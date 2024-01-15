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Her Eve Lazım Sehpa ve Masalarda Kaçırılmayacak Fırsatlar

etiket Her Eve Lazım Sehpa ve Masalarda Kaçırılmayacak Fırsatlar

mulan
mulan - Onedio Üyesi
15.01.2024 - 17:10

Sehpa ve masalar evde en çok kullanılan mobilyalar. Evinize çok yakışacak en tarz mobilyaları sizin için derledik. Evdeki sehpa ve masanızı değiştirmek istiyorsanız sizi içeriğe alalım!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Morpanya Tekerlekli C Sehpa

Morpanya Tekerlekli C Sehpa

Bu C formlu sehpa koltuk yanı için uygun. Tekerlekli olduğu için kolayca hareket ettirebileceğiniz sehpa aynı zamanda çok şık bir tasarıma sahip. Sağlam sehpayı uzun yıllar kullanmak mümkün. Modeli sayesinde sallanmayan veya devrilmeyen sehpayı rahatça kullanabilirsiniz.

Fiyatına göre gayet güzel bir ürün. İndirimden aldım. Hızlı kargo ve güzel paketleme. Beğendim teşekkürler. 👍

Bu ürün için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Modern Style Home Venüs Koltuk Takımı

Modern Style Home Venüs Koltuk Takımı

Hem içeri hem dışarı için uygun koltuk takımını ister balkonda ister bahçede kullanabilirsiniz. Metal koltuk takımı bir tane ikili ve iki tane tekliden oluşuyor. 4 kişilik bu takımla çok rahat edeceksiniz.

Antrasit renkli bu şık takımı almak için tıklayın.

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Beta Oslo Orta Sehpa

Beta Oslo Orta Sehpa

Salonda bir orta sehpa şart. Kırılmaz camı sayesinde güvenli bu sehpanın dış tarafı siyah renkli. Ürünün dış boyası kolayca çizilmiyor. Salonunuzda sehpanız yoksa bu ürünü hemen inceleyin!

Salonunuza çok yakışacak bu ürün için buraya tıklayabilirsiniz.

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Hira Home Concept Masa Tel Sandalye Takımı

Hira Home Concept Masa Tel Sandalye Takımı

Masa ve 4 sandalyeden oluşan takımın sandalyeleri tel model. Kaliteli malzemeden üretilen bu takımın rengi çok hoş. Her ortama uyan takım özellikle mutfak masası olarak kullanmaya çok uygun. 

Bu ürünü beğendiyseniz tıklayın.

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Home V Land Sihirli Sehpa

Home V Land Sihirli Sehpa

Orta sehpa çeşitlerinden biri olan bu sehpa çam renginde. 6 farklı kullanım çeşidi olan sehpayı orta sehpa, yer sofrası, çalışma masası, oyun masası, yemek masası ve koltuk önünde kullanmak mümkün. Oval köşeleri olduğu için bu sehpa çocuklu ve evcil hayvanları olanlar için ideal bir sehpa.

Bu ürünü incelemek için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Uyan Ev Ürünleri Çok Amaçlı Zigon

Uyan Ev Ürünleri Çok Amaçlı Zigon

Kedisi olanların mutlaka alması gereken kedi yuvalı sehpalar ikili şekilde geliyor. Setin içinde 54 cm büyük sepet ve 44 cm küçük sepet bulunuyor. Çam rengi sehpaların gövde kısmı tamamen metal. Hem sizin hem kedilerinizin bayılacağı sehpaları sakın kaçırmayın. 

Gerçekten güzel paketleme ile ürünümde kargo kaynaklı hiçbir hasar oluşmamış. Kaliteli, kullanışlı. Kedilerime güzel bir oyun yuvası oldu, salonuma farklı bir hava kattı. Büyük yuvanın minderi biraz küçük, ben kendi farklı minderimi kullandım. Teşekkür ederim.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

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Güzelkan Madeni Eşya Katlanır 4 Kişilik Masa

Güzelkan Madeni Eşya Katlanır 4 Kişilik Masa

Katlanır masalar evlerde çok kullanışlı oluyor. Her yerde kullanılabilecek bu mutfak masası 4 kişilik. Özellikle mutfak için ideal masalardan biri olan masanın yüksekliği 70 cm. Kullanışlı bu masayı ister tam masa olarak isterseniz yarım katlı şekilde kullanabilirsiniz.

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Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

Ivo Zigon Sehpa

Ivo Zigon Sehpa

3 tane gelen bu sehpalar salonlar için ideal ürünlerden. Metal ayaklı sehpalar hem kaliteli hem kullanışlı. Şıklıklarıyla salonunuza çok yakışacak sehpaları çay ve tatlı servisi için kullanmak mümkün. 

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

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Sehpam Akıllı Sehpa

Sehpam Akıllı Sehpa

Her eve lazım akıllı orta sehpa kapalı ve açık olarak kullanılabiliyor. Açık halinde 120x120 cm olan sehpa kapalı halinde 60x120 cm olarak kullanılıyor. 8-12 kişinin yemek yiyebileceği sehpanın ayaklarını içe veya dışa doğru olarak tercih olmak mümkün. Bu akıllı sehpa orta sehpa, yemek masası, yer sofrası, çalışma masası veya ütü masası olarak kullanılabiliyor.

Bu ürün için tıklayın.

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Kima Home Ürgüp Mantar Sehpa

Kima Home Ürgüp Mantar Sehpa

Mantar model sehpa 3'lü geliyor. 43 cm, 48 cm ve 53 cm olarak gelen mantar sehpaları salonda, yatak odasında veya genç odasında kullanmak mümkün. Çiçeklik olarak kullanabileceğiniz sehpalar evinizin dekorasyonuna çok yakışacak!

Bu ürünü almak için tıklayın.

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Ruum Store By Doğtaş Slot Yan Sehpa

Ruum Store By Doğtaş Slot Yan Sehpa

Yan sehpalar salonda kullanmak için çok güzel ürünler. Beyaz rengiyle evlerin dekoruna uyan sehpanın altında raflar bulunuyor. Alt rafa kitaplarınızı dizebileceğiniz gibi dekor ürünleri de koyabilirsiniz. Kahve sehpası ya da laptop masası olarak kullanmayı tercih edebildiğiniz sehpayı kaçırmayın deriz!

Bu ürünü satın almak için tıklayabilirsiniz.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

Peka Fasülye Orta Sehpa

Peka Fasülye Orta Sehpa

Salon ve oturma odasına yakışan orta sehpa iki raflı. Fasülye model orta sehpanın alt rafı dergilik olarak kullanılabilir. Ahşap yapısı ile evinizin dekorunu tamamlayacak sehpa evinizin en sevdiğiniz köşesi olacak!

Bu ürünü incelemek için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Mhrgroup Cma Mermer Desenli Zigon Sehpa

Mhrgroup Cma Mermer Desenli Zigon Sehpa

Mermer desenli zigon sehpalar son zamanlarda çok moda. Gold ayaklı ve mermer desenli sehpalar 3 tane geliyor. Bu desenli sehpalar evinize şıklık katacak. Kaliteli malzemesi olan sehpalar desenleriyle çok beğeniliyor.

Fiyat performans, çok şık duruyor.

Bu ürün için tıklayın.

HEPSİBURADA

Olesivo Tufan Sabit 4 Kişilik Mutfak Masası Takımı

Olesivo Tufan Sabit 4 Kişilik Mutfak Masası Takımı

4 kişilik bu takım masa ve sandalyelerden oluşuyor. Mutfak takımı olarak kullanılabileceği gibi yemek masası olarak da kullanabileceğiniz masa takımı gürgen ağacından yapılmış. Kapalı hali 70x110 cm olan masada yemek yemek çok rahat!

Bu ürünü incelemek için tıklayabilirsiniz.

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Rafevi Hansel Zigon Sehpa

Rafevi Hansel Zigon Sehpa

Farklı model bu sehpalar 3'lü şekilde geliyor. Ceviz ve beyaz renklerinden oluşan sehpa kompakt bir tasarıma sahip. Salonun en beğenilen parçalarından olacak sehpalar evinizin havasını değiştiriyor. Bu sehpalar iç içe geçerek saklanabildiği için yer kaplamıyor.

Siyah ve beyaz iki ürünü de aldım. Çok beğendim. Gerçekten çok şık çok tatlı. Kurulumu kolay, tavsiye ederim.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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