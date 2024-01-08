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Hiç Beklemediğiniz Anda ‘’Çeyizime Aldım’’ Yorum Furyasına Katılmanıza Sebep Olacak 15 Eşya

etiket Hiç Beklemediğiniz Anda ‘’Çeyizime Aldım’’ Yorum Furyasına Katılmanıza Sebep Olacak 15 Eşya

mulan
mulan - Onedio Üyesi
08.01.2024 - 13:24

Çeyiz hazırlamak maliyetli olabiliyor. Çeyizinize alacağınız ürünler için indirimleri kovalıyorsanız o zaman bu indirimler tam sizin için. Markalarda büyük indirimlerle eviniz için gerekli her şeyi alabileceğiniz kampanyada neler indirime girmiş merak ediyorsanız sizi içeriğe alalım!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 08.01.2023 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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1. Karaca Antique Porselen Yemek Takımı

1. Karaca Antique Porselen Yemek Takımı

24 parçalık bu takım 6 kişi için yeterli. Nostalji temasına uygun yemek takımı porselen. Setin içinde servis tabağı, çukur tabak, pasta tabağı ve kase bulunuyor.

2.799 TL'den 2.499 TL'ye düşen takım tam çeyizlik.

Bu yemek takımını merak ediyorsanız hemen tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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2. Philips Marathon Daily XB7151/07 900 W Toz Torbasız Süpürge

2. Philips Marathon Daily XB7151/07 900 W Toz Torbasız Süpürge

Süpürge almayı planlıyorsanız şimdi tam sırası! Philips'in bu toz torbasız süpürgesi 900 Watt gücünde. Toz haznesini dökmek çok kolay olan süpürge bu indirimlerden kaçırılmayacak bir ürün.

Bu süpürge güzel bir indirime girmiş. 8.999 TL'den 7.999 TL'ye düşen süpürge ince tozların bile %99.9'unu topluyor.

Emiş gücü ayarlanabilen süpürgeyi almak için hemen tıklayın.

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3. Yataş Bedding Folium Müslin Pike Yatak Örtüsü Seti

3. Yataş Bedding Folium Müslin Pike Yatak Örtüsü Seti

Çift kişilik yatak örtüsü müslin kumaştan üretilmiş. Kaliteli kumaşı ve zarif duruşu ile çeyizlerin favori parçası olacak örtü seti günlük kullanıma uygun. Yatak odasını güzelleştirecek bu örtü seti fiyatıyla da sizi memnun edecek. 

İndirimlerle 499 TL'ye düşen bu örtü setini beğendiyseniz hemen tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

4. Madame Coco Diamanta 5 Parça Sürahi Seti

4. Madame Coco Diamanta 5 Parça Sürahi Seti

5 parçadan oluşan setin içinde bir sürahi ve 4 bardak var. Şıklığıyla masalara çok yakışacak sürahi seti çok da kullanışlı. Masaya zerafet katan bardaklar çeyizler için de ideal parçalardan. 

İster su ister meşrubat için kullanılabilen bu set sepette 157,50 TL'ye düşüyor. Bu seti beğendiyseniz indirimli fiyattan almak için tıklayın.

HEPSİBURADA

5. Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Akıllı Robot Süpürge

5. Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Akıllı Robot Süpürge

Robot süpürge almak istiyorsanız indirimlerden kaçırmayın deriz! Xiaomi'nin sevilen robot süpürgesi şu anda 12.999 TL. Yüksek emiş gücü sayesinde evinizi tertemiz yapacak robot süpürge işi bitince kendi kendine istasyonuna dönüyor. 

İndirimli fiyattan robot süpürge almak için tıklayın.

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6. Instant Pot Duo Crisp Ultimate Kapaklı Basınçlı Pişirici

6. Instant Pot Duo Crisp Ultimate Kapaklı Basınçlı Pişirici

13'ü bir arada bu pişiricinin havayla kızartma, buharlama, yavaş pişirme, sote etme ve daha birçok özelliği var. Mutfakta en büyük yardımcınız olacak pişiricinin bulaşık makinesinde yıkanabilir parçaları da var. 

6.2 litrelik bu basınçlı pişirici 4.999 TL'ye düşmüş. 

Her evde olması gereken pişiriciyi merak ediyorsanız tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

7. English Home Artois Borosilikat Süzgeçli Demlik

7. English Home Artois Borosilikat Süzgeçli Demlik

Borosilikat malzemeden yapılan demlik şeffaf modeliyle çok güzel duruyor. Çay sunumlarınıza çok yakışacak demlik ile lezzetli çay demlemek mümkün. Elde yıkanması tavsiye edilen demlik 800 ml.

%20 indirime giren bu şık demlik çeyizin olmazsa olmazlarından. Şu an 399 TL'ye düşen süzgeçli demliği hemen almak için tıklayın.

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8. Karaca Nostalji Stoneware Kahvaltı Seti

8. Karaca Nostalji Stoneware Kahvaltı Seti

Çeyizlerde kahvaltı setine mutlaka yer vermek gerekiyor. 32 parçalık set 6 kişiye uygun. Seramik malzemeden yapılan kahvaltı seti mavi çiçekli detayıyla çok hoş duruyor. İçinde servis tabağı, çay bardağı, çay tabağı, reçellik, kayık tabak, peynir tabağı, söğüş tabağı ve zeytin tabağı olan set 1.799 TL'ye düşmüş.

Kahvaltı setini hemen sepete atmak için tıklayabilirsiniz.

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9. Fissler Vitaquick Premium 2'li Set

9. Fissler Vitaquick Premium 2'li Set

Fissler son zamanlarda çok moda. 2 tencereden oluşan setin içindeki  düdüklü tencereye bayılacaksınız. Yemeklerinizi kolayca yapmak için bu tencerelere ihtiyacınız var.

Çeyize mutlaka alınması gereken setin indirimli fiyatı 20.750 TL.

Bu sete ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

10. Grundig Gprnd 557 E Enerji Sınıfı 557L No-Frost Buzdolabı

10. Grundig Gprnd 557 E Enerji Sınıfı 557L No-Frost Buzdolabı

Beyaz eşya almak için şimdi tam sırası. İndirimlerden yeni bir ev kurmak için No-Frost bu buzdolabını alabilirsiniz. İçi oldukça geniş buzdolabı rahat rahat yetiyor.

557 litrelik hacme sahip buzdolabı indirimle 31.199 TL olmuş. 

Bu buzdolabını indirim bitmeden almak için tıklayın.

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11. Schafer Sharp Çatal/Kaşık/Bıçak

11. Schafer Sharp Çatal/Kaşık/Bıçak

Çatal, kaşık ve bıçak seti çeyizlerin olmazsa olmazı. Yemek kaşığı, bıçağı, çatalı, tatlı kaşığı, tatlı çatalı ve çay kaşığından oluşan set her evin ihtiyacı. 

Kaliteli paslanmaz çelikten üretilen set şu an 2.900 TL.

72 parçalık bu seti indirimlerden almak için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

12. Philips HD2640/10 Ekmek Kızartma Makinesi

12. Philips HD2640/10 Ekmek Kızartma Makinesi

Ekmek kızartma makinesi evlerde hayatı kolaylaştırıyor. Çevre dostu serisinden olan bu makinenin 2 ekmek kapasitesi var. 8 ayrı kızartma ayarı olan makine şık beyaz rengiyle mutfağınızı güzelleştirecek.

İndirimli fiyatı 1.399 TL olan ekmek kızartma makinesini almak için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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13. Paşabahçe Elysıa Çay Bardağı

13. Paşabahçe Elysıa Çay Bardağı

12 tane gelen çay bardağı eviniz için temel ihtiyaçlardan. Şık tasarımı ile çay içmeye bayılacağınız bardaklar çeyizinizin favori ürünü olacak. Kulpsuz bir tasarıma sahip çay bardakları 170 ml.

Bu bardakları beğendiyseniz tıklayabilirsiniz.

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14. Xiaomi 3.5 Lt Airfryer

14. Xiaomi 3.5 Lt Airfryer

Airfryerlar mutfakta kurtarıcı parçalar. 1500 Watt gücündeki ürün LED ekrana sahip. Az yağlı ve sağlıklı yemekler yapmak için kullanabileceğiniz Xiaomi Airfryer ile pişirme, buz çözme, meyve kurutma yapmak mümkün.

İndirimli fiyatı 3.419 TL olan Airfryerı indirimli fiyatıyla almak için tıklayın.

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15. Samsung WD80TA046BE1AH Kurutmalı Çamaşır Makinesi

15. Samsung WD80TA046BE1AH Kurutmalı Çamaşır Makinesi

Çamaşır makinesi almayı düşünüyorsanız indirimlerden kaçırmayın. 8 kg yıkama ve 5 kg kurutma kapasitesi olan makine hem yıkıyor hem kurutuyor. Kaliteli ve kullanışlı bir çamaşır makinesi istiyorsanız aradığınız ürün bu makine olabilir.

İndirimli fiyatı 22.133 TL olan çamaşır makinesini almak için tıklayabilirsiniz

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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