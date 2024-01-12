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BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Pastacılık Ürünleri

etiket BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Pastacılık Ürünleri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
12.01.2024 - 16:31

Pastacılık merakınız varsa almanız gereken bazı ürünler var. Bu ürünleri alarak çok daha lezzetli pastalar yapmanız mümkün. Leziz ve muhteşem görünümlü pastalar yapmak istiyorsanız sizin için seçtiğimiz ürünlere bakabilirsiniz. Kullanışlı pasta malzemelerini merak ediyorsanız içeriğe buyurun!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Nar Kalıp Spatula Hamur Kazıyıcı ve Pasta Sıvama Aparatı

Nar Kalıp Spatula Hamur Kazıyıcı ve Pasta Sıvama Aparatı

20 cm'lik bu aparatı hem hamur kazıcıyı hem pasta sıvama amacıyla kullanmak mümkün. Paslanmaz metal bu aparat pasta işleriyle uğraşan herkesin evinde olması gereken bir ürün.

Ürün harika. Nar kalıbın bütün ürünleri çok sağlam, kaliteli, uygun fiyat. Teşekkürler.

Yaptığınız pastaları sıvamak için ideal aparatı almak için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Homerest 8 Parça Pasta Seti

Homerest 8 Parça Pasta Seti

Pasta yapmayı düşünenler için bu pasta seti ideal. Ayarlanabilir yuvarlak ve kare kalıbın yanında 9 cm kesme teli, krema torbası ve şekillendirici bulunan bu set başlangıç için oldukça yeterli.

Pasta yapmak için gerekli her şeyin olduğu seti almak için tıklayabilirsiniz.

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Tinky Winky Krema Sıkma Torbası Uç Adaptörü

Tinky Winky Krema Sıkma Torbası Uç Adaptörü

Sıkma torbasının ucuna takılan bu adaptör sayesinde uçları kolayca değiştirmek mümkün. Plastik malzemeden üretilen bu ürün küçük uçlar için ideal. Pasta yaparken kolaylık sağlayan bu adaptörü almak için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Epinox Duy Seti

Epinox Duy Seti

6 tane gelen duy setinin içindeki her duy modeli birbirinden farklı. Pasta kreması süslemeleri için çok işinize yarayacak seti pastacılık merakınız varsa mutlaka alın!

Bu seti beğendiyseniz tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Dr Gusto Krema Sıkma Şanti Torbası

Dr Gusto Krema Sıkma Şanti Torbası

72 tane gelen bu torbalar pasta kremalarını sıkmak için kullanılıyor. Kaliteli malzemesi sayesinde pasta yaparken sizi yarı yolda bırakmayacak torbalar yeterince kalın.

Ürün sağlam. Poşeti kalın güzel kullanışlı gözüküyor. Ama kargo özensiz ve yırtık geldi. Ürünü beğendiğim için iade etmeyeceğim. Daha özenli paketlenmesi lazım.

Bu ürünü hemen almak için tıklayın.

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Dekamis Pasta Kesme Teli

Dekamis Pasta Kesme Teli

Pandispanya keserken ihtiyaç duyulan kesme teli ile kekleri tek seferde güzelce kesmek mümkün. 32 cm'lik pasta kesme teli yanında ek bir telle geliyor. Her pastacının alması gereken teli almak için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Karaca Veva Ölçü Bardağı Seti

Karaca Veva Ölçü Bardağı Seti

Pasta yaparken ölçüler çok önemli. 2 tane gelen ölçü bardağıyla her tarifi en iyi şekilde uygulamak mümkün. Porselen malzemesiyle kaliteli bu set aynı zamanda çok kullanışlı.

Bu seti almak için hemen tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Valletta Drongo Silikon Spatula Seti

Valletta Drongo Silikon Spatula Seti

Pasta yaparken en çok ihtiyaç duyulan ürünlerden biri spatula seti. Pasta karışımlarını sıyırırken kullanabileceğiniz spatula seti 9 parçadan oluşuyor. Yanmaz ve yapışmaz spatula seti sayesinde hiçbir malzemeniz çizilmiyor.

Siyah rengiyle şık bu seti merak ediyorsanız tıklayın.

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Pasta Dekorasyon Döner Tabla

Pasta Dekorasyon Döner Tabla

Mor rengiyle çok şık duran döner stant ile pastalarınızı çok daha güzel süsleyebilirsiniz. Pastayı sıvarken ve süslerken kullanabileceğiniz tablayı aynı zamanda sunum yaparken de kullanabilirsiniz. 

Dönme sırasında devrilmeyi engellediği için kullanışlı döner tablayı almak için tıklayın.

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Karaca Pencil Pasta Süsleme Aparatı

Karaca Pencil Pasta Süsleme Aparatı

Pastaları daha kolay süslemek için bu aparatı mutlaka almanız gerek. Pastalarınızı istediğiniz gibi süslerken işinizi kolaylaştıran bu aparat her pastacının alması gereken bir ürün.

Bu farklı aparatı almak için tıklayın.

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Pasta Kenarı Dekorasyon Seti

Pasta Kenarı Dekorasyon Seti

12 parçadan oluşan setle pasta kenarlarını düzeltebilir ve şekil verebilirsiniz. Ayrıca hamur kesmeye de yarayan bu setin 6 parçası pasta yaparken yaratıcı olmanızı sağlıyor. Tüm aletleri kolayca kullanabileceğiniz bu setle pastacılık çok daha eğlenceli!

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Narkalıp Eğik Pasta Sıvama Bıçağı

Narkalıp Eğik Pasta Sıvama Bıçağı

Büyük boy bu sıvama bıçağı 36 cm. Paslanmaz çelik bıçak bulaşık makinesinde yıkamaya da uygun. Pastalarınızı yaparken kullanabileceğiniz bu sıvama bıçağı ile kremayı sürmek çok daha rahat.

Bu ürünü almak için tıklayın.

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TRIXES Kurabiye Kalıbı

TRIXES Kurabiye Kalıbı

Kuru pasta yaparken ihtiyacınız olan bu kurabiye kalıpları 12 tane geliyor. Kaliteli malzemesiyle uzun süre kullanabileceğiniz kurabiye kalıplarının içinde yıldız, daire, kalp ve çiçek var. 

En güzel kurabiyelerinizi yaparken kullanabileceğiniz kalıpları almak için tıklayabilirsiniz.

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Hyber&Cara Ayarlanabilir Kek Halkası

Hyber&Cara Ayarlanabilir Kek Halkası

Ayarlanabilir bu pandispanya kalıbı her pastacının sahip olması gereken bir ürün. Yuvarlak bu kalıp 15 cm'den 30 cm'e kadar büyütülebiliyor. İstediğiniz büyüklükte pastalar yapmak için bu kalıp şart.

Bu kalıbı almak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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APOMOONS Spatula Seti

APOMOONS Spatula Seti

5 tane gelen spatula seti her pastacının alması gereken bir set. Pasta süslemelerinde kullanabileceği bu set ince işçilik için gerekli. Kaliteli spatula seti hep yanınızda olacak! 

Pastaları renklendirmek ve süslemek için ihtiyacınız olan bu sete ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

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