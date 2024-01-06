Mutfağını Yenilemek İsteyenlere 2 Al 1 Öde Kampanyasından Kaçırılmaması Gereken Ürün Önerileri

Yeni model bu kısa bardaklar sofralarınızı şenlendirmeye geliyor. Çift cidarlı yapısıyla hem dayanıklı hem şık bardak kulpsuz bir model. Her biri 250 ml olan bardaklar yemek takımınızın en güzel tamamlayıcıları olacak.

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