Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Elektronik
A101'de Satışa Sunulan Xiaomi Bluetooth Kulaklık Buds 3T Pro Modeli Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

etiket A101'de Satışa Sunulan Xiaomi Bluetooth Kulaklık Buds 3T Pro Modeli Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

mulan
mulan - Onedio Üyesi
05.01.2024 - 13:29

A101'de satışa sunulan Xiaomi Buds 3T Pro herkesin merakla beklediği kulaklıklardan biri. Xiaomi, son zamanlarda elektronik tüm cihazlarıyla herkesin kullandığı markalardan. Robot süpürgeden kulaklığa her ürünü beğenilen markanın Xiaomi Buds 3T Pro kulaklığı da kullananların beğendiği bir model. Xiaomi kulaklığının özelliklerini ve yorumlarını merak ediyorsanız sizi içeriğe alalım!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 05.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

4 Ocak 2024 A101 İnternete Özel Aldın Aldın kataloğuna buradan ulaşabilirsiniz. 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

A101 Aldın Aldın kataloğu herkesin merakla beklediklerinden. Bu haftanın kataloğunda sevilerek kullanılan Xiaomi Buds 3T Pro kulaklık var.

A101 Aldın Aldın kataloğu herkesin merakla beklediklerinden. Bu haftanın kataloğunda sevilerek kullanılan Xiaomi Buds 3T Pro kulaklık var.

Xiaomi markasının birçok kaliteli ürünü var. Kulaklık da bu ürünlerden biri. Xiaomi Buds 3T Pro kulaklığın özelliklerine gelin birlikte bakalım...

Kablosuz kulaklıklar, artık herkesin hayatının merkezinde yer alıyor.

Kablosuz kulaklıklar, artık herkesin hayatının merkezinde yer alıyor.

Gerçekçi seslerle sizi kendinizden geçirecek Xiaomi Buds 3T Pro, ses kalitesinde stüdyo standartlarında! Bu kulaklık, müzik profesyonellerini bile memnun edecek. 

Müzik dinleme zevkinizi artıracak temiz yüksek notalara sahip. Bir şeyler dinlerken kusursuz bir deneyim yaşamak istiyorsanız tercih edeceğiniz kulaklık Xiaomi Buds 3T Pro! 🎶

Dinleme deneyimini yeni bir seviyeye taşıyan Xiaomi kulaklık geleneksel kulaklıkların tahtını sallıyor! 🎧

Dinleme deneyimini yeni bir seviyeye taşıyan Xiaomi kulaklık geleneksel kulaklıkların tahtını sallıyor! 🎧

Sesi sadece sağ ve soldan duymak geleneksel bir stereo deneyimi. Xiaomi Buds 3T Pro bunu bir üst seviyeye çıkararak sesin her yerden duyulmasını sağlıyor. Baş Hareketlerini İzleme özelliği de olan kulaklıkla gerçeklik artıyor.

Xiaomi Buds 3T Pro kulaklıkları kontrol etmek çok kolay.

Xiaomi Buds 3T Pro kulaklıkları kontrol etmek çok kolay.

Xiaomi Buds 3T Pro kullanırken basit bir sıkıştırma hareketi ile istediğinizi yapabiliyorsunuz. 

Bu sıkıştıma hareketi ile yapabilecekleriniz şunlar: 

  • Modlar arası geçiş yapma

  • Müzik çalma ve duraklatma

  • ANC modu / Şeffaflık moduna geçme

  • Arama yanıtlama ve sonlandırma

  • Önceki veya sonraki parçaya geçme

  • Gelen aramayı reddetme

Bunları yapmak için kulaklık sapının çıkıntısını sıkıştırmanız yeterli.

Aktif gürültü engelleme özelliği sayesinde dışarıdaki sesler sizi rahatsız etmeyecek! 📢

Aktif gürültü engelleme özelliği sayesinde dışarıdaki sesler sizi rahatsız etmeyecek! 📢

Xiaomi Buds 3T Pro kulaklık, 40 dB seviyesine kadar gürültü engelleyebiliyor. Bu kulaklıkları kullanırken en kalabalık sokaklarda bile huzurlu şekilde vakit geçirebileceksiniz. Arka plan gürültüsünü %99'a kadar azaltan Xiaomi Buds 3T Pro ile dışarıya aldırmadan müziğinizi dinlemeniz mümkün.

Ayrıca Xiaomi Buds 3T Pro, stüdyo düzeyinde bir kalibrasyon standardı sunuyor. Hi-Fi ses kalitesi sayesinde izleyip dinlediğiniz her şeyden daha fazla zevk alacaksınız. Ultra düşük bozulma ile yüksek çözünürlüklü ses deneyimi sizi bekliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Gürültü önleme teknolojisine yenilik getiren Xiaomi Buds 3T Pro ile gürültüyü doğru bir şekilde kesmek mümkün!

Gürültü önleme teknolojisine yenilik getiren Xiaomi Buds 3T Pro ile gürültüyü doğru bir şekilde kesmek mümkün!

Ortam gürültüsünü ve türünü anlayan bu kulaklıklar uygun gürültü önleme modunu otomatik olarak seçiyor. Sizin hiçbir şey yapmanıza gerek kalmadan sizin için en iyisine o karar veriyor!

Kristal netlikte ses deneyimi yaşatan Xiaomi Buds 3T Pro kulaklık, kaliteli bir kulaklık arayanların ilk tercihlerinden.

Kristal netlikte ses deneyimi yaşatan Xiaomi Buds 3T Pro kulaklık, kaliteli bir kulaklık arayanların ilk tercihlerinden.

Süper hassas dinamik sürücüsü olan kulaklık, en ince ses ayrıntılarını bile kulağınıza ulaştırıyor. Çift neodimyum mıknatıs ve yüksek sertlikteki DLC diyaframı dinamik hassasiyetini artırıyor. 

Xiaomi Buds 3T Pro kulaklık, birçok teknik özelliği ile daha iyi bir kablosuz kulaklık deneyimi sunuyor.

Çift şeffaflık modu ile kulaklığınız takılıyken özgürce sohbet edebiliyorsunuz.

Çift şeffaflık modu ile kulaklığınız takılıyken özgürce sohbet edebiliyorsunuz.

Çift şeffaflık modu, müziğin keyfini çıkarmanızı sağlıyor. Şeffaflık modunda ortam seslerini duyarken müzik dinlemeye devam edebiliyorsunuz. Kulaklıklar açıkken rahat konuşmak için ise insan sesi modunu etkinleştirmeniz mümkün.

Daha akıcı ve daha net bir çağrı deneyimi sunan Xiaomi Buds 3T Pro kulaklık ideal!

Kablosuz kulaklıkta herkes rahatlık arıyor. Ergonomik tasarımı olan Xiaomi Buds 3T Pro, kulağa tam oturuyor. 👂

Kablosuz kulaklıkta herkes rahatlık arıyor. Ergonomik tasarımı olan Xiaomi Buds 3T Pro, kulağa tam oturuyor. 👂

Her biri 4.9 gram olan kulaklıklar oldukça hafif.  Zarif tasarımıyla kulakta çok güzel duran bu ürün modern bir görünüşe sahip. 14 noktalı kavisli yüzeyi, kulak kanalını izlediği için rahatsız etmeden kulağa oturuyor. Yani saatlerce taksanız bile kulağınızı rahatsız etmiyor. 

Hem görünüş hem ses kalitesi olarak en iyi kulaklıklardan biri olan Xiaomi Buds 3T Pro kulaklık kaçırılmayacak bir ürün!

Xiaomi Buds 3T Pro kulaklık aynı zamanda toza ve suya dayanıklı.

Xiaomi Buds 3T Pro kulaklık aynı zamanda toza ve suya dayanıklı.

Egzersiz yaparken bir kulaklığa ihtiyaç duyuyorsanız aradığınız ürün Xiaomi Buds 3T Pro olabilir. Oldukça dayanıklı kulaklık ile egzersiz yaparken zorluk yaşamayacaksınız. 

Ultra uzun pil ömrü ile saatlerce dinleseniz de müzik hiç susmuyor. Tek şarjla 6 saat kullanabileceğiniz kulaklıkları şarj kutusu ile birlikte 24 saat kullanmak mümkün. ⏰

İçeriğin Devamı Aşağıda

Değerlendirmelerde beğenilen Xiaomi Buds 3T Pro'ya gelen yorumlar şunlar:

Değerlendirmelerde beğenilen Xiaomi Buds 3T Pro'ya gelen yorumlar şunlar:

  • Kulaklık bütün özellikleriyle premium hissi yaşatıyor. Ses kalitesi, malzeme kalitesi, kulaktaki hissiyatı çok iyi. Kulağınıza tam oturuyor ve basları tizleri çok iyi. Ses seviyesi, gürültü engellemesi, şeffaflık modu çok iyi olmuş. Tek kelimeyle airpods katili bir cihaz olmuş.

  • Ürün güzel sağlam ve gayet tatmin edici, tavsiye ederim.

  • Telefonum Mi 11 Ultra. İlk bağladığımda sol kulaklığı görmedi hiç bir şekilde. Full şarj edip sıfırladıktan sonra geldi. Sonrasında sorun olmadı. Kafa hareketlerini izleme, gürültü engelleme vs. gayet başarılı çalışıyor. Bu fiyata beklediğimden çok daha iyi çıktı. Ses kalitesi ve baslar doyurucu, pişman olmazsınız asla.

  • Ses kalitesi ve kulağa oturması gayet güzel. İlk izlenimlerim olumlu yönde, telefon görüşmesinde karşı tarafın sesi gayet net.

Ürünün birçok farklı rengi var. Renkleri arasında fiyat farkı da bulunuyor.

Ürünün birçok farklı rengi var. Renkleri arasında fiyat farkı da bulunuyor.

Siyah rengini Amazon'dan almak için tıklayabilirsiniz.

Beyaz rengini Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın