BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Pastacılık Ürünleri

20 cm'lik bu aparatı hem hamur kazıcıyı hem pasta sıvama amacıyla kullanmak mümkün. Paslanmaz metal bu aparat pasta işleriyle uğraşan herkesin evinde olması gereken bir ürün.

Ürün harika. Nar kalıbın bütün ürünleri çok sağlam, kaliteli, uygun fiyat. Teşekkürler.

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