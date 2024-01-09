Kış Mevsiminin En İkonik İkilisi Kot Pantolon ve Bot Kombinlerinde Yeni Trendler
Kış Mevsiminin En İkonik İkilisi Kot Pantolon ve Bot Kombinlerinde Yeni Trendler
Kışın en güzel yanı bot giymek desek yanılmayız. Botların en çok yakıştığı parçalar ise pantolonlar. Kot pantolonlarla botları birlikte kullanarak tarzınızı konuşturabilirsiniz. Bu senenin en moda kot pantolon-bot ikililerine gelin birlikte bakalım...
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Bot ve kotları kombinlemek kışın en sevilen yanı.
İkinci kombin geniş paçalarla sivri burun botların birleşimi.
Bir başka bot-jean tarzı ise boru paçayla gümüş botların kombinlenmesi.
Kışın en kolay kombinlenen ürünleri aslında bot-jean ikilisi. Bot ve jean giydikten sonra üzerine basic bir üstle hızlıca hazırlanmak mümkün.
Tabanlı botlar son yıllarda oldukça moda. Yüksek taban severlerin özellikle tercih ettiği botlar kotlarla da yakışan modeller.
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Bol paça pantolonları kışın çok tercih ediyorsanız bot seçiminizi topuklu sivri uçlu olanlardan yana yapmalısınız.
Kışın en kolay kombinlerinden biri de siyah botları düz jeanlerle birlikte giymek.
Son kombinimiz yine klasik bir tarz. Küt burun bilekte botları jeanlarle kombinlemek çok tarz bir görüntü oluşturuyor.
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