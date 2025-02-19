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Kralların Kayıp Son Mezarı Bulundu: Mısır’da 3 bin 500 Yıllık Firavun Mezarı Ortaya Çıkarıldı

Kralların Kayıp Son Mezarı Bulundu: Mısır’da 3 bin 500 Yıllık Firavun Mezarı Ortaya Çıkarıldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.02.2025 - 12:38

Mısır’da 1922 yılından bu yana en büyük arkeolojik keşfe imza atıldı. Kral 2. Thutmose’un 3 bin 500 yıllık mezarı bulundu. Luksor kentinde bulunan mezarın 18. Firavun Hanedanlığı krallarına ait son firavun mezarı olduğu açıklandı.

Mezara dair çalışmalar yürüten uzmanlar kralın ölümünde kısa süre sonra meydana gelen su baskınları nedeniyle mezarın durumunun kötü olduğu bildirildi.

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Mısır’da heyecan verici keşif gerçekleşti. Firavun Hanedanlığı krallarına ait son firavun mezarı bulundu.

Mısır’da heyecan verici keşif gerçekleşti. Firavun Hanedanlığı krallarına ait son firavun mezarı bulundu.

Mezar, Luksor kentinde keşfedildi. Mezarın 3 bin 500 yıl öncesine ait olduğu belirtilirken Kral 2. Thutmose’a ait olduğu bildirildi.

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada mezarın 18. Firavun Hanedanlığı krallarının son kayıp mezarı olduğu ifade edildi.

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada mezarın 18. Firavun Hanedanlığı krallarının son kayıp mezarı olduğu ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında 1922’den bu yana en önemli arkeolojik keşif olduğu kaydedildi. Turizm ve Eski Eserler Bakanı Şerif Fethi, 'Kral Tutankhamun'un mezarının 1922'de keşfedilmesinden bu yana bulunan ilk kraliyet mezar” dedi.

Kralın mezarında eşinin adına da rastlanıldı.

Kralın mezarında eşinin adına da rastlanıldı.

Mezarda bulunan kapların bazılarında Kral 2. Thutmose’un eşi Hatşepsut’un adını taşıyan yazıtlar da bulunduğu belirlendi. Kralın mezarının belirlenmesinde bu yazıtlar önemli rol oyandı.

Mezar su baskınlarından dolayı zarar gördü.

Mezar su baskınlarından dolayı zarar gördü.

Eski Eserler Yüksek Konseyi Eski Eserler Sektör Başkanı Muhammed Abdulbedii, mezarın durumunun kötü olduğu dile getirdi. Kralın ölümünden sonra meydana gelen su baskınlarının mezara zarar verdiği vurgulandı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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