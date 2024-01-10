Bu Eşyaları İndirimli Almanın Keyfi Kullanmasından Bile Daha Güzel Dedirtecek Ürünler

Kablosuz elektrikli süpürge evlerin en önemli ihtiyacı. 35 dakika çalışan bu süpürge güçlü emişi ile evde toz bırakmıyor. Süpürge, evcil hayvan tüyleri, kedi kumu ve köpek maması gibi evcil hayvandan kaynaklanan tüm pislikleri kolayca temizliyor.

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