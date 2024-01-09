Kış Mevsiminin En İkonik İkilisi Kot Pantolon ve Bot Kombinlerinde Yeni Trendler

Bu sene küt burun botlar moda. Yüksek bel pantolonlar da bir süredir moda. Bu ikili kışın favori kombinlerinden olmaya aday. Yüksek bel kot pantolonları küt burunlarla giyerek tarz bir görünüm oluşturmak mümkün. Bilekte biten botların birçok rengi var. Siyah, krem, nude veya kahve tonlarındaki botlar boru paça ve yüksek bel pantolonlarla harika görünüyor.

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