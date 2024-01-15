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Mutfakta Yenilik Zamanı! İndirim Fırsatını Kaçırmadan Almanız Gereken Tencere ve Tavalar

etiket Mutfakta Yenilik Zamanı! İndirim Fırsatını Kaçırmadan Almanız Gereken Tencere ve Tavalar

mulan
mulan - Onedio Üyesi
15.01.2024 - 22:07

Tencere ve tavalar mutfakların demirbaşları. Onlar olmadan mutfakta yemek yapmak imkansız. Tencere ve tavalarınız artık eskidiyse indirimli fiyatlarla yenileriyle değiştirme zamanı gelmiş demektir. Sepette çok indirimli tencere ve tavaları görmek istiyorsanız içeriğe buyurun!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 15.01.2024  tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Schafer Piccola Tencere ve Tava Seti

Schafer Piccola Tencere ve Tava Seti

İçinde 14 cm derin tencere, 14 cm tava ve 14 cm kaçerola bulunan sette ayrıca bir tane kapak bulunuyor. Granit kaplama tencere ve tavalar her eve lazım. Evde yemek yaparken kullanabileceğiniz seti kaçırmayın!

Sepette 329 lira olan sete bayılacaksınız.

Ürünler çok güzel, kaliteli. 2 takım aldım.

Bu ürün için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Schafer Pro Cast Mini Döküm Tencere Seti

Schafer Pro Cast Mini Döküm Tencere Seti

5 parçalık bu sette döküm tencereler bulunuyor. Kırmızı rengiyle mutfağınıza tarz katacak tencere setinde bir derin tencere, bir tava ve bir tencere bulunuyor. Döküm bu setin kapakları birbiriyle uyumlu.

940 liradan 658 liraya düşen set kaçmaz!

Bu döküm set için tıklayın.

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Schafer Famos Döküm Izgara Tava

Schafer Famos Döküm Izgara Tava

30 cm'lik tava yanmaz ve yapışmaz bir özelliğe sahip. Döküm gövdesi sayesinde ısıyı hapseden tava ile lezzetli yemekler yapmanız mümkün. Dayanıklı tava ile çok lezzetli yemekler yapabileceksiniz. 

569 TL'ye düşen ızgara tavayı beğendiyseniz kaçırmayın.

Kolayca temizlenen tavayı hemen sepete atmak için tıklayın.

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Schafer Cory Yanmaz Yapışmaz Krep Tava

Schafer Cory Yanmaz Yapışmaz Krep Tava

Krep yaparken kullanılabilecek tava 25 cm boyutunda. Yapışmaz yüzeyi sayesinde krep yaparken sizi zorlamayacak tavanın yüzeyi granit kaplama. Pişirirken ve temizlerken kolaylık sağlayan kaplaması ve el yakmaz kulpu ile kolayca istediklerinizi pişirebilirsiniz.

Bu ürün sepette 569 TL.

Bulaşık makinesinde yıkanabilen tava için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Lava Döküm Yuvarlak Tava Sahan

Lava Döküm Yuvarlak Tava Sahan

Evde yumurta yapmak için bu sahan ideal. 20 cm boyutundaki sahan kahvaltılar için oldukça yeterli. Döküm sahanın çift metal kulbu var. 3 kat emaye ve 2 kat fırınlamaya sahip sahanın yüzeyi yanmaz ve yapışmaz.

Sepette 664 liraya düşen sağlıklı ve dayanıklı sahanı almak için tıklayın.

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Schafer Jade Kaçerola

Schafer Jade Kaçerola

2'li gelen kaçerola çelik malzemeden yapılmış. 14 ve 16 cm'lik bu sosluklar evde işinizi kolaylaştıracak. İçinde yumurta haşlanabilen veya kahve yapılabilen bu minik tencereler kaçırılmayacak bir fırsat.

Çok güzeller. 🤩 İndirimdeyken kaptım hemen, kalabalık misafirlere kahve yapmak, yumurta haşlamak, sos hazırlamak için aldım. Sütlük olarak da kullanacağım. Ayrıca tek kişilik az yemek bile pişer içinde, o derece kullanışlı bir şey. ❣️☺️👌 Perfect.

Bu ürünü sepete attığınızda 329 TL oluyor.

Bu ürünler için tıklayın.

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Masterchef 32 cm İkiz Balık ve Börek Tavası

Masterchef 32 cm İkiz Balık ve Börek Tavası

32 cm'lik bu tavayı balık ve börek için kullanmak mümkün. Az yağlı yemek yapmak için gerekli tava, yanmıyor ve yapışıyor. Çift ve tek olarak kullanılma özelliği olan balık ve börek tavası çizilmelere karşı dayanıklı. 

Sepette 291 TL'ye düşen tavaya ihtiyacınız varsa hemen sepete atın.

Bulaşık makinesinde yıkayabileceğiniz tava için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Taç Waffle Tavası

Taç Waffle Tavası

Waffle seviyorsanız evde istediğiniz gibi yapmak için bu tavaya ihtiyacınız var. Waffle hamurunuzu eşit dağıtmak için ideal tavalardan olan waffle tavası ile lezzetli tatlılar yapabileceksiniz. 

Bu ürün şu an sepette 711 TL.

Waffle sevenlerin kaçırmaması gereken tavayı almak için tıklayabilirsiniz.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

Nehir 6 Parça 3'lü Silver Omlet Tencere Set

Nehir 6 Parça 3'lü Silver Omlet Tencere Set

3 tane sahan ve kapaklarından oluşan set çelik malzemeye sahip. Kapaklarında havalandırma deliği olan set her eve gerek! Isıyı eşit dağıtan kapsül tabanı olan tencereler hem elektrikli hem gazlı ocaklarda kullanılabiliyor. 

İndirimlerle 1.139 TL'ye düşen set kaçırılmayacak bir fırsat.

Isı geçirmez tutamaçları ile rahatça yemek yapabileceğiniz tencere setini almak için tıklayabilirsiniz.

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Aryıldız Vento Prestige İdeal Set

Aryıldız Vento Prestige İdeal Set

20 parçalık bu ürün yeni ev kuranların alabileceği bir set. Paslanmaz çelikten üretilen setteki ürünler bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. Setin içinde çaydanlık, cezve seti, sahan seti ve tencere seti var. Küçük, orta ve büyük boy cezve ve 4 farklı tencere bulunan setle mutfakta eksiğiniz kalmayacak!

Ürünler gayet güzel. Tencereler oldukça parlak ve ağır. Demliğin kapağı fotoğrafta görüldüğü gibi biraz çıkıntılı, düşmelere karşı böyle yapılmış büyük ihtimalle. Satıcı gayet ilgiliydi, bana çok yardımcı oldu. Benim tek sıkıntım çaydanlık takımı ile ilgiliydi, alt ve üst kısım düzgün oturmuyordu, fazlaca sallanıyordu. Satıcı ile iletişime geçtim, beni teknik servise yönledirdi. Fotoğraf ve videolardan sonra incelenmek üzere çaydanlığı fabrikaya kargoladım, bugün geldi kargom ve çaydanlıkta öyle bir sorun artık yok. En büyük tencere ölçülü ve süzgeçli. Bir tarafı daha büyük delikli süzgeç, bir tarafı daha küçük.

Bulaşık makinesinde yıkanabilen sete ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

7.989 TL olan set sepette ise 7.589 TL'ye düşmüş.

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Lava Döküm Çok Amaçlı Yayvan Tencere

Lava Döküm Çok Amaçlı Yayvan Tencere

Her şeye uygun bu yayvan tencere ile yemek yapmaya bayılacaksınız. Kıvamlı pilav, lezzetli karnıyarık ve zeytinyağlı sarma yapmak mümkün. Sıcağı uzun süre sıcak ve soğuğu uzun süre soğuk tutmaya yarayan tencere, bu özellikleri sayesinde açık alanlarda da rahatlıkla kullanabiliyor. 

Tek kelimeyle bayıldım, çok iyi fiyata aldım. Acaba defolu gelir mi dedim ama sapasağlam geldi. İlk yemeğimi yaptım, aşırı lezzetli oldu. Talimatlara uyulduğu sürece sorun yaşancağını düşünmüyorum. Temizledim, yağladım, kaldırdım.

1.535 TL indirimsiz fiyatı olan yayvan tencere sepette 1.458 TL.

Yüksek emaye kalitesi ve dayanıklılığı bulunan tencereyi kaçırmamak için tıklayın.

HEPSİBURADA

Schafer Eternal Sahan ve Tava

Schafer Eternal Sahan ve Tava

20 cm sahan ve 26 cm tavadan oluşan setle yumurtaları ve krepleri rahatça yapmak mümkün. Kaliteli bu ürünlerle mutfakta bir şeyler yapmak kolaylaşıyor. Özellikle kahvaltılarda çokça kullanacağınız seti indirimlerden kaçırmayın.

İndirimsiz fiyatı 850 TL olan set şu an 807,50 TL'ye inmiş.

Bu ürünü satın almak için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Taç Granit Plus Sahan Seti

Taç Granit Plus Sahan Seti

3 tane gelen bu sahan seti krem rengiyle çok şık duruyor. Granit set sayesinde üst düzey pişirme yapmanız mümkün. Sahaların hepsinin kapağı var. Dayanıklı malzemesiyle uzun yıllar yanınızda olacak setle pişirdiğiniz yemekler lezzetini yitirmiyor. Ocakta ve fırında kullanılabilen sahan ile en güzel kahvaltıları hazırlayabilirsiniz.

Normal fiyatı 1.029 TL olan sahan set sepette 977,55 TL'ye düşüyor.

16, 18 ve 20 cm'lik sahanları almak için tıklayın.

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Neva Emaye Süzgeçli Derin Kızartma Tenceresi

Neva Emaye Süzgeçli Derin Kızartma Tenceresi

22 cm kızartma tenceresinin kendine ait süzgeci var. Bulaşık makinesinde yıkanabilen tencere ile et, balık ya da bütün tavuk kızartmak mümkün. Yapışkan olmayan yüksek kaliteli emayeden üretilen tencerenin kulpları paslanmaz çelik.

Kızartma tenceresi almayı düşünüyorsanız bu ürün şu an sepette 578 TL.

 Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

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Nurgaz Granit Döküm 5 Gözlü Tava

Nurgaz Granit Döküm 5 Gözlü Tava

5 gözlü tava ile aynı anda birden fazla şey pişirmek mümkün. Döküm olduğu için ısıyı eşit şekilde yayan tava ile kahvaltı hazırlamak kolaylaşıyor. Farklı tarza sahip tavayı almak için tıklayın.

Bu ürün sepette 826 liraya düşüyor.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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