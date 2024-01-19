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Oyuncu Ekipmanları Arasında En Çok Tercih Edilen Monitörler

etiket Oyuncu Ekipmanları Arasında En Çok Tercih Edilen Monitörler

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
19.01.2024 - 14:23

Oyun dünyasının vazgeçilmezi yüksek performanslı monitörler tabii ki.  En son teknolojiye sahip olan ve üst düzey performans sunan oyuncu monitörleri, oyun deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyacak. Profesyonel bir oyuncu olmanız ya da oyun oynamayı bir hobi olarak görmüş olmanız fark etmez, doğru monitör seçimi ile oyun deneyiminizi en üst düzeye çıkarabilirsiniz. Gelin bu monitörleri beraber inceleyelim👇😍

Bu içerik 18.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Dell 4ms 75Hz Full HD IPS FreeSync HDMI Monitör

Dell 4ms 75Hz Full HD IPS FreeSync HDMI Monitör

Dell markasının ürettiği ve 36 aylık garanti süresi bulunan bu oyuncu bilgisayarı, 27 inç ekran boyutuna sahiptir. Maksimum çözünürlüğü 1920 x 1080 olan bu monitör, FreeSync teknolojisi ile donatılmıştır ve 75Hz HDMI desteklemektedir.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Lenovo Legion (Hdmı+Display) IPS Panel FHD Oyuncu Monitör oyun deneyimini bir üst seviyeye taşıyın!

Lenovo Legion (Hdmı+Display) IPS Panel FHD Oyuncu Monitör oyun deneyimini bir üst seviyeye taşıyın!

Legion Y27-30 Monitörün 27 inç FHD paneli, son derece net ayrıntılarla çerçevedeki her nesneyi sorunsuz bir şekilde gözlemlemenizi sağlar, saniyede daha fazla kare gösteren 180 Hz1 yenileme hızı, hızlı aksiyon oyunlarını her saniye daha eğlenceli hale getirir.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

İnanılmaz güzel, ben ofis çalışmalarım için aldım aynı zamanda tasarımla uğraşıyorum. Oyun için de kesinlikle tercih edilebilecek bir ürün ben bayıldım.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Asus 165Hz 1ms FreeSync Full HD LED Monitör

Asus 165Hz 1ms FreeSync Full HD LED Monitör

Profesyonel oyuncular ve etkileyici bir oyun deneyimi arayanlar için tasarlanan TUF Gaming VG24VQE 23.6 inç Full HD (1920x1080) kavisli ekran, 165Hz yenileme hızına sahip. Etkileyici kavisli ekran, Adaptive-Sync (FreeSync Premium™) teknolojisiyle hiçbir yırtılma veya takılma olmadan inanılmaz akıcı bir oyun deneyimi sunuyor.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Dell 27 165Hz 1Ms Full HD Adaptive Sync Yükseklik Ayarlı Gaming Monitör

Dell 27 165Hz 1Ms Full HD Adaptive Sync Yükseklik Ayarlı Gaming Monitör

27” FHD ekran paneli ve 1920x1080 çözünürlük ile mükemmel netlikte oyun deneyimi sunuyor. Ek olarak hızlı IPS panel teknolojisi ile %99 SRGB akıl almaz netlik ve renk paleti sunarak oyunun içinde hissetmenizi sağlar.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Dikkat çeken özelliklerle GameBooster Curved Gaming Monitör.

Dikkat çeken özelliklerle GameBooster Curved Gaming Monitör.

GameBooster GB-2418CF şık tasarımı ile göz dolduran bir etki yaratır. Bilgisayar kasası ve çeşitleri ile pratik bir şekilde entegre olabilecek özelliklerle tasarlanmış olan monitörü, keyifli bir oyun deneyimi için tercih edebilir ve rahatlıkla kullanımını sağlayabilirsiniz. GB-2418CF 23.6 180hz ekran yenileme hızı sayesinde donma, takılma yaşamadan keyifli bir deneyim sağlar.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Samsung Odyssey 165Hz 1ms HDMI Dp Freesync Va LED Monitör

Samsung Odyssey 165Hz 1ms HDMI Dp Freesync Va LED Monitör

Bu monitör 1 ms tepki süresi (MPRT) ile her hareketi anlamlı kılar. Neredeyse anında tepki ile ekran piksellerinin renklerini değiştirerek hızlı hareketlerin olduğu sahnelerin gerçek hayattaki hareketlerinizi anında takip etmesini sağlar. 165 Hz yenileme hızı, ultra akıcı hareketlerle gerçekçi bir oyun deneyimi yaşamanız için gecikmeleri ve hareketlerdeki buğulanmayı giderir.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Ürün kalite olarak çok iyi renkler canlı ve çok akıcı oyun deneyimi sağlıyor çok fazla monitör arasından bunu tercih ettim samsung çok başarılı panel üreticisi.

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GameBooster GB-2726CF 27" 240hz VA 1ms FHD Curved R1500 Gaming Monitör

GameBooster GB-2726CF 27" 240hz VA 1ms FHD Curved R1500 Gaming Monitör

GameBooster GB2726CF, 27 inç büyüklüğünde, 240hz yenileme hızına sahip, VA panel teknolojisi ile üretilmiş, 1ms tepki süresine sahip, Full HD çözünürlükte ve R1500 eğimli bir oyuncu monitörüdür. 

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Hepsiburada

Casper Excalibur M.E238FHD-G serisi ile dikkatleri üzerine çekiyor!

Casper Excalibur M.E238FHD-G serisi ile dikkatleri üzerine çekiyor!

Kavisli Freesync+G-Sync FHD LED monitör ile oyuncular için en üst düzey oyun monitörü olmasıyla ön plana çıkar. HDMI ve DisplayPort girişleri sayesinde bu monitörle bağlantı da oldukça kolaydır. İster PC’de ister konsolunuzda oyun oynarken kolayca bağlanabilir ve oyunların tadını çıkarabilirsiniz.

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Asus 144Hz 1ms (Analog+Display+HDMI) FreeSync Full HD IPS Monitör

Asus 144Hz 1ms (Analog+Display+HDMI) FreeSync Full HD IPS Monitör

Adaptive-Sync (FreeSync™) teknolojisi ve 1 ms MPRT ile 144 Hz'e ulaşan yenileme hızı sayesinde gecikmeler veya hareket bulanıklığı ile karşılaşmayacak, FPS, yarış, gerçek zamanlı strateji ve spor oyunlarında avantaj elde edeceksiniz. Bu ultra yüksek yenileme hızı ile en yüksek görsel ayarlarda oynayabilecek, ekranda olan bitene anında tepki vererek rakiplerinizden önce davranabileceksiniz.

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Bu gelişmiş monitör, yenileme hızı ve tepki süresiyle dikkatleri üzerine çekiyor!

Bu gelişmiş monitör, yenileme hızı ve tepki süresiyle dikkatleri üzerine çekiyor!

Monitörün Full HD çözünürlük özelliği net ve keskin görüntü izlemenizi sağlar. 300 nit parlaklık seviyesi sunan model, kullanımı ile canlı renk ve yeterli aydınlatma elde etmenizi destekler.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Diğer monitörlere göre hem uygun hem de çok güzel performansı gayet iyi tavsiye ederim.

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Asus TUF Gaming 165Hz 1ms(mprt) Monitör

Asus TUF Gaming 165Hz 1ms(mprt) Monitör

Profesyonel oyuncular ve etkileyici bir oyun deneyimi arayanlar için tasarlanan, 165 Hz yenileme hızına sahip 23,8 inç Full HD (1920x1080) oyuncu monitörü Adaptive-sync özelliğini birlikte sunarak gölgelenme ve yırtılma etkilerini ortadan kaldırıyor.

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MSI 21.5" PRO MP223 (FHD) FLAT VA 1MS ANTI-GLARE MONITOR

MSI 21.5" PRO MP223 (FHD) FLAT VA 1MS ANTI-GLARE MONITOR

Less Blue Light ile uzun vadede gözlerinizde ciddi hasar oluşturabilecek mavi ışığı etkin olarak azaltır. 178 derece yatay izleme açısına ek olarak son derece geniş bir dikey görüntüleme açısı sunan ekranı, renkleri ve parlaklığı optimize ederek her detayı keyifle deneyimlemenizi sağlar.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Ürün çok iyi oyun oynamak için alacaksanız tavsiye ederim çok iyi bir renk düzeni var 100hz olarak çok iyi kaliteli tavsiye ederim.

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ömer

Keşke her şey monitörle bitse….

Tugay Başan

hemen hemen hepsini kullandım ve diyebilirim ki odyssey ve msi bu işin hakkını veriyor