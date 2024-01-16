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Herkes Bunları Paylaşıyor! Sosyal Medyada Trend Olmuş Dikkat Çeken Ürünler

etiket Herkes Bunları Paylaşıyor! Sosyal Medyada Trend Olmuş Dikkat Çeken Ürünler

mulan
mulan - Onedio Üyesi
16.01.2024 - 17:41

Sosyal medyada sürekli herkes ürünler paylaşıyor. Herkesin paylaşa paylaşa bitiremediği ürünleri sizler için derledik. Gelin bu aralar sosyal medyada neler trend olmuş birlikte bakalım!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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L'Oréal Paris Telescopic Carbon Black Maskara

L'Oréal Paris Telescopic Carbon Black Maskara

Ekstra siyah maskara, teleskopik uzun kirpik görünümünü sağlamak için şart. Esnek fırçasıyla kolayca uygulanabilen maskarayı herkes kullanabiliyor. Tek dokunuşla daha uzun ve belirgin kirpikler istiyorsanız bu ürünü kaçırmayın.

Taraklı fırçası sayesinde kirpikleri ayrıştıran maskarayı almak için tıklayın.

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Silikon Duş Tarağı

Silikon Duş Tarağı

Saçınızı yıkarken kullanabileceğiniz duş tarağı ile saçınıza ve saç derinize masaj yapabilirsiniz. Tüm saç tipleri için uygun tarakla ıslak saçı şampuanlayabilir, kuru saçı tarayabilir ya da masaj yapabilirsiniz. Saçınızın daha sağlıklı ve güçlü olması için bu tarak şart!

Evcil hayvanları tararken de kulanılabilen tarak için tıklayın.

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DASH Mini Waffle Yapma Makinesi

DASH Mini Waffle Yapma Makinesi

Kırmızı kalp şeklindeki bu waffle yapma makinesi ile mini wafflelar yapmak mümkün. Çift yapışmaz yüzeyi sayesinde kolayca waffle yapabileceğiniz bu waffle makinesi sayesinde kahvaltılarınız çok daha güzel olacak! 

İster kendiniz ister sevdikleriniz için waffle yapma makinesini buraya tıklayarak alabilirsiniz.

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NIVEA Böğürtlen Dudak Bakım Kremi

NIVEA Böğürtlen Dudak Bakım Kremi

Dudaklarınızı kışın korumak için bir dudak bakımı şart. Dudaklarınızı 24 saat nemlendirmeye yarayan bakım kremi dudaklarınız üzerinde anında eriyor. Zenginleştirilmiş formülüyle dudaklarınıza iyi bakacak krem ile yumuşacık dudaklarınız olacak.

Dudaklara hafif renk veren kremi satın almak için tıklayın.

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MASTERTOP Döner Rende

MASTERTOP Döner Rende

Mutfakta işlerinizi kolaylaştıracak rende sayesinde rahatlıkla yemek hazırlığı yapabileceksiniz. 5 tane rendesiyle gelen ürünü meyve, sebze dilimlemek veya peynir rendelemek için kullanmanız mümkün. Jülyen dilimleme, örgü dilimleme, ince ve kaba rende gibi seçenekleri olan rendeyi çok beğeneceksiniz.

Pratik rendeyi sepete atmak için tıklayın.

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POFFY Oversize Giyilebilir Battaniye

POFFY Oversize Giyilebilir Battaniye

Rahat bu battaniye kış için ideal. Peluş bu battaniye ile kışın televizyon karşısında keyif yapabileceksiniz. Kış boyu üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz giyilebilir battaniye ile üşümeye son!

Unisex ürünü hem kendinize hem sevdiklerinize hediye almak için tıklayın.

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BUFFER® Yüksek Basınçlı Otomatik Bardak Yıkama Aparatı

BUFFER® Yüksek Basınçlı Otomatik Bardak Yıkama Aparatı

Mutfak lavaboları için mutlaka almanız gereken bu durulayıcı sayesinde bulaşıkları temizlemek kolaylaşıyor. Hızlıca kupaları durulamanıza yardımcı olan aparatı biberonlar, seyahat kupaları ve bardaklar için kullanmak mümkün. Bardaklarınızı temizlemeye yarayan aparat kolayca kurulabiliyor.

Bu ürünü beğendiyseniz tıklayın.

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Scrub Daddy Scrub Mommy Yıkama Süngeri

Scrub Daddy Scrub Mommy Yıkama Süngeri

Çift taraflı bu sünger kullandığınız zemine zarar vermiyor. Kalıntıları kolayca temizleyen yıkama süngerinin arka kısmını da kurulamak için kullanmak mümkün. Bir tarafı sert bir ovma süngeri olan ürün ılık suda yumuşuyor. 

İnatçı lekeler için kaçırılmaz süngeri satın almak için tıklayın.

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Çevirmeli Diş Macun Sıkacağı

Çevirmeli Diş Macun Sıkacağı

2 tane gelen bu diş macunu sıkacağı ile tüpün içindeki tüm macun kullanılabiliyor. Macun sıkmayı kolaylaştıran bu aparatı kaçırmayın deriz! Ortadan sıkmayı engelleyecek sıkacağın kullanımı oldukça kolay.

Bu farklı ürünü merak ettiyseniz tıklayabilirsiniz.

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OSDUE Sunset Projeksiyon Lambası

OSDUE Sunset Projeksiyon Lambası

Vlog veya fotoğraf çekerken çok işinize yarayacak lamba 360 derece döndürülebiliyor. Arka planı güzelleştiren lamba küçük ve taşıması çok kolay. Katlanarak taşınabilen bu ürün güzel fotoğraflar çekmek isteyenler için ideal. 

Bu ürün için tıklayın.

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Xiaomi Smart AirFryer

Xiaomi Smart AirFryer

Sağlıklı ve lezzetli yemekler yapmak için Xiaomi Airfryer satın alabilirsiniz. 3.5 litrelik kapasitesi olan Airfryerla evde kolayca yemek yapabileceksiniz. Ekranı sayesinde kolayca takip edebileceğiniz Airfryerı almak için tıklayın.

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Bilgisayar Temizleyici Sprey ve Bez

Bilgisayar Temizleyici Sprey ve Bez

Tüm elektronik aletlerin ekranları için kullanılabilen bu üründe bir sprey ve bez var. İzsiz şekilde ekranları temizleye yardımcı ürünü her yere kolayca yanınızda taşıyabilirsiniz. Sık kullanılan bu aletlerin ekranlarını tertemiz yapmak için bu sprey ve bez şart.

Tv, bilgisayar ve televizyon ekranlarına uygun bu ürünü satın almak için tıklayabilirsiniz.

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Miracle Foot Peeling Pack Çorap Tipi Ayak Peeling Maskesi

Miracle Foot Peeling Pack Çorap Tipi Ayak Peeling Maskesi

Ayaklarınızı yumuşacık yapacak peeling maskesi ayağınızda nasır ve kuruluk varsa gerekli bir güzellik ürünü. Ayakları pürüzsüz hale getirecek ayak maskesini bir kere deneyin, bir daha vazgeçemeyeceksiniz.

Bu ürünü almak için tıklayın.

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The Purest Solutions

The Purest Solutions

Ciltte peeling etkisi yaratan serum cilt tonu farklılıkları yaşayan ciltler için ideal. Gözenek ve akne problemi olan ciltlerin de kullanması gereken bu ürün cilt yüzeyinden ölü hücreleri uzaklaştırıyor. Cilde hızlıca etki eden bu ürün ile yumuşacık olacasınız.

Cildinizi yenileyen bu ürüne şans vermek için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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TP-Link Tapo L530E Çok Renkli Akıllı Wi-Fi Ampulü

TP-Link Tapo L530E Çok Renkli Akıllı Wi-Fi Ampulü

Eğlenceli bu ampülle evinizde istediğiniz zaman mükemmel atmosferi yaratabilirsiniz. Kolayca kontrol edilebilen ampulü isterseniz düzenli bir program oluşturarak da kullanmanız mümkün. 

Sesli şekilde ışıkları yönetebileceğiniz ampülü satın almak için tıklayın.

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