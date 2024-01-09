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Kış Mevsiminin En İkonik İkilisi Kot Pantolon ve Bot Kombinlerinde Yeni Trendler

etiket Kış Mevsiminin En İkonik İkilisi Kot Pantolon ve Bot Kombinlerinde Yeni Trendler

mulan
mulan - Onedio Üyesi
09.01.2024 - 18:45

Kışın en güzel yanı bot giymek desek yanılmayız. Botların en çok yakıştığı parçalar ise pantolonlar. Kot pantolonlarla botları birlikte kullanarak tarzınızı konuşturabilirsiniz. Bu senenin en moda kot pantolon-bot ikililerine gelin birlikte bakalım...

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Bot ve kotları kombinlemek kışın en sevilen yanı.

Bot ve kotları kombinlemek kışın en sevilen yanı.

Bu sene küt burun botlar moda. Yüksek bel pantolonlar da bir süredir moda. Bu ikili kışın favori kombinlerinden olmaya aday. Yüksek bel kot pantolonları küt burunlarla giyerek tarz bir görünüm oluşturmak mümkün. Bilekte biten botların birçok rengi var. Siyah, krem, nude veya kahve tonlarındaki botlar boru paça ve yüksek bel pantolonlarla harika görünüyor.

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İkinci kombin geniş paçalarla sivri burun botların birleşimi.

İkinci kombin geniş paçalarla sivri burun botların birleşimi.

Geniş paçalı pantolonlar son yıllarda hayatımızı bir anda ele geçirdi. Herkesin beğenerek giydiği pantolonlar yaz ve kış için uygun. Her rengi olan geniş paçaları kışın giyerken sivri burun botlarla kombinlemeyi düşünebilirsiniz. Sivri botlar geniş paçalarla çok şık duruyor. Geniş paçanın altında sivri ucu göründüğünde hoş bir görüntü ortaya çıkıyor.

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Bir başka bot-jean tarzı ise boru paçayla gümüş botların kombinlenmesi.

Bir başka bot-jean tarzı ise boru paçayla gümüş botların kombinlenmesi.

Botlar birçok kıyafete uygun olsa da en güzel kombini jeanlerle oluyor. Boru paça kotları parlak renklerle kombinlemek de iyi bir fikir. Özellikle gümüş rengiyle kombinlenen jeanlare herkes bayılıyor. 

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Kışın en kolay kombinlenen ürünleri aslında bot-jean ikilisi. Bot ve jean giydikten sonra üzerine basic bir üstle hızlıca hazırlanmak mümkün.

Kışın en kolay kombinlenen ürünleri aslında bot-jean ikilisi. Bot ve jean giydikten sonra üzerine basic bir üstle hızlıca hazırlanmak mümkün.

Kahverengi botlar kışın kurtarıcı parçaları. Her kıyafetin altına uyan botları özellikle kotlarla kombinlemek şık bir sonuç elde etmenizi sağlıyor. Yüksek topuk ya da küt topuklu botların birçok kahve tonu bulunuyor. Kahverenginin en güzel tonlarıyla şık kombinleriniz için alabileceğiniz botları buraya bıraktık! Linkte botlarla birlikte giyebileceğiniz birçok jean modeli de bulunuyor.

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Tabanlı botlar son yıllarda oldukça moda. Yüksek taban severlerin özellikle tercih ettiği botlar kotlarla da yakışan modeller.

Tabanlı botlar son yıllarda oldukça moda. Yüksek taban severlerin özellikle tercih ettiği botlar kotlarla da yakışan modeller.

Yüksek tabanlı botları dar paça kotlarla yakıştırmayan yoktur. Dar paça siyah veya mavi kotlarla kombinlenebilen kalın botlarla şık kombinler yapabilirsiniz. Yüksek tabanlı botlar ve dar paça jeanlar almak istiyorsanız hemen tıklayın.

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Bol paça pantolonları kışın çok tercih ediyorsanız bot seçiminizi topuklu sivri uçlu olanlardan yana yapmalısınız.

Bol paça pantolonları kışın çok tercih ediyorsanız bot seçiminizi topuklu sivri uçlu olanlardan yana yapmalısınız.

Sivri uç botlar kışın daha zarif görünümüyle çokça tercih ediliyor. Bol paça pantolon seviyorsanız topuklu giymek şart. Topuklu ayakkabınızın bol paçadan sadece ucu görüneceği için sivri uç tercihi mantıklı olabilir. Şık olduğu kadar rahat kombinler yapmak istiyorsanız sizi buraya alalım!

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Kışın en kolay kombinlerinden biri de siyah botları düz jeanlerle birlikte giymek.

Kışın en kolay kombinlerinden biri de siyah botları düz jeanlerle birlikte giymek.

Siyah botlar zaten kış aylarında kurtarıcı. Her şeyle uyan siyah renk botları kotlarla kombinlemek en kolayı. Kot pantolon ve istediğiniz renk bir üst ile yaptığınız kombini siyah botla tamamlayabilirsiniz. Klasik bu tarz her yere uygun.

Siyah botların çok farklı tarzları var. En beğenilen siyah botları burada topladık. Genellikle bilek boyda biten jeanler bu siyah botların tamamlayıcısı oluyor. Bu tarz jeanleri de linkte bulabilirsiniz.

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Son kombinimiz yine klasik bir tarz. Küt burun bilekte botları jeanlarle kombinlemek çok tarz bir görüntü oluşturuyor.

Son kombinimiz yine klasik bir tarz. Küt burun bilekte botları jeanlarle kombinlemek çok tarz bir görüntü oluşturuyor.

Rahat ve günlük bir tarz oluşturan bu kombin her yere giyilebilir. Siyahın asilliğiyle jeanların günlük tarzı birleşerek oluşan kombin parçalarından her gardıropta olması gerekiyor. Küt burun botlar farklı tarzıyla bu kombinlerin star parçası olabiliyor. Dar paça jeani botun içine sokarak kullanabileceğiniz bu kombin kışı rahat geçirmenizi de sağlıyor.

Küt burun bot ve dar paça jean kombini yapmak istiyorsanız ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

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