Zamansız Klasikler: Her Zaman Moda Olan Efsane Parfümler

Yoğun ve enerjik bir koku olarak nitelendirilen Black Opium benzersiz bir parfüm. İddialı bir koku olan Yves Saint Laurent sadece kokusuyla değil şişesiyle de göz alıcı. Mandalina yağı, lavanta yağı ve vanilya özü gibi kokuların yer aldığı parfüm çok iyi bir seçim!

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