığını duyurmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, X hesabından söz konusu iddialar hakkında açıklama yaptı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın