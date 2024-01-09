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Marka Günlerinde Uygun Fiyata Satın Alabileceğiniz En İyi Küçük Ev Aletleri

etiket Marka Günlerinde Uygun Fiyata Satın Alabileceğiniz En İyi Küçük Ev Aletleri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
09.01.2024 - 11:21

Hepsiburada Marka Günleri devam ediyor. İndirimlerden sıklıkla küçük ev aletleri de alınıyor. Evde eksiğiniz varsa ya da yeni bir ev kuruyorsanız şimdi küçük ev aletlerini almanın tam sırası. Gelin hangi elektronik ev aletleri indirime girmiş birlikte bakalım!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 09.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Philips Daily Collection Siyah Filtre Kahve Makinesi

Philips Daily Collection Siyah Filtre Kahve Makinesi

Filtre kahve içmeyi seviyorsanız bir makine almak şart. En iyi lezzet deneyimi sunan kahve makinesinin cam sürahisi var. 30 dakikadan sonra otomatik kapanma özelliği de bulunan makine ile sabah kahvelerinizi taze taze içebileceksiniz.

İndirimlerde Philips Filtre Kahve Makinesi 7.797 TL'den 5.198 TL'ye düşmüş. %33 indirimli filtre kahve makinesine ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

Beko Çelik Çay Makinesi

Beko Çelik Çay Makinesi

1650 Watt gücündeki bu çay makinesi aynı zamanda kettle olarak kullanılabiliyor. Kaynama göstergesi olan çay makinesinin sıcak tutma özelliği de var. Evde kolayca çayları demlemek için indirimden Beko Çay Makinesini hemen alın.

Bu çay makinesi şu an %33 indirimde. İndirimli fiyatı 5.428 TL olan makineyi sepete atmak için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Homend Breadfast 1503h Ekmek Yapma Makinesi

Homend Breadfast 1503h Ekmek Yapma Makinesi

Evde sıcacık ekmek kokusuyla uyanmak istiyorsanız almanız gereken ürün bir ekmek yapma makimesi. Homend Ekmek Yapma Makinesinin 12 farklı programı var. 1 saat sıcak tutma fonksiyonu olduğu için ekmeğiniz piştikten sonra da sıcak kalıyor!

Bence çok iyi bir ürün. Ekmeğin 5 TL olduğu bu dönemde uzun vadeli kendi parasını çıkaracak bir ürün aldım. En önemlisi ise içinde neler olduğunu bildiğiniz bir ekmek yiyorsunuz ve evde sıcak ekmek kokusu harika. 

Zaman ayarı sayesinde istediğiniz zaman sıcacık ekmek yemeniz mümkün. 5.999 TL'den 3.999 TL'ye düşen ekmek yapma makinesini satın almak için tıklayın.

HEPSİBURADA

Schafer Diva Elektrikli Çeyiz Seti

Schafer Diva Elektrikli Çeyiz Seti

Yakında evleniyorsanız bu set tam sizlik. İçinde ev için gerekli her şeyin olduğu çeyiz setinde kahve makinesi, çay makinesi, tost makinesi ve blender var. Mutfaktaki temel tüm elektronik ev aletlerine sahip bu set indirimlerde 7.549 TL'ye düşmüş. 

Çeyiz setini indirimlerden ucuza almak için tıklayabilirsiniz.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

Delonghi Dedica Kahve Öğütücü

Delonghi Dedica Kahve Öğütücü

Çekirdek kahve içmeyi seviyorsanız bu profesyonel kahve öğütücü sizin için şart. Farklı içecekler için farklı öğütme dereceleri olan öğütücü ile istediğiniz kahve çeşitlerini yapabileceksiniz. Dijital ekran göstergesi olan öğütücü ile fincan sayısı aroma tercihi gibi verileri ekranda kolayca görebiliyorsunuz. 

13.999 TL'den 9.499 TL'ye düşen kahve öğütücüye ulaşmak için tıklayın.

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Philips HomeRun 3000 Serisi Aqua XU3000/02 Beyaz Akıllı Robot Süpürge

Philips HomeRun 3000 Serisi Aqua XU3000/02 Beyaz Akıllı Robot Süpürge

Robot süpürgeler artık evlerin temel ihtiyaçlarından. Evde işleri kolaylaştıran Philips Robot Süpürgenin 360 derece lazer navigasyon özelliği var. Bu özelliği sayesinde hiçbir noktayı atlamıyor. Tek şarjla 230 dakikaya kadar çalışabilen süpürgeyle siz oturun, o tüm temizliği yapsın!

Çok çok iyi. Kurulum, kullanım çok kolay. Philips hepsinden başka.

Philips 3000 Serisi Robot Süpürge 17.000 TL'den 13.999 TL'ye düşüyor. Hazır indirimdeyken bu süpürgeyi almak için tıklayın.

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Karaca Mastermaid Power Essential Iconic Beige Mutfak Robotu

Karaca Mastermaid Power Essential Iconic Beige Mutfak Robotu

2000 Watt gücü olan mutfak robotu yemek yaparken eliniz ayağınız olacak. 1500 ml'lik hazneye sahip robot ile 1,5 kilo domatesi tek seferde çekmek mümkün. 4 kanatlı doğrayıcı bıçakları olan robotun performasına hayran kalacaksınız. Hamur yoğurma aparatı da olan mutfak robotu şu anda 1.799 TL. 

Muhteşem bir cihaz, bu kadar memnun kalacağımı tahmin etmemiştim. Saniyeler içerisinde her şeyi parçalıyor, rendeliyor, kurulumu çok kolay. Yıkaması çok kolay, şiddetle tavsiye ediyorum. Kargo da çok hızlı ve sağlam bir şekilde elime ulaştı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Çok fonksiyonlu mutfak robotu sayesinde yemekler çok daha hızlı hazırlanabiliyor. Kaydırmaz ayakları sayesinde güvenli çalışan mutfak robotunu almak için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Sinbo SVC-8614 Elektrikli Süpürge

Sinbo SVC-8614 Elektrikli Süpürge

Dikey süpürgeler evde kullanılması en kolay süpürgelerden. Bu dikey süpürgenin 1.5 litre toz hazne kapasitesi var. El süpürgesi olarak da kullanılabilen süpürgenin toz haznesi çıkarılarak kolayca temizlenebiliyor. 

5 metre kablo uzunluğu sayesinde her yere kolayca erişebileceğiniz Sinbo elektrikli süpürge şu an 900 lira. Kullanımı kolay elektrikli süpürgeyi satın almak için tıklayabilirsiniz.

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Karaca Inox Ekmek Kızartma Makinesi

Karaca Inox Ekmek Kızartma Makinesi

2 ekmek kapasiteli kızartma makinesinin 850 Watt gücü var. Paslanmaz çelik gövdesi sayesinde uzun ömürlü kızartma makinesinin buz çözme ve iptal fonksiyonları da bulunuyor. Kırıntı tepsisi sayesinde kırıntıları kolayca temizlemek mümkün. 

1.699 TL olan Karaca Ekmek Kızartma Makinesi %24 indirimde. İndirimli fiyatı 1.299 TL olan kızartma makinesinin 7 kademeli kızartma ayarı var. Bu makineyi hemen satın almak için tıklayın.

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Philips Evrekala Shop Ütü

Philips Evrekala Shop Ütü

2800 Watt gücü olan ütünün kablosunun uzunluğu 1 metre. Özel tabanı sayesinde uzun süreli performansa sahip ütü ile kırışıklıkları kolayca açmak mümkün. Kireç önleme ve otomatik kapanma özellikleriyle hayatınızı kolaylaştıracak ütünün fiyatı 4.940 TL.

Ütü yapmayı size sevdirecek Philips ütü için hemen tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA
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Philips 3000 Serisi Kettle

Philips 3000 Serisi Kettle

1.7 litrelik hacme sahip kettle ile evde kolayca su kaynatmak mümkün hale geliyor. Geniş kapasitesiyle tüm aileye yetecek su ısıtabilen Philips Kettle ile sıcak içeceklerinizi anında hazırlayabilirsiniz. Işıklı göstergesi ve otomatik kapak açma özelliği olan kettle her eve lazım!

%18 indirimle 949 TL'den 779 TL'ye düşen kettle kaçırılmayacak bir fırsat. Bu ürünü beğendiyseniz indirim bitmeden almak için tıklayın.

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Philips HR2602/90 Daily Collection Mini Smoothie Blender

Philips HR2602/90 Daily Collection Mini Smoothie Blender

Philips Blender ile sağlıklı içecekleri hızlıca yapmanız mümkün. Çok kısa bir sürede içecek hazırlamanıza imkan veren mini smoothie blenderın taşınabilir şişesi de var. Buz da kırabilen blender şu an %6 indirimde. 1.479 TL'ye düşen Philips Blenderı hemen sepete atmak için tıklayın.

Mükemmel bir ürün, aşırı pratik.

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Philips HD9243/90 3000 Serisi Airfryer

Philips HD9243/90 3000 Serisi Airfryer

Minimum yağ ile maksimum lezzet sunan Philips Airfryer ile lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak mümkün. Kendi uygulaması da bulunan Philips Airfryerı dokunmatik ekranı sayesinde kullanmak çok kolay. 

Bulaşık makinesinde yıkanabilen parçaları sayesinde kolayca temizlenen Philips Airfryer 2.869 TL'ye düşmüş. İndirimdeyken kaçırmamak için buraya tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Kumtel Yumurta Pişirme Makinesi

Kumtel Yumurta Pişirme Makinesi

Yumurta pişirmeyi kolaylaştıran Kumtel Yumurta Pişirme Makinesi hızlıca pişirmenize yardımcı oluyor. Sert veya yumuşak, çırpılmış veya haşlanmış olarak yumurta pişiren bu ürünle tek seferde 7 tane yumurta pişirmek mümkün. 

Çıkarılabilir yumurta tepsisi bulunan makine şu anda %14 indirimde. 499 TL olan makineyi hemen sepete atmak için tıklayabilirsiniz.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

Philips STH7060/80 Buharlı Düzleştirici

Philips STH7060/80 Buharlı Düzleştirici

Ütüden daha pratik buharlı düzleştirici ile şipşak kıyafetlerinizi düzeltip giyebilirsiniz. 30 saniyede kullanıma hazır düzleştiricinin 2 buhar ayarı var. Dikey ve yatay kullanılabilen düzleştirici hayatınızı kolaylaştıracak.

İndirimli fiyatı 2.349 TL olan buharlı düzleştirici kampanya bitmeden sepete atmalık.

Çok güzel, çok beğendim. Kaliteli tavsiye ederim.

Kullanışlı ve etkili buhar düzleştiriciyi indirim bitmeden almak için tıklayın.

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