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2024'ün Göz Alıcı Tasarım Trendleri: Evinize Yeni Bir Soluk Getirin

etiket 2024'ün Göz Alıcı Tasarım Trendleri: Evinize Yeni Bir Soluk Getirin

mulan
mulan - Onedio Üyesi
11.01.2024 - 13:42

2024 yılı tasarım konusunda yenilikler getiren bir yıl. Ev dekorasyonunuza yenilik getirmek için birçok öneri var. Bu önerilerle evinizi en baştan tasarlayabilirsiniz. Evinizi yeni yıla hazırlamak istiyorsanız gelin seçtiğimiz ürünlere birlikte bakalım...

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Yeşil aslında uzun zamandır moda. Ama 2024 yılıyla birlikte ev dekorasyonunda yeşili daha baskın göreceğiz gibi.

Yeşilin her tonu ayrı güzel. Ev dekorasyonunda yeşilin tüm tonlarını kullanmak mümkün. Yeşil tonlarını evde birçok yerde kullanabilirsiniz. Duvar boyası, duvar kağıdı ya da yeşil objelerle ev güzelleştirilebiliyor. Yeşili ister odanın ana rengi olarak kullanın isterseniz bir ton olarak odaya yerleştirin!

Gelin sizin için seçtiğimiz yeşil tonlarındaki ürünlere birlikte bakalım...

1. ÖZENEV 2'li Kırlent Kılıfı

1. ÖZENEV 2'li Kırlent Kılıfı

2'li gelen kırlent kılıfı kadife dokuya sahip. 45x45 cm ölçüsündeki kırlentler yeşilin en güzel tonlarında. Odanızın havasını değiştirmek için bu yeşil kırlent kılıfı ideal.

Evinize yeşil bir dokunuş istiyorsanız hemen tıklayarak satın alabilirsiniz.

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2. MOMOMUS Mandala Duvar Halısı

2. MOMOMUS Mandala Duvar Halısı

Duvar halıları artık çok moda. Odanıza yeşil bir şeyler almak istiyorsanız duvar halısı alabilirsiniz. %100 pamuk bu duvar halısının desenleri çok hoş. Rustik tarz bir odanız varsa bu halı oraya çok yakışacaktır. 

Bu duvar halısını beğendiyseniz tıklayın.

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3. Decoroom Yapışkan Folyo

3. Decoroom Yapışkan Folyo

Kendinden yapışkanlı bu duvar kağıdı ile odanızın baştan aşağı değiştirmeniz mümkün. Mat koyu yeşil tonundaki bu kağıt, duvarlara çok yakışıyor. Uygulaması kolay yapışkan folyoyu denemek için tıklayabilirsiniz.

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4. DARENYI Yeşil Bitki Duvar Çıkartmaları

4. DARENYI Yeşil Bitki Duvar Çıkartmaları

Bitki temalı bu duvar kağıdı pastel rengiyle çok güzel duruyor. Bitki sevenlerin bayılacağı duvar kağıdı kolayca yapıştırılabiliyor. Evde salonda ya da odalarda kullanılabilecek bu kağıt yüksek kaliteli malzemeye sahip.

Bu ürün için tıklayın.

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Eskiden beyaz renkler çok modaydı. Şimdilerde ise ahşap renklere geçiş başladı.

Toprak renklerine dönüşün başladığı son yıllardan sonra 2024 yılı artık bu geçişin en üst seviyesi. Jüt sepetler, ahşap sandalyeler gibi eşyaları bu sene artık her yerde göreceğiz. Kahverengi tonlarının baskın olduğu bu yıla ait birkaç önerimiz şöyle. 👇

1. Çok Amaçlı Sepet

1. Çok Amaçlı Sepet

Jüt sepetler artık her yerde. Çeşit çeşit farklı modeli olan bu hasırlardan biri olan bu sepet asılabilen bir model. İçine canlı veya cansız bir bitki yerleştirebileceğiniz sepet odanıza çok farklı bir hava katacak!

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

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2. Palace Modern ve Ahşap Masa Sandalye Takımı

2. Palace Modern ve Ahşap Masa Sandalye Takımı

2 sandalye, 1 bench ve 1 masadan oluşan set ahşap renginde. Modern bir görünüme sahip masa sandalye takımı oldukça rahat. Kaliteli malzemesiyle uzun yıllar yanınızda olacak bu takım yemek odanız için ideal.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

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3. Hasır ve Makrome Rustik Avize

3. Hasır ve Makrome Rustik Avize

Hasır ve makromeyi birleştiren avize çok güzel duruyor. Salona çok yakışacak bu avizeyi başka odalarda da kullanmanız mümkün. Bu rustik avize püsküllü modeliyle odanın star parçası olacak.

Bu avizeyi beğendiyseniz tıklayabilirsiniz.

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Minimalizmin karşılığı olan maksimalist dekor, farklı eşyaları birleştirerek kullanmak demek.

Maksimalist dekorasyonda bir sürü renk bir uyum içinde kullanılıyor. Denge ve uyum gözetilerek ortaya koyulan bu dekorasyonda tek bir stil yerine birçok farklı stil bir araya getiriliyor. 2024 yılında artık minimalizm yerine maksimalizm etkilerini çokça göreceğiz gibi!

Maksimalist bir dekorasyon yapmak istiyorsanız şu ürünlere göz atabilirsiniz. 👇

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1. Eymense Golden Koltuk Takımı

1. Eymense Golden Koltuk Takımı

Maksimalist dekorda gösterişli mobilyalar olmalı. 3+1 koltuk takımı beyaz renkli olsa da sadelikten uzak gösterişli bir takım. Rahat koltuk takımını başka objelerle tamamlayarak istediğiniz gibi bir salon düzenleyebilirsiniz.

Bu takımı almak için tıklayın.

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2. Zigon Sehpa

2. Zigon Sehpa

Maksimalist dekorasyonda zıt renkler sıklıkla kullanılıyor. Abartılı mobilyaları farklı renklerle bir araya getirerek bu tarza uygun dekorasyon yapabilirsiniz. Siyah bu sehpalar yapmak istediğiniz dekorasyona uygun. Gold detayıyla şık sehpalar eviniz için ideal.

Bu sehpalara ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

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3. Potamia Söğüt Etnik Desenli Halı

3. Potamia Söğüt Etnik Desenli Halı

Desenli halılar bu tarzda sıklıkla yer alıyor. 80x150 cm boyutundaki bu halı rengiyle ve deseniyle çok şık. Farklı renkleri bir araya getiren yapısıyla evinizin sevdiğiniz bir parçası olacak bu halıyı hemen satın almak için tıklayın.

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Vintage dokunuşlar dekorasyonları güzelleştiren detaylar.

Dekorasyonu tamamlayan parçalar için vintage ürünleri tercih edebilirsiniz. Vintage parçalar, 2024 yılının favori ürünleri olmaya aday. Farklı tarzları birleştirerek kullanmak istiyorsanız bazı vintage ürünler burada. 👇

1. GMMH Masa Saati

1. GMMH Masa Saati

Nostalji bu masa saati dekorasyonu tamamlayan ürünlerden. Evinizi güzelleştirecek masa saati antika severlerin favorisi olacak. Çalar saat olarak da kullanılabilen masa saati çok kullanışlı.

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2. Soyizom Vintage Fransız Vazo

2. Soyizom Vintage Fransız Vazo

Bu vazo vintage tarzı ev dekoru için ideal bir parça. Teneke bu vazoyu süs olarak salonunuza koymanız mümkün. İçine yapay bitkilerle odada bir köşeye koyabileceğiniz vazo çok şık bir ürün.

Bu ürünü beğendiyseniz tıklayın.

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Katmanlı dekorasyon, 2024'ün favori tarzı olacak. Katmanlı evlerde, vintage dekor parçaları yeni dekor ürünleriyle birleştiriliyor.

Bu katmanlamayı kolayca yapmanın yolu ise battaniye ve yastıkları bolca kullanmak. Battaniyeyi yatağa veya kanepeye koymak ya da yastıkları bol bol kullanarak katmanlı bir ev dekorasyonu yapılabilir.

Bunun için bazı ürünler burada.👇

1. EMEMA Yastık Kılıfı

1. EMEMA Yastık Kılıfı

2 tane gelen bu yastık kılıfları her mobilyaya uyuyor. Beyaz ve desenli bu kılıf odanıza çok yakışacak. Zarif bir oda dekorasyonu yapmak istiyorsanız bu kılıfı alabilirsiniz.

Bu ürün için tıklayın.

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2. Hayisugal Battaniye

2. Hayisugal Battaniye

Yumuşak bu battaniye rengiyle çok şık. 130x200 cm boyutundaki battaniyeyi ister koltukta ister yatakta kullanmak mümkün. Konforlu bu battaniye evinize çok yakışacak.

Hem kullanışlı hem şık duran bu battaniyeyi satın almak için tıklayın.

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Bu sene artık duvarlarda sade boyalar tarih oluyor.

2024 itibariyle artık duvarlarda hareket görmeye başlıyoruz. Duvarlarının boyayıp geçildiği döneminin bittiği yeni yılda artık duvarlarda çıta, duvar kağıdı ya da duvar resimleri bolca yer alıyor. 

Duvarları hareketlendiren bazı ürünlere bakalım...

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1. Berilya Boyanabilir Duvar Çıtası

1. Berilya Boyanabilir Duvar Çıtası

Duvar çıtaları bu sene çok moda. Boyanabilir duvar çıtasını istediğiniz renge boyayabilir ve evinizi güzelleştirebilirsiniz. 10 tane gelen duvar çıtası ile odanız çok güzel olacak.

Bu duvar çıtaları ile dekorasyonunuzu tamamlamak için tıklayın.

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2. Hode Duvar Kağıdı

2. Hode Duvar Kağıdı

Duvar kağıtları boyaların yerini aldı. Hem kolay uygulanması hem de rengarenk seçenekleriyle çok tercih ediliyor. Duvar kağıtlarıyla odalarınızı renklendirebilirsiniz. Kendinden yapışkanlı kağıtları hemen almak için tıklayın.

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3. Altın Yıldızlar Duvar Çıkartmaları

3. Altın Yıldızlar Duvar Çıkartmaları

Duvar çıkartmaları da duvar kağıtları gibi çok tercih edilen ürünler. Düz duvarları hareketlendiren çıkartmalarla duvarlar daha güzel görünüyor. Evinizin dekorunu değiştirmek istiyorsanız bu çıkartmaları alabilirsiniz.

Bu ürün için tıklayın.

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