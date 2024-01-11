2024'ün Göz Alıcı Tasarım Trendleri: Evinize Yeni Bir Soluk Getirin

Jüt sepetler artık her yerde. Çeşit çeşit farklı modeli olan bu hasırlardan biri olan bu sepet asılabilen bir model. İçine canlı veya cansız bir bitki yerleştirebileceğiniz sepet odanıza çok farklı bir hava katacak!

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