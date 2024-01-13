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Zamansız Klasikler: Her Zaman Moda Olan Efsane Parfümler

etiket Zamansız Klasikler: Her Zaman Moda Olan Efsane Parfümler

mulan
mulan - Onedio Üyesi
13.01.2024 - 15:26

Bazı parfümler vardır ki kokuları ile zamana meydan okur. Kokularına herkesin hayran kaldığı bu parfümleri bilmeyen yoktur. Herkesin favori parfümlerinden birinin yer aldığı bu listeyi merak ediyorsanız içeriğe buyurun!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Yves Saint Laurent Black Opium Parfüm

Yves Saint Laurent Black Opium Parfüm

Yoğun ve enerjik bir koku olarak nitelendirilen Black Opium benzersiz bir parfüm. İddialı bir koku olan Yves Saint Laurent sadece kokusuyla değil şişesiyle de göz alıcı. Mandalina yağı, lavanta yağı ve vanilya özü gibi kokuların yer aldığı parfüm çok iyi bir seçim!

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Guerlain La Petite Robe Noire Legere Kadın Parfüm

Guerlain La Petite Robe Noire Legere Kadın Parfüm

Pembe renginin en güzel tonlarından olan parfüm, zarif şişesiyle şık bir ürün! Gül suyu ve vişne kokularıyla oluşturulan Guerlain parfümün kokusu herkese hitap ediyor. Mis gibi kokmak istiyorsanız bu parfümü deneyin.

Bu parfüm için tıklayın.

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Aquolina AQUPR2280 Fragrances Kadın Parfüm

Aquolina AQUPR2280 Fragrances Kadın Parfüm

Hayalinizdeki kokuyu bir şişeye sığdıran Pink Sugar, hoş bir kokuya sahip bir parfüm. Vanilya ve karamel kokularının birleşimi Pink Sugar ile gün boyu bu kokuları üzerinizde hissedeceksiniz. Kokunuzu her yere üzerinizde götürebileceğiniz parfümü bir kere alınca hep almak isteyeceksiniz.

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Viktor&Rolf Flower Bomb Dew Edp 50 ml Kadın Parfümü

Viktor&Rolf Flower Bomb Dew Edp 50 ml Kadın Parfümü

Çiçeksi kokuları seviyorsanız bu parfüm tam sizlik. Zambak ve yoğun misk aromasını bir araya getiren Flower Bomb, doğal bir kokuya sahip. Her koklayanın beğeneceği bu parfüm ile hep mis gibi kokacaksınız.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

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Jo Malone London Wild Bluebell EDC Parfüm

Jo Malone London Wild Bluebell EDC Parfüm

Unisex olarak kullanılabilen Jo Malone parfüm yüksek kaliteli bir ürün. Kalıcılığına hayran kalacağınız parfüm hem hoş kokuyor hem de ferahlık sağlıyor. Hafif çiçeksi aromalara sahip parfüm eşsiz kokusuyla tercih sebebi.

Bu parfümün kokusunu seviyorsanız tıklayın.

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Frederic Malle Carnal Flower 100 ml Parfüm

Frederic Malle Carnal Flower 100 ml Parfüm

Çok satan parfümlerden biri olan bu parfümde sümbülteber çiçekleri esas alınmış. Kalitesine ayrı kokusuna ayrı bayılacağınız Carnal Flower, birçok kokunun birleşiminden oluşuyor. İçinde okaliptüs, yasemin çiçeği, misk ve sütlü notalar olan parfümün kokusunu merak ediyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Hermes Un Jardin Sur Le Toit EDT Unisex Parfüm

Hermes Un Jardin Sur Le Toit EDT Unisex Parfüm

Unisex bu parfümde elma ağacı ve yaban otlarının kokusu buluşuyor. Gizli bir bahçe gibi kokacağınız parfüm keskin ve baharatlı aromaları sevenlere özel. Hermes parfümün baskın kokusuyla her yerde kokunuz fark edilecek!

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

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Dolce Gabbana Light Blue EDT Parfüm

Dolce Gabbana Light Blue EDT Parfüm

Kadınların beğendiği kokulardan biri olan Dolce Gabbana Light Blue, zamansız parfüm çeşitlerinden biri. Çiçek ve meyve kokularından oluşan bu parfümün şişe tasarımı da çok hoş.

Bu ürünü kullanmak istiyorsanız tıklayın.

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Black Musk Eau De Toilette 60 ml

Black Musk Eau De Toilette 60 ml

Etkileyici parfüm kokularından biri olan Black Musk, feminen bir koku. Pembe biber, bergamot ve bambinella armut aromalarının yer aldığı parfümün içinde vanilya ve siyah misk de bulunuyor. Derin bir kokuya sahip bu parfümün uzun kalıcılık etkisi de var.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

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Tom Ford Velvet Orchid EDP Kadın Parfüm

Tom Ford Velvet Orchid EDP Kadın Parfüm

Vanilya, orkide ve portakal çiçeği kokularının buluştuğu Tom Ford parfüm, kendine güvenen kadınların tercih ettiği parfümlerden biri. Harika kokusuna şık bir şişenin eşlik ettiği parfümün kokusunu merak ettiyseniz tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Chanel No 5 Edp 100 Ml Kadın Parfümü

Chanel No 5 Edp 100 Ml Kadın Parfümü

Tüm cilt tiplerine uygun Chanel No 5'in zamansız bir kokusu var. Oryantal ve odunsu bir esasa sahip parfüm ile kokunuza herkes hayran kalacak. Günlük olarak rahatlıkla kullanabileceğiniz bu parfümü beğendiyseniz tıklayın.

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Maison Francis Kurkdijan Baccarat Rouge 540 Edp 70ml Parfüm

Maison Francis Kurkdijan Baccarat Rouge 540 Edp 70ml Parfüm

Üst notalarında çiçeksi yasemin özleri ve safranın bulunduğu parfümün orta notalarında ise amber özleri var. Alt notada odunsu kokunun bulunduğu parfüm adını kristallerin kırmızıya dönmesi için gerekli 540 dereceden almış. Maison Francis Kurkdijan Baccarat Rouge 540 hem kadınlar hem erkekler için uygun.

Mis gibi kokan bu parfümü almak için tıklayın.

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