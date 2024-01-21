Marvel's Spider-Man 2 Henüz Piyasaya Çıkmadan Korsan Sitelere Düştü

Marvel'ın merakla beklenen yeni oyunu Spider-Man 2 PC, henüz resmi olarak sadece geliştirme aşamasında olduğu halde, torrent üzerinden indirilebilir hale geldi. Oyun, çeşitli yamalarla birlikte internet üzerinde erişime açık durumda. Detaylar içerikte. 👇

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