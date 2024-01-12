BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Pastacılık Ürünleri
BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Pastacılık Ürünleri
Pastacılık merakınız varsa almanız gereken bazı ürünler var. Bu ürünleri alarak çok daha lezzetli pastalar yapmanız mümkün. Leziz ve muhteşem görünümlü pastalar yapmak istiyorsanız sizin için seçtiğimiz ürünlere bakabilirsiniz. Kullanışlı pasta malzemelerini merak ediyorsanız içeriğe buyurun!
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Nar Kalıp Spatula Hamur Kazıyıcı ve Pasta Sıvama Aparatı
Homerest 8 Parça Pasta Seti
Tinky Winky Krema Sıkma Torbası Uç Adaptörü
Epinox Duy Seti
Dr Gusto Krema Sıkma Şanti Torbası
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Dekamis Pasta Kesme Teli
Karaca Veva Ölçü Bardağı Seti
Valletta Drongo Silikon Spatula Seti
Pasta Dekorasyon Döner Tabla
Karaca Pencil Pasta Süsleme Aparatı
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Pasta Kenarı Dekorasyon Seti
Narkalıp Eğik Pasta Sıvama Bıçağı
TRIXES Kurabiye Kalıbı
Hyber&Cara Ayarlanabilir Kek Halkası
APOMOONS Spatula Seti
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