Her Eve Lazım Sehpa ve Masalarda Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bu C formlu sehpa koltuk yanı için uygun. Tekerlekli olduğu için kolayca hareket ettirebileceğiniz sehpa aynı zamanda çok şık bir tasarıma sahip. Sağlam sehpayı uzun yıllar kullanmak mümkün. Modeli sayesinde sallanmayan veya devrilmeyen sehpayı rahatça kullanabilirsiniz.

Fiyatına göre gayet güzel bir ürün. İndirimden aldım. Hızlı kargo ve güzel paketleme. Beğendim teşekkürler. 👍

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