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Karne Hediyelerini Heyecanla Bekleyen Minikleri Sevinçten Havalara Uçuracak Hediyeler

etiket Karne Hediyelerini Heyecanla Bekleyen Minikleri Sevinçten Havalara Uçuracak Hediyeler

mulan
mulan - Onedio Üyesi
12.01.2024 - 16:26

Çocuklarda karne heyecanı başladı. Ebeveynleri de karne hediyesi alma telaşı sardı. Hala çocuğunuza ne hediye alacağınızı bilmiyorsanız bu içerik tam size göre. Gelin çocuklarınıza alabileceğiniz hediyelere birlikte bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Let's Be Child Ride Çocuk Scooter

Let's Be Child Ride Çocuk Scooter

Işıklı ve 3 tekerlekli bu scooter tam karne hediyesi. Çocuğunuzu çok mutlu edecek scooterla yaz çok daha eğlenceli geçecek. Sağlam gövdesi ile rahat sürülebilen scooterın ayarlanabilir 3 farklı kademesi var.

Ürün gerçekten çok kaliteli, çok beğendik. 2 tane sipariş vermiştim aynı anda, biri elime ulaştı. Pembe olanın rengi, kalitesi gerçekten güzel, biz beğendik.

Hareket ettikçe tekerlekleri ışıldayan scooterı hemen sepete atmak için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Sherlock Holmes Seti - Sir Arthur Conan Doyle

Sherlock Holmes Seti - Sir Arthur Conan Doyle

Çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmanın yolu onlara sürükleyici kitaplar almak. Sherlock Holmes maceralarını anlatan seri 5 kitaptan oluşuyor. Olayları çözerken heyecanlandıracak kitapları çocuğunuz bir çırpıda bitirecek.

Çocuğunuzun beğenerek okuyacağı kitapları hemen almak için tıklayın.

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JB Grafik Digital Çocuk Yazı Çizim Tableti

JB Grafik Digital Çocuk Yazı Çizim Tableti

Kalemiyle birlikte gelen tablet çizim yapmayı seven çocuklar için ideal. Çocuklarınızı hem eğlendirip hem öğreten çizim tabletini kullanmak çok kolay. Tek bir düğmeyle kolayca temizlenebilen tableti karne hediyesi olarak aldığınızda çocuğunuz çok mutlu olacak!

İnce ve hafif tasarımı ile rahatça taşınabilen tableti almak için tıklayabilirsiniz.

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LEGO® Classic Büyük Boy Yaratıcı Parçalar Yapım Kutusu

LEGO® Classic Büyük Boy Yaratıcı Parçalar Yapım Kutusu

790 parçadan oluşan lego seti 4 yaş üzerine uygun. Çocukların yaratıcı yönünü geliştiren lego 33 farklı renkte geliyor. Çocuklarınızın istediği şekilleri yapabileceği bu legolarla saatlerce oynamak mümkün. 

Kendi kutusuyla gelen legolara ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

Apple iPad 10.Nesil

Apple iPad 10.Nesil

Tabletler çocuklar için en güzel hediyelerden biri. Yaratıcı çizimler yapabilecekleri ve eğlenceli anlar geçirebilecekleri iPad'i çocuklarınıza hediye aldığınızda onları çok mutlu edeceğiniz kesin. İzlemek ve oynamak için ideal iPad ile çocuğunuzu mutlu etmek istiyorsanız tıklayabilirsiniz.

Ürünü kızım için aldım. Hızlı kargo için teşekkür ederim.

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Monopoly Classic

Monopoly Classic

Hem çocuklarınıza hem size iyi bir hediye olacak Monopoly, en sevilen masa oyunlarından biri. Çocuklarla tatilde oynayabileceğiniz oyun sayesinde hem çocuğunuzun strateji becerileri gelişecek hem de çocuğunuz çok  eğlenecek.

Tüm aile beraber oynayabileceğiniz oyun için tıklayın.

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Livza Bijuteri Çift Şeker 4 Kutu Kendin Yap Takı Seti

Livza Bijuteri Çift Şeker 4 Kutu Kendin Yap Takı Seti

Çocuğunuza eğlenceli bir hobi arıyorsanız bu takı yapma seti tam size göre. Kolye, bileklik gibi farklı takıları yapmanızı sağlayacak bu setle çocuğunuz eğlenceli bir şekilde vakit geçirebilecek. İçinde 10 renk kum boncuk, 10 desen harf boncuk ve 20 desen plastik boncuk olan set güzel bir hediye olabilir.

Takacağı takıları çocuğunuz kendi tasarlasın istiyorsanız tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Toyaş Çocuk Paten

Toyaş Çocuk Paten

Dört tekerli ışıklı patenler çocukların bayılacağı bir ürün. Taşıma çantasıyla gelen paten setinin içinde paten dışında dizlik ve dirseklik de bulunuyor. Hem kaliteli hem de çok güzel duran pateni gören çocuğunuz çok mutlu olacak!

Bu patenleri karne hediyesi olarak almak için tıklayabilirsiniz.

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Bic Kids Kid Couleur Keçeli Boya Kalemi

Bic Kids Kid Couleur Keçeli Boya Kalemi

Boya yapmayı seven çocuklara alınabilecek en güzel hediyelerden biri olan bu boya kalemi 24 renk geliyor. En güzel renklerle çocuğunuzun yaratıcı yanını ortaya çıkaracak boya kalemleri karne hediyesi olarak alınabilir.

Bu boya kalemlerini almak için tıklayın.

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Blue Inter Mini Dijital Fotoğraf Makinesi

Blue Inter Mini Dijital Fotoğraf Makinesi

Çocuklar için olan dijital fotoğraf makinesinin 3 farklı rengi var. Fotoğraf çeken veya video kaydeden makinenin görüntü ve video çözünürlüğü gayet yeterli. İçinde kamera, USB kablosu ve boyun askılığı olan makineyi hediye olarak almak için tıklayın.

Ürün oldukça hızlı bir şekilde, özenli kargosuyla elime ulaştı. Çocuk için gayet yeterli ve eğlenceli. Oğlum çok sevdi. Bence şarjı çok kısa sürede bitiyor, tek sorun bu. Ürünün yanında şarj için adaptör gelmiyor ama herhangi bir telefon şarj adaptörü yeterli. SD kart takmadık, ayarlardan görüntü kalitesini minimuma indirerek çocuğun eğlenmesi adına kırk civarında fotoğraf çekmesini sağlayabilirsiniz.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Robeve Taşınabilir Oyun Konsolu

Robeve Taşınabilir Oyun Konsolu

2 kişilik bu atarinin içinde 400 eski oyun var. Super Mario gibi sevilen birçok oyunun yer aldığı mini atariyi aldığınız çocuğunuz bayılacak. Televizyona bağlanabildiği için iki kişinin oynayabileceği oyun konsolu çocuğunuzun hayalini kurduğu bir karne hediyesi olabilir.  

Eğlenceli oyunları içeren mini atariyi almak için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Art Craft Dino Dişçi Hamur Set

Art Craft Dino Dişçi Hamur Set

Hamur oynamayı sevenler için güzel bir hediye olabilecek bu setin içinde timsah kalıp, 5 hamur ve birçok aksesuar var. Bu oyuncakla çocukların diş üretip ağza yerleştirme ve sonrasında tedavi edebilme imkanı var. 

El becerisi kazandıran dişçi hamur setine ulaşmak için tıklayın.

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TCL MT42 Akıllı Çocuk Saati

TCL MT42 Akıllı Çocuk Saati

Çocuğunuza alabileceğiniz akıllı saat onu mutlu edeceği gibi sizin de içinizi rahatlatacak. Ebeveyn ve çocukları tek dokunuşla birbirine bağlayan TCL saatle çocuğunuzla anında görüntülü konuşabilirsiniz. 

Gerçek zamanlı takip yapma imkanı veren akıllı saati hediye olarak almak için tıklayın.

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Jenga Classic

Jenga Classic

Jenga oyununu bilmeyen yoktur. Sevilen bu denge oyunu çok eğlenceli. Çocukların eğlenmesi için ideal oyuncaklardan olan Jenga'da amaç tahta blokları çekerken kuleyi yıkmamak!

Çocuklarınızla eğlenceli vakit geçirmek için hemen tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Manuel Raymond Klasik Mavi Gitar

Manuel Raymond Klasik Mavi Gitar

Çocuğunuzun müziğe ilgisi varsa ona alabileceğiniz en güzel hediyelerden biri müzik aleti. Klasik bir gitar olan bu mavi gitar kılıfıyla birlikte geliyor. Çocuğunuz için gitar bir karne hediyesi olabilir.

Mavi renkli gitarı alarak çocuğunuzu mutlu etmek için tıklayabilirsiniz.

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