Kralların Kayıp Son Mezarı Bulundu: Mısır’da 3 bin 500 Yıllık Firavun Mezarı Ortaya Çıkarıldı
Kralların Kayıp Son Mezarı Bulundu: Mısır’da 3 bin 500 Yıllık Firavun Mezarı Ortaya Çıkarıldı
Mısır’da 1922 yılından bu yana en büyük arkeolojik keşfe imza atıldı. Kral 2. Thutmose’un 3 bin 500 yıllık mezarı bulundu. Luksor kentinde bulunan mezarın 18. Firavun Hanedanlığı krallarına ait son firavun mezarı olduğu açıklandı.
Mezara dair çalışmalar yürüten uzmanlar kralın ölümünde kısa süre sonra meydana gelen su baskınları nedeniyle mezarın durumunun kötü olduğu bildirildi.
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Mısır’da heyecan verici keşif gerçekleşti. Firavun Hanedanlığı krallarına ait son firavun mezarı bulundu.
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Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada mezarın 18. Firavun Hanedanlığı krallarının son kayıp mezarı olduğu ifade edildi.
Kralın mezarında eşinin adına da rastlanıldı.
Mezar su baskınlarından dolayı zarar gördü.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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