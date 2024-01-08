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Öncesi Sonrası Fotoğraflarıyla Satın Alınmaya Değer Olduğunu Kanıtlayan 14 Güzellik Ürünü

etiket Öncesi Sonrası Fotoğraflarıyla Satın Alınmaya Değer Olduğunu Kanıtlayan 14 Güzellik Ürünü

mulan
mulan - Onedio Üyesi
08.01.2024 - 19:56

Güzellik ürünleri alırken nasıl etki edeceğini merak ediyoruz. Öncesi ve sonrasıyla sizi şaşırtacak güzellik ürünlerini derledik. Gelin etkisiyle kendine hayran bırakan bu güzellik ürünlerine birlikte bakalım!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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1. Essence Lash Like A Boss Instant Maskara

1. Essence Lash Like A Boss Instant Maskara

Hızlıca hacim ve uzunluk veren maskara siyah rengiyle kirpiklerinizin ihtiyacı olan bir ürün. Yoğun bir görünüm sağlayan maskara ile her kirpiğiniz maskara kaplı oluyor. 

Etkisine hayran kalacağınız maskara ile daha uzun ve dolgun kirpiklere kavuşacaksınız. Bu maskara için tıklayın.

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2. Maybelline New York Baby Skin Gözenek Gizleyici Makyaj Bazı

2. Maybelline New York Baby Skin Gözenek Gizleyici Makyaj Bazı

Gözeneklerinizi anında kapatma etkisiyle çok başarılı bu bazın vişne özü içeren formülü çok güzel. Ağırlık hissi yapmadığı için rahatça kullanabileceğiniz baz hemen etkisini gösteriyor.

Bu bazı hemen sepete atmak için tıklayabilirsiniz.

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3. 3'lü Kaş Usturası ve Yüz Jileti

3. 3'lü Kaş Usturası ve Yüz Jileti

3 tane gelen kaş usturası ve yüz jileti ile kaşınızdaki istenmeyen tüylerden hızlıca kurtulmanız mümkün. Ergonomik yapısıyla çok rahat kullanılan ürün ile cildinizi kesmeden şekil verebilirsiniz.

Kaşınızdaki istenmeyen tüylerden hızlıca kurtulmak için tıklayabilirsiniz.

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4. INGLOT Göz Farı Bazı

4. INGLOT Göz Farı Bazı

Gözlerinizi koruyu etkisiyle çok seveceğiniz far bazı göz kapaklarınızda yarı saydam bir film oluşturuyor. Koruyucu özelliği olan baz sayesinde göz makyajınız çok daha kalıcı olacak!

Pratik bazı hemen almak için tıklayın.

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5. NIVEA Sivilce Karşıtı 3'ü 1 Arada Beyaz Kil Maskesi

5. NIVEA Sivilce Karşıtı 3'ü 1 Arada Beyaz Kil Maskesi

Siyah noktaları temizleyen ve gözenekleri arındıran maske ile pürüzsüz bir cildiniz olacak! Cildinizin parıldamasını sağlayacak maske peeling etkili. Tıkanmış gözenekleri açarak cildinizi mis gibi yapacak maskenin yumuşacık formülü var.

Cildinize iyi gelecek maskeyi hemen almak için tıklayın.

Yüz temizlemek için bu ürünü uzun zamandır kullanıyordum. En uygun fiyatı ve en hızlı teslimatı amazon’da buldum. Benim cildimdeki fazla yağı alıyor ve güzel temizliyor. Ne kupkuru yapıyor ne de çok nemli bırakıyor. Sivilcelerim azaldı sadece izleri kaldı. Tavsiye ediyorum.

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6. Nasır Giderici Krem

6. Nasır Giderici Krem

Kuru ve çatlamış ayaklarınız için ihtiyacınız olan bu kremi hemen deneyerek kendinize bir iyilik yapın. Nasırlı ayaklar, eller ve dirsekler için ideal krem yoğun bir nemlendirme sağlıyor. Vücudunuzun nem ihtiyacını karşılayan krem ile ipeksi bir cilde sahip olacaksınız.

Nemlendirmenin yanında ölü deriyi de temizleyen kremi hemen sepete atmak için tıklayabilirsiniz.

Yıllardır ayaklarımda sert nasırlarla acı çekiyorum. Bu kremi sadece birkaç kez kullandım ve şimdiden büyük bir gelişme oldu. Sadece Salı gecesi ilk kez uyguladım ve şimdi sadece Perşembe akşamı ve artık dayanılmaz bir acı çekmeden yürüyebiliyorum. Bu ürünü şiddetle tavsiye ederim.

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7. Nasır Rendesi

7. Nasır Rendesi

Topuklarda oluşan nasırı temizlemenin yolu bu nasır rendesi. Paslanmaz çelik bu rende ile topuklarınız pürüzsüzleşiyor. Hem kuru hem ıslak ayaklar için uygun rende ölü derileri etkili şekilde temizliyor.

Uzun ömürlü rendeyi hemen sepete atmak için tıklayabilirisiniz.

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8. Miracle Foot Peeling Pack Çorap Tipi Ayak Peeling Maskesi

8. Miracle Foot Peeling Pack Çorap Tipi Ayak Peeling Maskesi

Çorap tipi bu ayak peeling ayaklarınızı mis gibi yapıyor. Ayakları soyarak temizleyen bu maske ile ayaklarınız artık hiç olmadığı kadar güzel olacak. Ayaklardaki nasırlar için kullanılan bu maskeyi denemek için tıklayın.

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9. Lateks Oje Bariyer

9. Lateks Oje Bariyer

Oje taşmasını engelleyen bu bariyer tırnağın kenarını koruyor. Uygulanması kolay ve hızlı şekilde kuruyan bu oje bariyeri fazla ojeyi kolayca temizlemeye yardımcı oluyor. Rahat ve kolayca oje sürmenize yardımcı bu bariyer 60 saniyede kuruyor. 

Bu ürünü merak ettiyseniz tıklayın.

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10. Vichy Dercos Anti-Dandruff Kepek Karşıtı Bakım Şampuanı

10. Vichy Dercos Anti-Dandruff Kepek Karşıtı Bakım Şampuanı

Saçınızda kepek çok varsa kepek önleyici bir şampuan kullanmanız gerek. 6 haftaya kadar yeni kepek oluşumunu engellemeye yardımcı olduğu klinik olarak kanıtlanmış olan Vichy Dercos Anti-Dandruff Kepek Karşıtı Bakım Şampuanı, gözle görünür kepeği %100'e kadar gidermeye yardımcı oluyor.

Kepeği önlerken saçı canlandıran ve hacim kazandıran şampuan için tıklayabilirsiniz.

İki kutu kullandım. Bende işe yaradı. Kepek sorunum çözüldü.

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11. Arifoğlu Kaş Kirpik Bakım Yağı

11. Arifoğlu Kaş Kirpik Bakım Yağı

Doğal içeriklerden üretilmiş olan Arifoğlu Kaş Kirpik Bakım Yağı, kaş köklerini besleyen serum kaşların dökülmesini azaltıyor. Daha sağlıklı görünen kaşlar ve kirpikler için bu serumu kullanabilirsiniz. 

Canlı ve hacimli kaş ve kirpikler istiyorsanız bu ürünü denemeniz gerek. Bu ürün için hemen tıklayın.

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12. Nascita Saç Fırçası

12. Nascita Saç Fırçası

9 yaş üzeri herkesin kullanabileceği tarak saçı yıpratmadan kolayca taramaya yardımcı oluyor. Isıya dayanıklı fırçayı kullanmak çok rahat. Hem ıslak hem kuru kullanmaya uygun fırça ile saçınıza istediğiniz şekli verebilirsiniz. 

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

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13. Nyx Kaş Jeli

13. Nyx Kaş Jeli

Kaşlarınızın daha dolgun görünmesi için bu kaş sabitleyici jeli kullanabilirsiniz. Kaşlarınızı beslerken daha dolgun ve doğal görünmesini de sağlayan jel ile kaşlarınızı istediğiniz gibi şekillendirmeniz mümkün.

Linki burada.

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14. Pantene Pro-V Onarıcı ve Koruyucu Bakım Keratin Saç Maskesi

14. Pantene Pro-V Onarıcı ve Koruyucu Bakım Keratin Saç Maskesi

Zayıf ve yıpranmış saçlar için uygun saç maskesinin tek kullanımda bile etkisini göreceksiniz. Saçınıza yoğun bakım yapan maske 6 aylık hasarı tek kullanımda onarabiliyor. Zengin formülü ile dipten köke her saçı onaran maskeyi kaçırmayın.

Saçınız için en güzel bakımlardan olacak bu maskeyi almak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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