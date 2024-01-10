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Bu Eşyaları İndirimli Almanın Keyfi Kullanmasından Bile Daha Güzel Dedirtecek Ürünler

etiket Bu Eşyaları İndirimli Almanın Keyfi Kullanmasından Bile Daha Güzel Dedirtecek Ürünler

mulan
mulan - Onedio Üyesi
10.01.2024 - 12:49

Amazon'da sürekli bir indirim var. Her kategoride indirimleri görebileceğiniz Amazon'da istediğiniz ürünler ara ara indirime girebiliyor. Siz yorulmayın diye indirimli ürünleri sizler için derledik. Almayı düşündüğünüz ama indirim beklediğiniz ürünler varsa gelin indirime giren ürünlere bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Greenote Akülü Elektrikli Süpürge

Greenote Akülü Elektrikli Süpürge

Kablosuz elektrikli süpürge evlerin en önemli ihtiyacı. 35 dakika çalışan bu süpürge güçlü emişi ile evde toz bırakmıyor. Süpürge, evcil hayvan tüyleri, kedi kumu ve köpek maması gibi evcil hayvandan kaynaklanan tüm pislikleri kolayca temizliyor. 

Tüm zeminlere uygun süpürgeyi indirimli fiyattan almak için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Puma Phase Backpack Sırt Çantası

Puma Phase Backpack Sırt Çantası

Kaliteli bir çanta arıyorsanız Puma'nın bu çantası ideal. Farklı renkleriyle alınabilecek bu sırt çantasının iki bölmesi var. Yanda file cebi de olan sırt çantasını ister okul çantası ister seyahat çantası olarak kullanmak mümkün.

Puma'nın sırt çantasını almak için tıklayabilirsiniz.

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Adidas COURT PLATFORM Spor Ayakkabı

Adidas COURT PLATFORM Spor Ayakkabı

Adidas'ın klasik ayakkabılarından biri olan bu modelin kauçuk dış tabanı var. Normal kalıp spor ayakkabı ile ayaklarınız rahat edecek. Klasik modeliyle her ortama uygun spor ayakkabı rengiyle kombinlerin en güzel tamamlayıcısı olacak. 

Adidas ayakkabıyı indirimli almak için hemen tıklayın.

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Lava Metal Oval Mini Tencere

Lava Metal Oval Mini Tencere

Kırmızı rengiyle şıklığına bayılacağınız tencere mini boyda. 9x12 cm boyutundaki mini tencere döküm malzeme. Hem kaliteli hem hem kullanışlı tencere ile lezzetli yemekler yapabileceksiniz. 

Döküm ve emayenin muhteşem uyumunu evinizde kullanmak istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Melitta Aromafresh Kahve Öğütücülü Filtre Kahve Makinesi

Melitta Aromafresh Kahve Öğütücülü Filtre Kahve Makinesi

Cam sürahisi sayesinde sağlıklı kahve makinesinin 1.25 litre kapasitesi var. 1800 Watt gücü bulunan makine paslanmaz çelik. Çıkarılabilir su tankı olan filtre kahve makinesinin zamanlayıcı özelliği var. Kahve makinesiyle kahve piştikten sonra kahvenizi sıcak tutabiliyorsunuz. 

Kireç koruması da bulunan filtre kahve makinesine ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

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Karaca Gastro Classic Izgara ve Tost Makinesi

Karaca Gastro Classic Izgara ve Tost Makinesi

3 katlı tost makinesi aynı zamanda ızgara olarak da kullanılabiliyor. Granit görünümlü kaplaması olan makine yanmaz ve yapışmaz. Çizilmeye dayanıklı yapısıyla kullanışlı tost makinesi 180 derece açılabiliyor. Tost makinenizi barbekü moduna alarak ızgara olarak da kullanmak mümkün.

Tek seferde 6 dilim tost yapılabilen makineyi indirimli almak için tıklayabilirsiniz.

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Fakir Kaave Steel Türk Kahvesi Makinesi

Fakir Kaave Steel Türk Kahvesi Makinesi

Tek seferde 4 fincan kahve pişiren bu makinenin çelik cezvesi var. Taşmayı önleyen teknolojisiyle kullanışlı kahve makinesinin susuz çalışmaya karşı koruması var. 

Çalışırken ışık ve sesle uyaran kahve makinesini indirimli almak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Karaca Streamline Decoline Porselen Yemek Takımı

Karaca Streamline Decoline Porselen Yemek Takımı

16 parçalık bu takım 6 kişilik. Porselen malzemeye sahip yemek takımının içinde servis tabağı, kase, 2 kayık tabak ve tuzluk-biberlik var. Karaca kalitesiyle gelen yemek takımı rengiyle çok şık duruyor.

Bu seti beğendiyseniz hemen tıklayın.

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English Home Costa Şönil Jüt Halı

English Home Costa Şönil Jüt Halı

80x150 cm boyutundaki kiremit rengi halı her odaya çok uyuyor. %55 pamuk halı odanın havasını değiştiriyor. Rengi ve kalitesine bayılacağınız halıyı uygun fiyata almak için tıklayabilirsiniz.

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Kenwood kMix HMX750RD Mikser

Kenwood kMix HMX750RD Mikser

350 Watt gücündeki mikser kırmızı rengiyle çok güzel duruyor. Tasarımına ayrı kalitesine ayrı bayılacağınız mikser metal gövdeye sahip. 5 hız kademesi olan mikserin bulaşık makinesinde yıkanabilir parçaları var.

Tariflerinizi en güzel şekilde yapmak için tıklayın.

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Jumbo Dublin Cream Granit Tencere Seti

Jumbo Dublin Cream Granit Tencere Seti

7 parça gelen granit tencere seti 3 tencere, kapak ve bir tavadan oluşuyor. Evde kolayca yemek yapmak istiyorsanız bu tencereler şart. 2 derin tencere, 1 basık tencere ve 26 cm tavadan oluşan tencere seti oldukça dayanıklı.

Bulaşık makinesinde yıkanabilen seti almak için buraya tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Chicco Ohlala 3 Stroller Bebek Arabası

Chicco Ohlala 3 Stroller Bebek Arabası

Bebek arabası almak istiyorsanız indirimdeki bu modeli düşünebilirsiniz. 15 kiloya kadar kullanılabilen bebek arabası hem hafif hem de modaya uygun bir model. Yeni tekerlekleri sayesinde kolayca sürülebilen bebek arabası tek hareketle kolayca katlanabiliyor.

Doğumdan itibaren kullanılabilen bebek arabası için tıklayın.

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Huawei Nova 11i

Huawei Nova 11i

128 GB kapasiteli telefon indirimlerden kaçırılmayacak bir ürün. Dar çerçevesi sayesinde kullanışlı ekrana sahip telefonla oyunlardan ve filmlerden çok daha fazla zevk alacaksınız. Yenileme hızı yüksek Huawei Nova 11i ile istediklerinizi daha rahat gerçekleştirebileceksiniz.

Bu telefonu almak için tıklayın.

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Ultenic K10 Airfryer

Ultenic K10 Airfryer

Airfryerlar mutfakta işleri kolaylaştırıyor. 1500 Watt gücü bulunan ürünün 5 litre kapasitesi var. %90 daha az yağlı yemek yapmanızı sağlayacak Airfryer ile sağlıklı yiyecekleri kolayca yapabileceksiniz. 

Hala bir airfyerınız yoksa hemen indirimli fiyattan almak için tıklayabilirsiniz.

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Crocs Crocband Clog K Terlik

Crocs Crocband Clog K Terlik

Yetişkin model olan Crocs unisex olarak kullanılabiliyor. Rahat terlikleri günlük olarak giymeye uygun. Temizlemesi kolay Crocs terlikleri isterseniz Jibbitz takıları alarak kişiselleştirmeniz mümkün.

Bu terlikleri beğeniyorsanız indirimli almak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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