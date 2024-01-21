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Marvel's Spider-Man 2 Henüz Piyasaya Çıkmadan Korsan Sitelere Düştü

Marvel's Spider-Man 2 Henüz Piyasaya Çıkmadan Korsan Sitelere Düştü

Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 12:40

Marvel'ın merakla beklenen yeni oyunu Spider-Man 2 PC, henüz resmi olarak sadece geliştirme aşamasında olduğu halde, torrent üzerinden indirilebilir hale geldi. Oyun, çeşitli yamalarla birlikte internet üzerinde erişime açık durumda. Detaylar içerikte. 👇

Kaynak: 1

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2023 yılında PlayStation 5 için piyasaya sürülen ve oyuncular tarafından oldukça beğenilen "Spider-Man 2" oyununun PC sürümü üzerinde çalışmalar başlamıştı.

2023 yılında PlayStation 5 için piyasaya sürülen ve oyuncular tarafından oldukça beğenilen "Spider-Man 2" oyununun PC sürümü üzerinde çalışmalar başlamıştı.

Ancak Insomniac Games şirketi geçtiğimiz günlerde bir siber saldırıya maruz kaldı.

Ancak Insomniac Games şirketi geçtiğimiz günlerde bir siber saldırıya maruz kaldı.

Bu saldırı sonucunda henüz geliştirme aşamasında olan "Spider-Man 2"nin PC versiyonunun kaynak dosyaları çalındı ve internet üzerinde yayınlandı.

Bu saldırı sonucunda henüz geliştirme aşamasında olan "Spider-Man 2"nin PC versiyonunun kaynak dosyaları çalındı ve internet üzerinde yayınlandı.

Bu durum oyunun korsan yollarla indirilebilir hale gelmesine yol açtı.

Bu durum oyunun korsan yollarla indirilebilir hale gelmesine yol açtı.

Çalınan dosyalar arasında oyunun kurulum ve yama dosyaları da bulunuyor.

Çalınan dosyalar arasında oyunun kurulum ve yama dosyaları da bulunuyor.
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Dikkat çekici bir nokta ise bu PC sürümünün dosya boyutunun 258 GB olması.

Dikkat çekici bir nokta ise bu PC sürümünün dosya boyutunun 258 GB olması.

Bu, PlayStation 5 sürümünün dosya boyutu olan 90 GB'ın neredeyse üç katı bir büyüklüğe işaret ediyor.

Bu, PlayStation 5 sürümünün dosya boyutu olan 90 GB'ın neredeyse üç katı bir büyüklüğe işaret ediyor.

Marvel’s Spider-Man 2’nin PC sürümünün bu yılın sonlarına doğru resmi olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Marvel’s Spider-Man 2’nin PC sürümünün bu yılın sonlarına doğru resmi olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Oyunun tahmini sistem gereksinimleri şu şekilde:

Oyunun tahmini sistem gereksinimleri şu şekilde:

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