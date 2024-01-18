Rekor Üstüne Rekor Kıran GTA 6 Fragmanının Hangi Mobil Oyuna Yenildiğine Çok Şaşıracaksınız
Rekor Üstüne Rekor Kıran GTA 6 Fragmanının Hangi Mobil Oyuna Yenildiğine Çok Şaşıracaksınız
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Rockstar Games geçtiğimiz aralık oyunda bombayı patlatmış ve oyun dünyası ile ilgisi olsun olmasın herkesin adını muhakkak duyduğu GTA serisinin son halkası GTA 6'nın ilk fragmanını yayınlamıştı.
Fırtınalar estiren fragman kısa süre içinde oyun dünyasının en popüler yapımlarından Minecraft'ı da sollamıştı.
Böylesi rakamlara karşın GTA 6 fragmanı hala en çok izlenen oyun fragmanı olmaktan çok uzak!
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