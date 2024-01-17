500 TL Altına Alabileceğiniz En Güzel Sevgililer Günü Hediyeleri

Unisex bu sırt çantası güzel ve kullanışlı bir hediye. Hem erkekler hem kadınlar için hediye olarak alınabilecek sırt çantası spor çantası veya okul çantası olarak kullanılabilir. Seyahatlerde de işinize yarayacak sırt çantasını kaçırmayın.

Kızım okula etüte giderken kullanıyor. Çok güzel, kullanışlı. Kaliteli bir çanta, iyi ki almışım. Teşekkür ederim.

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