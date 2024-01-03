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Yeni Yılda Kendinize Daha Düzenli Olma Sözü Verdiyseniz İşinizi Kolaylaştıracak 15 Ürün

etiket Yeni Yılda Kendinize Daha Düzenli Olma Sözü Verdiyseniz İşinizi Kolaylaştıracak 15 Ürün

mulan
mulan - Onedio Üyesi
03.01.2024 - 12:12

Evde düzeni sağlamak bazen zor olabiliyor. Düzenli olmak, yeni yıl sözlerinizden biriyse o zaman bu ürünlere bayılacaksınız. Banyodan mutfağa her yerde düzen sağlayan ürünleri merak ediyorsanız sizi içeriğe alalım!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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1. DecoBella Çekmece Kaşıklık

1. DecoBella Çekmece Kaşıklık

Birden çok bölmeli bu kaşıklık çekmeceler için şart. Rampalı yapısıyla kolay kullanımı olan kaşıklık 34x40 cm boyutunda. Koyduğunuz çekmeceye düzen getiren ürünün temizliği için alt parçayı çıkarmak mümkün. 

Bu ürünü incelemek için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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2. Funien Şapka Askısı

2. Funien Şapka Askısı

Şapkalarınızı düzenlemek için bu askı şart. Üzerindeki klipsler sayesinde kullanımı kolay ürün yerden tasarruf sağlıyor. Üzerine 10 şapka asılabilen organizer çorap veya eldiven için de kullanılabilir. 

Çoğu şapka için uygun bu askıyı hemen sepete atmak için tıklayabilirsiniz.

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3. Çekmece Düzenleyici

3. Çekmece Düzenleyici

Çorap ve iç çamaşırı çekmecelerinin dağınıklığını gidermek için bu çekmece düzenleyici şart. Eşyalarınızı kolayca bulmanıza yarayan düzenleyici katlanabilir tasarıma sahip. 

Farklı bölmelere sahip 4 kutudan oluşan ürünü sepete atmak için tıklayın.

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4. Çay Kutusu 6 Bölmeli Kapaklı Poşet Bitki Çayı Saklama Kabı

4. Çay Kutusu 6 Bölmeli Kapaklı Poşet Bitki Çayı Saklama Kabı

6 bölmeli bu bitki çayı düzenleyici, en çok ihtiyaç duyulan ürünlerden biri. Bitki çaylarınızı istediğiniz gibi organize edebileceğiniz saklama kabı ile mutfağınız çok daha düzenli olacak!

Bu ürünü incelemek için tıklayabilirsiniz.

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5. Askı İstifleyici

5. Askı İstifleyici

Askıları koymak için bu ürün ideal. Yüksek kaliteli malzemelerden yapılan bu depolama ürünü ile evinize düzen geliyor. Pratik bu ürün sayesinde boş askıları nereye koyacağım derdi son buluyor. 

Bu ürünü merak ediyorsanız tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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6. RODMAIE Süpürge Tutucu

6. RODMAIE Süpürge Tutucu

Birinci sınıf malzemeden yapılan bu süpürge tutucu paslanmaz çelikten üretilmiş. Kendinden yapışkanlı bu ürünler evdeki süpürge ve mop dağınıklığına pratik bir çözüm. Üründeki her kancaya süpürgeler kolayca takılabiliyor. 

İster vida ister yapıştırma yöntemi kullanılarak monte edilebilen bu tutucuyu merak ediyorsanız tıklayın.

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7. McNory Lavabo Altı Raf

7. McNory Lavabo Altı Raf

2 tane gelen bu raflar lavabo altındaki dağınıklık için ideal çözümlerden. Lavabo altındaki deterjanları toparlayan bu ürünler üst üste iki raftan oluşuyor. Sadece lavabo altında değil, çabuk dağılan her alanda kullanılabilen bu rafı sepete atmak için tıklayabilirsiniz.

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8. DecoBella Seviye Ayarlanabilir Düzenleyici

8. DecoBella Seviye Ayarlanabilir Düzenleyici

Dolap kapaklarına asılabilen düzenleyici ile yer tasarrufu sağlamak mümkün. Hiç kullanılmayan dolap kapaklarını değerlendirmenin yolu düzenleyicinin kutularına elinizin altında olması gerekenleri yerleştirebilirsiniz.

Bu ürünü beğendiyseniz tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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9. OMAS Dikdörtgen Raf Ünitesi

9. OMAS Dikdörtgen Raf Ünitesi

3 katlı bu raf ünitesi tekerlekli olduğu için kolayca yer değiştirmek mümkün. En dar alanlara bile sığan raf ünitesi evde dar alanı olup değerlendirmek isteyenler için ideal bir ürün. 

Dar yerlere tam sığan bu ürünü almak için tıklayın.

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10. KINGRACK Ahşap Tezgahlı Tekerlekli Araba

10. KINGRACK Ahşap Tezgahlı Tekerlekli Araba

Mutfakların temel ihtiyaçlarından olan bu tekerlekli araba kullanışlı olduğu kadar şık da duruyor. Daha fazla depolama alanı sunan arabanın en üst katı ahşap tezgahtan oluşuyor. Su geçirmez ve çizilmeye dayanıklı arabanın üst rafı 50 kiloya kadar dayanabiliyor.

Sunum yapmak için de kullanılabilen masaya ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

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11. Vipgross Kapağı Düzenleyici

11. Vipgross Kapağı Düzenleyici

Tava ve tencere kapaklarını düzenlemenin yolu bu organizerin 5 bölmesi var. Dolap içine yerleştirilen bu düzenleyici ile artık tencere kapakları karışmıyor. Yeri az olanların mutlaka alması gereken bu ürün bulaşıkları kurutmak için de kullanılabiliyor.

Tezgah üstünde veya dolap içinde kullanılabilen düzenleyici sepete atmak için tıklayın.

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12. Yatak Altı Ayakkabı Saklama Kutusu

12. Yatak Altı Ayakkabı Saklama Kutusu

Ayakkabılarınızı düzenlemek ve kışlık-yazlık olarak ayırmak için bu kutuyu kullanmak mümkün. Şeffaf görünümü sayesinde içindekileri görebileceğiniz saklama kutusuna 16 çift ayakkabı ve 4 bot sığabiliyor.

Her eve lazım bu ürün için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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13. Evonox Şeffaf Akrilik 15 Gözlü Oje Düzenleyici

13. Evonox Şeffaf Akrilik 15 Gözlü Oje Düzenleyici

Evdeki ojelerinizi düzenlemenin yolu bu oje düzenleyici. 15 gözlü düzenleyici şeffaf olduğu için renkleri kolayca görebiliyorsunuz. Az yer kaplayan oje düzenleyiciyi şifonyerin üzerine koymak mümkün.

Bu oje düzenleyiciyi hemen sepete atmak için tıklayabilirsiniz.

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14. ATA HOME Makyaj Organizeri

14. ATA HOME Makyaj Organizeri

Makyaj malzemelerini düzenlemek için bu organizer ideal. Bakım ürünlerinizi saklamak için bu organizeri kullanabilirsiniz. Üç katlı bu ürüne kolye, küpe ve bileklerinizi yerleştirmeniz mümkün. Makyaj düzenleyici yerine banyo dolabı veya mutfak dolabı olarak da kullanılabilir.

Sert plastik malzemeden üretilen ürünü almak için tıklayabilirsiniz.

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15. Evonox Buzdolabı Organizeri

15. Evonox Buzdolabı Organizeri

2 tane gelen buzdolabı organizerinin sürgülü sistemi var. Tüm buzdolaplarına uyan organizer kare veya dikdörtgen olarak kullanılabiliyor Genişletilebilir yapısıyla buzdolabında kullanılamayan alanları değerlendirmeye yarıyor. 

Dayanıklı ve esnek yapısıyla bu organizeri almak için hemen tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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