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500 TL Altına Alabileceğiniz En Güzel Sevgililer Günü Hediyeleri

etiket 500 TL Altına Alabileceğiniz En Güzel Sevgililer Günü Hediyeleri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
17.01.2024 - 20:35

Sevgililer Günü yaklaştı. Hediyenizi son ana bırakmak istemiyorsanız bu içerik sizin için. Sevgilinize alabileceğiniz hem klasik hem farklı hediyeleri derledik. Gelin birlikte sevgilinize alabileceğiniz ne hediyeler var bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Hummel David Sırt Çantası

Hummel David Sırt Çantası

Unisex bu sırt çantası güzel ve kullanışlı bir hediye. Hem erkekler hem kadınlar için hediye olarak alınabilecek sırt çantası spor çantası veya okul çantası olarak kullanılabilir. Seyahatlerde de işinize yarayacak sırt çantasını kaçırmayın.

Kızım okula etüte giderken kullanıyor. Çok güzel, kullanışlı. Kaliteli bir çanta, iyi ki almışım. Teşekkür ederim.

Sevgiliniz için kullanışlı bir hediye arıyorsanız tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Nur Home Tekstil Welsoft Giyilebilir Kapşonlu Unisex Battaniye

Nur Home Tekstil Welsoft Giyilebilir Kapşonlu Unisex Battaniye

Sütlü kahve rengindeki bu battaniye unisex olarak kullanılabiliyor. Giyilebilir battaniyenin kapüşonu da var. Küçük, orta ve büyük boy olarak üç ayrı ölçüsü olan battaniye ile sevgiliniz kışını sıcacık geçirecek.

Yumuşacık bu battaniyeyi satın almak için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Avva Erkek Normal Kesim T-Shirt

Avva Erkek Normal Kesim T-Shirt

Sevgililer Günü için sevgilinize alabileceğiniz en güzel hediyelerden biri tişörtler. 2'li gelen bu siyah tişört %100 pamuk. Bisiklet yaka tişörtün kesimi normal kesim. Sevgilinize sürekli giyebileceği bu tişörtü almak için tıklayın.

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Katre Kaplan Gözü, Hematit, Oniks, Akik Taş Erkek Bileklik Seti

Katre Kaplan Gözü, Hematit, Oniks, Akik Taş Erkek Bileklik Seti

Erkek sevgiliye alınabilecek ideal hediyelerden biri bu erkek bileklik seti. Kaliteli bileklikler en güzel hediyelerden biri. Doğal taşlardan üretilen bileklik setine sevgiliniz bayılacak. 

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

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Avon Incandessence EDP 50 ml Kadın Parfüm

Avon Incandessence EDP 50 ml Kadın Parfüm

Sevgililer Günü için en çok alınan hediyelerden biri parfüm. Avon'un sevilen kokularından olan parfüm tüm cilt tipleri için uygun. Romantik kokulardan biri olan parfüm çiçek aromalarından oluşuyor. 

Günlük olarak kullanılabilecek parfümü almak için tıklayabilirsiniz.

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English Home Love Crush New Bone China Kupa

English Home Love Crush New Bone China Kupa

460 ml kapasiteye sahip kupa çok şık bir hediye. Çay ve kahve için kullanılabilecek bu kupayı aldığınız kişi bayılacak. Renklerine ve tasarımına hayran kalacağınız kupa farklı bir hediye önerisi.

Elde yıkanması tavsiye edilen bu kupayı satın almak için tıklayabilirsiniz.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Bi Kaktüs Dünyası Starliçe Çift Gövdeli

Bi Kaktüs Dünyası Starliçe Çift Gövdeli

Starliçe en güzel bitkilerden biri. Bitkileri seven bir sevgiliniz varsa o zaman ona alabileceğiniz en güzel hediye bir Starliçe. Her sene alınan güller yerine alabileceğiniz bitkiye sevgilinizin bayılacağı kesin.

Çift gövdeli bitkiyi almak için tıklayın.

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Lapidaria Geyik Temalı Işıklı 3D LED Işıklı Cam Küre

Lapidaria Geyik Temalı Işıklı 3D LED Işıklı Cam Küre

Özel tasarım bu cam küre sevgilinize alabileceğiniz en güzel hediyelerden biri. 3 boyutlu geyiğiyle çok tatlı duran cam kürenin küre bölümü cam, alt kısmı ise plastik. 

Renk değiştiren ışık özellikli bu cam küreyi almak için tıklayın.

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West Polo Siyah Erkek Cüzdan

West Polo Siyah Erkek Cüzdan

Bozuk para bölmeli bu cüzdan erkeklere almak için ideal hediyelerden. İçine 9 kart sığan cüzdanın 3 tane de kimlik bölmesi var. Fermuarlı gözü de olan cüzdana sevgiliniz bayılacak. 

3 aydır kullanıyorum. Her bölmesi rahatlıkla kullanılıyor ve çok işlevsel. Hakikaten çok beğenerek severek kullanıyorum. Yumuşak bir deri. Aldığın ilk günkü gibi durmuyor ama sorun degil..Tavsiye ederim..

Sevgiliniz için güzel bir hediye arıyorsanız tıklayın.

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Deribond Erkek Kemer

Deribond Erkek Kemer

Hem kot hem kanvas pantolonlar için kullanılabilen kemer Sevgililer Günü için alınabilecek bir hediye. 1.sınıf malzemeden üretilen kemer çok şık duruyor. Siyah rengiyle her pantolona uyan kemer kaçırılmaz.

Genişliği, uzunluğu ideal. Kullanılan materyaller güzel. Dayanıklı görünüyor.

Bu ürünü incelemek için tıklayabilirsiniz.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA
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Kahve Dünyası Trüf

Kahve Dünyası Trüf

Çikolata, Sevgililer Günü için sıklıkla alınan hediyelerden. Çikolata seven bir sevgiliniz varsa Kahve Dünyası'nın bu trüflerini hediye olarak alabilirsiniz. Lezzetli bu çikolatalarla sevgilinizi çok mutlu edeceğiniz kesin!

Bu ürünleri beğendiyseniz tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Casio F-91W-1DG Digital Erkek Kol Saati

Casio F-91W-1DG Digital Erkek Kol Saati

Casio'nun en beğenilen modellerinden biri olan bu saat klasik Casio modelini sevenler için çok güzel bir hediye. Çok uzun yıllar dayanabilen model, askeri saat olarak biliniyor. 30 metre su dayanıklılığı olan saati hemen tıklayarak alabilirsiniz.

Ürünü İsviçre Saatçilikten aldım. Gerçekten işlerini iyi yapan bir firma, sağ olsunlar kutusuyla, garanti belgesiyle geldi. Saat zaten efsane bir seri, orijinal ürün saatin arkasında Made in Thailand yazıyor. Ayrıca sağ taraftaki tuşa basılı tuttuğunuzda Casio yazısı çıkıyor. Hepsiburada ve İsviçre Saatçiliğe kaliteli hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim.

HEPSİBURADA

Elif Mağazacılık Papyonlu Peluş Ayıcık

Elif Mağazacılık Papyonlu Peluş Ayıcık

75 cm boyundaki peluş ayı klasik Sevgililer Günü hediyelerden biri. Yıkanabilir olmasıyla tercih sebebi peluş ayının papyonu da var. Bütçenizi zorlamadan güzel bir hediye almak istiyorsanız bu ayıcık tam size göre!

Sevgilinizin sarılarak uyuyabileceği bu ayıyı almak için tıklayın.

HEPSİBURADA

Deepwell Hediye Seti

Deepwell Hediye Seti

Tam bir set olarak hediye almak istiyorsanız bu set çok iyi. İçinde kol saati, kolye, bileklik ve küpe olan set sevgilinizin çok beğeneceği hediyelerden biri. Sevgilinizin görünce bayılacağı seti kaçırmayın deriz!

Çok güzel, şık. Zamanında teslim.

Bu seti hemen tıklayabilirsiniz.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

Check100 Sevgili ile Yapılacak 100 Şey Posteri

Check100 Sevgili ile Yapılacak 100 Şey Posteri

Sevgilinizle birlikte yapacağınız şeylerin yazdığı bir poster alarak hem onu hem kendinizi mutlu edebilirsiniz. İçinde birlikte yapabileceğiniz 100 şey olan posteri kazıyarak neler yapabileceğinizi görebiliyorsunuz.

Bu farklı hediyeyi almak için tıklayın.

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