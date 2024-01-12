Karne Hediyelerini Heyecanla Bekleyen Minikleri Sevinçten Havalara Uçuracak Hediyeler

Işıklı ve 3 tekerlekli bu scooter tam karne hediyesi. Çocuğunuzu çok mutlu edecek scooterla yaz çok daha eğlenceli geçecek. Sağlam gövdesi ile rahat sürülebilen scooterın ayarlanabilir 3 farklı kademesi var.

Ürün gerçekten çok kaliteli, çok beğendik. 2 tane sipariş vermiştim aynı anda, biri elime ulaştı. Pembe olanın rengi, kalitesi gerçekten güzel, biz beğendik.

Hareket ettikçe tekerlekleri ışıldayan scooterı hemen sepete atmak için tıklayın.

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