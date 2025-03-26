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Serap Belovacıklı'nın Kürtçe Mektup Nedeniyle 5 Haftalık RTÜK Cezası Aldığı İddiasına Yanıt Geldi

Serap Belovacıklı'nın Kürtçe Mektup Nedeniyle 5 Haftalık RTÜK Cezası Aldığı İddiasına Yanıt Geldi

RTÜK
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.03.2025 - 20:09

Sözcü TV sunucusu Serap Belovacıklı, Abdullah Öcalan'ın çağrı mektubunu ekrana getirirken 'Öncelik Kürtçeye verildi. Tabii ki biz Türkçe açıklamalar olduğunda ekrana taşıyacağız' ifadelerini kullanmıştı. Bu yayından 1 ay sonra ise resmi X hesabından RTÜK tarafından 5 haftalık ekran yasağı aldığını duyurmuştu. Belovacıklı'nın bu ifadeleri nedeniyle RTÜK'ten ceza aldığı iddia edilirken Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.

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Sözcü TV sunucularından Serap Belovacıklı, X hesabından RTÜK'ten 5 haftalık ekran cezası aldığını duyurmuştu.

Sözcü TV sunucularından Serap Belovacıklı, X hesabından RTÜK'ten 5 haftalık ekran cezası aldığını duyurmuştu.

Belovacıklı, X hesabından cezasının nedenini açıklamasa da medyada Abdullah Öcalan'ın çağrı mektubunu Kürtçe yayınlamaması olduğuna dair iddialar ortaya atıldı.

Serap Belovacıklı, DEM Parti heyetinin 27 Şubat günü 'Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı' adı verilen basın açıklamasında okunan mektubunun ilk olarak Kürtçe okunduğunu belirtip 'Öncelik Kürtçeye verildi. Tabii ki biz Türkçe açıklamalar olduğunda ekrana taşıyacağız' diyerek yayınlamamıştı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, X hesabından söz konusu iddialar hakkında açıklama yaptı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, X hesabından söz konusu iddialar hakkında açıklama yaptı.

Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan “Bir televizyon programı sunucusu, Öcalan’ın mektubunu Kürtçe okutmadığı için RTÜK’ten 5 hafta ceza aldı” iddiası doğru değildir.

Bahse konu sunucunun programına Radyo Televizyon ve Üst Kurulu (RTÜK) tarafından uygulanan cezanın, iddialar ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.

RTÜK, programda kullanılan, “Artık -mış gibi yaparak mücadele yok. Ne demek bu? Hukuk varmış gibi, demokrasi varmış gibi, özgürlükler varmış gibi yok. Artık bir otoriter rejimle nasıl mücadele edilecekse o konuda mücadele etmek lazım. Bu konuda ders çalışmak lazım. Bir eylemler silsilesi hazırlamak lazım, sivil itaatsizlik de dahil olmak üzere' ifadeler üzerine inceleme başlatmıştır.

RTÜK tarafından yapılan inceleme sonucunda, 6112 Kanun’un 8’inci maddesinde yer alan '...toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz” hükmünün ihlal edildiği tespit edilmiştir.

İhlalden dolayı ilgili televizyon kanalına yüzde 5 idari para cezası ve 5 kez program durdurma cezası uygulanmıştır.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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