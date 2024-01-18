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Rekor Üstüne Rekor Kıran GTA 6 Fragmanının Hangi Mobil Oyuna Yenildiğine Çok Şaşıracaksınız

Rekor Üstüne Rekor Kıran GTA 6 Fragmanının Hangi Mobil Oyuna Yenildiğine Çok Şaşıracaksınız

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
18.01.2024 - 17:17

Dünyanın en büyük eğlence ürünlerinden olan GTA serisinin şimdilik son halkası GTA 6'nın fragmanı ile pek çok rekoru altüst etmesi pek şaşırtıcı olmasa da kendisi hala en çok izlenen oyun fragmanı değil.

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Rockstar Games geçtiğimiz aralık oyunda bombayı patlatmış ve oyun dünyası ile ilgisi olsun olmasın herkesin adını muhakkak duyduğu GTA serisinin son halkası GTA 6'nın ilk fragmanını yayınlamıştı.

Oyun dünyasının en çok beklenen oyunlarından GTA 6'nın fragmanının ise fırtınalar estirmesi elbette kimseleri şaşırtmadı.

Fırtınalar estiren fragman kısa süre içinde oyun dünyasının en popüler yapımlarından Minecraft'ı da sollamıştı.

Fırtınalar estiren fragman kısa süre içinde oyun dünyasının en popüler yapımlarından Minecraft'ı da sollamıştı.

2011'in aralık ayında yayınlanan Minecraft fragmanının 13 yıllık tahtını GTA 6'ya kaptırması çok kısa sürdü. Bu zamana dek 167,800,171 izlenmeye erişen Minecraft fragmanının yanında GTA 6 fragmanı ise an itibariyle 168,609,505 izlenmeye sahip.

Böylesi rakamlara karşın GTA 6 fragmanı hala en çok izlenen oyun fragmanı olmaktan çok uzak!

Böylesi rakamlara karşın GTA 6 fragmanı hala en çok izlenen oyun fragmanı olmaktan çok uzak!

Dünyanın en popüler mobil oyunlarından olan ve 4 milyardan fazla indirmesi bulunan Subway Surfers'ın 2012 yılında yayınlanan fragmanı bu zamana dek 361 milyondan fazla izlenmiş vaziyette.

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