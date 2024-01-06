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Mutfağını Yenilemek İsteyenlere 2 Al 1 Öde Kampanyasından Kaçırılmaması Gereken Ürün Önerileri

etiket Mutfağını Yenilemek İsteyenlere 2 Al 1 Öde Kampanyasından Kaçırılmaması Gereken Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
06.01.2024 - 14:35

Mutfakta eksik hiç bitmez. Eksiklerinizi tamamlamak için Emsan'ın kampanyası tam sizin için. Emsan ürünlerinde 2 al 1 öde kampanyası ile mutfaktaki eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz. Gelin bu kampanyanın öne çıkan ürünlerine birlikte bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Emsan Steel Force Karnıyarık Tencere

Emsan Steel Force Karnıyarık Tencere

26 cm boyutundaki karnıyarık tenceresi evde sürekli karnıyarık yapanlar için ideal. Çelik malzemesiyle uzun yıllar kullanabileceğiniz tencere ile en güzel yemekleri pişirmek mümkün.

Kampanyadan mutlaka almanız gereken tencereyi hemen sepete atmak için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Emsan Tinycoffe New Bone Kupa Seti

Emsan Tinycoffe New Bone Kupa Seti

Kahve severlerin kendilerine uygun kahve bardakları olmalı. Bu kupa setinin üzerinde 'coffee' yazısı var. 200 ml hacme sahip kupanın altlığı da var. Kahvelerinizi bu şık yazılı bardakla içmek isterseniz hemen tıklayın.

HEPSİBURADA

Emsan Greeny Servis Tabağı

Emsan Greeny Servis Tabağı

4 parçalık bu setin içinde servis tabakları var. Yemekleri servis ederken ihtiyaç duyacağınız servis tabakları cam malzeme. Şıklığıyla masalarınızın vazgeçilmezi olacak seti beğendiyseniz tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Emsan Amore Silikon Kapaklı Mug

Emsan Amore Silikon Kapaklı Mug

300 ml'lik bu mug kapaklı yapısıyla oldukça kullanışlı. Siyah ve beyazın kombinasyonundan oluşan bardak ile kahveler çok daha lezzetli. Porselen malzemesiyle kullanışlı bardağı her yerde kullanmanız mümkün.

Bu ürünü kampanyadan almak için tıklayın.

HEPSİBURADA

Emsan Globe Kısa Cam Bardak

Emsan Globe Kısa Cam Bardak

Yeni model bu kısa bardaklar sofralarınızı şenlendirmeye geliyor. Çift cidarlı yapısıyla hem dayanıklı hem şık bardak kulpsuz bir model. Her biri 250 ml olan bardaklar yemek takımınızın en güzel tamamlayıcıları olacak. 

Bu bardak için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA
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Emsan Venüs Bardak

Emsan Venüs Bardak

Meşrubat bardağı olarak kullanılan bu küçük bardaklar 2'li set olarak geliyor. Üstü saks mavisi bu bardaklar sofralara çok yakışıyor. 

Bu renkli bardakları merak ettiyseniz tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Emsan Globe Külah Form Cam Bardak

Emsan Globe Külah Form Cam Bardak

Çift cidarlı yapıya sahip bu cam bardak külah formunda. Farklı yapısıyla herkesin bayılacağı bardak 250 ml. Formuna ve kalitesine bayılacağınız bardağı sofranızda gören herkes nereden aldığınızı soracak.

Bu bardağı merak ettiyseniz buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Emsan Wish New Bone Kupa

Emsan Wish New Bone Kupa

Kupa koleksiyonu yapanların bayılacağı kupalardan biri olacak bu kupa, mercan renginde. 350 ml'lik kapasitesiyle kahve veya çay içmeye uygun kupayı almak için şimdi tam zamanı.

Kampanya varken kaçırılmayacak kupayı sepete atmak için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

Emsan Create New Bone Kupa

Emsan Create New Bone Kupa

3 parçadan oluşan sette kupa, kapak ve kaşık bulunuyor. Siyah rengiyle zarif duran bardakla bir şeyler içmek çok zevkli. Kapağı sayesinde içeceğinizin soğumasına izin vermeyen kupa kendi kaşığıyla geliyor.

Bu kupayı beğendiyseniz tıklayın.

HEPSİBURADA

Emsan Ethnic Grass Kupa

Emsan Ethnic Grass Kupa

Geniş yapısıyla kullanışlı kupa 480 ml. Bordo rengiyle çok güzel duran kupa, koleksiyonunuzun en güzel parçalarından biri olabilir. Farklı tarzıyla her mutfakta olması gereken etnik kupayla bir şeyler içmeye kıyamayacakasınız!

Bu kupayı sevdiyseniz tıklayın.

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Emsan Venüs Kadeh

Emsan Venüs Kadeh

Kadehler evlerde olması gereken bardaklardan. 2 tane gelen kadehlerin üstleri farklı renkte. Platin rengindeki bu kadehlerin başka renkleri de var. Meşrubat bardaklarıyla takım olarak alınabilecek bu kadehleri beğendiyseniz tıklayın.

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Emsan Steel Force Sos Tenceresi

Emsan Steel Force Sos Tenceresi

Kapaksız bu tencere sos yaparken size çok yardımcı olacak. 18 cm boyutundaki sos tenceresi her eve lazım. Çelik malzemesiyle yıllarca yanınızda olacak sos tenceresi ile lezzetli yemekleriniz için soslar hazırlayabileceksiniz.

Bu tencere için hemen tıklayın.

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Emsan Steel Force Derin Tencere

Emsan Steel Force Derin Tencere

Çelik tencereler, mutfakta çokça tercih ediliyor. Kaliteli ve dayanıklı malzemesiyle sizi üzmeyecek tencere 26 cm. Derin tencere modellerinden olan bu ürünle yemek yapmak kolaylaşıyor.

Tencereyi beğendiyseniz tıklayabilirsiniz.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

Emsan Jasmine New Bone Kupa

Emsan Jasmine New Bone Kupa

Rengarenk kupalarla mutfağınızı şenlendirmek istiyorsanız bu seri ideal. Çiçekli modeliyle çay içerken kullanabileceğiniz kupalar 435 ml. Tek tek veya seri olarak alabileceğiniz kupaları merak ettiyseniz tıklayın.

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Emsan Brunch New Bone Kupa

Emsan Brunch New Bone Kupa

Bu kupalar aslında üçlü bir seri. Seride Morning, Brunch ve Night yazılı üç ayrı kupa var. Brunch yazılı lacivert bu kupa 320 ml. Sadece Brunch yazılıyı alarak kullanabileceğiniz kupanın isterseniz diğer iki tanesini de alarak seriyi tamamlayabilirsiniz.

Bu kupa için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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