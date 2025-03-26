Serap Belovacıklı'nın Kürtçe Mektup Nedeniyle 5 Haftalık RTÜK Cezası Aldığı İddiasına Yanıt Geldi

Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan “Bir televizyon programı sunucusu, Öcalan’ın mektubunu Kürtçe okutmadığı için RTÜK’ten 5 hafta ceza aldı” iddiası doğru değildir.

Bahse konu sunucunun programına Radyo Televizyon ve Üst Kurulu (RTÜK) tarafından uygulanan cezanın, iddialar ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.

RTÜK, programda kullanılan, “Artık -mış gibi yaparak mücadele yok. Ne demek bu? Hukuk varmış gibi, demokrasi varmış gibi, özgürlükler varmış gibi yok. Artık bir otoriter rejimle nasıl mücadele edilecekse o konuda mücadele etmek lazım. Bu konuda ders çalışmak lazım. Bir eylemler silsilesi hazırlamak lazım, sivil itaatsizlik de dahil olmak üzere' ifadeler üzerine inceleme başlatmıştır.

RTÜK tarafından yapılan inceleme sonucunda, 6112 Kanun’un 8’inci maddesinde yer alan '...toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz” hükmünün ihlal edildiği tespit edilmiştir.

İhlalden dolayı ilgili televizyon kanalına yüzde 5 idari para cezası ve 5 kez program durdurma cezası uygulanmıştır.

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