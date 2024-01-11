2024'ün Göz Alıcı Tasarım Trendleri: Evinize Yeni Bir Soluk Getirin
2024'ün Göz Alıcı Tasarım Trendleri: Evinize Yeni Bir Soluk Getirin
2024 yılı tasarım konusunda yenilikler getiren bir yıl. Ev dekorasyonunuza yenilik getirmek için birçok öneri var. Bu önerilerle evinizi en baştan tasarlayabilirsiniz. Evinizi yeni yıla hazırlamak istiyorsanız gelin seçtiğimiz ürünlere birlikte bakalım...
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Yeşil aslında uzun zamandır moda. Ama 2024 yılıyla birlikte ev dekorasyonunda yeşili daha baskın göreceğiz gibi.
1. ÖZENEV 2'li Kırlent Kılıfı
2. MOMOMUS Mandala Duvar Halısı
3. Decoroom Yapışkan Folyo
4. DARENYI Yeşil Bitki Duvar Çıkartmaları
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Eskiden beyaz renkler çok modaydı. Şimdilerde ise ahşap renklere geçiş başladı.
1. Çok Amaçlı Sepet
2. Palace Modern ve Ahşap Masa Sandalye Takımı
3. Hasır ve Makrome Rustik Avize
Minimalizmin karşılığı olan maksimalist dekor, farklı eşyaları birleştirerek kullanmak demek.
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1. Eymense Golden Koltuk Takımı
2. Zigon Sehpa
3. Potamia Söğüt Etnik Desenli Halı
Vintage dokunuşlar dekorasyonları güzelleştiren detaylar.
1. GMMH Masa Saati
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2. Soyizom Vintage Fransız Vazo
Katmanlı dekorasyon, 2024'ün favori tarzı olacak. Katmanlı evlerde, vintage dekor parçaları yeni dekor ürünleriyle birleştiriliyor.
1. EMEMA Yastık Kılıfı
2. Hayisugal Battaniye
Bu sene artık duvarlarda sade boyalar tarih oluyor.
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1. Berilya Boyanabilir Duvar Çıtası
2. Hode Duvar Kağıdı
3. Altın Yıldızlar Duvar Çıkartmaları
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