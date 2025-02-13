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“Alyon Kadar Zengin” Cümlesinin Kökeni Onlara Ait! 1800’lü Yılların İstanbul'unda Bir Banker: Alleon Ailesi

“Alyon Kadar Zengin” Cümlesinin Kökeni Onlara Ait! 1800’lü Yılların İstanbul'unda Bir Banker: Alleon Ailesi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.02.2025 - 12:43

Bir aile düşünün ki zenginlikler bir tabir ortaya çıkarsın: “Alyon kadar zengin.” 

Bu tabirdeki “Alyon” aslında Alleon Ailesi'nden geliyor. 1800’lü yılların İstanbul’unda Galata’da bankerdi Jacques Alleon. İstanbul’un en önemli bankeri olarak tanınan Alleon, aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk bankasını kurdu. Bank-ı Dersaadet’in kurucusu Alleon, diğer aristokrat ailelerinden bir adım öne çıkardı kendisini. Pera'da daireler, dükkanlarla konut bölgesi yaratan Alleon Ailesi, caddelere ve sokaklara isimlerini verdi. 

İşte 19. yüzyılda zenginlikleri dilden dile dolaşan Alleon Ailesi. 

Kaynak

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Galata, Osmanlı İmparatorluğu döneminde tüccarların ve bankerlerin merkezi olarak ünlendi. “Galata bankerlerinin öncüsü kim?” diye sorulsa akla ilk olarak bir aile geliyor: Alleon Ailesi.

Galata, Osmanlı İmparatorluğu döneminde tüccarların ve bankerlerin merkezi olarak ünlendi. “Galata bankerlerinin öncüsü kim?” diye sorulsa akla ilk olarak bir aile geliyor: Alleon Ailesi.

Alleon Ailesi, 1800’lü yılların İstanbul’unda yaşayan ve zenginlikleri dilden dile dolaşan bir Fransız bir aileydi. Aile, Fransız İhtilali ile birlikte Osmanlı’ya sığındı.

Alleon Ailesi, 1800’lü yılların İstanbul’unda yaşayan ve zenginlikleri dilden dile dolaşan bir Fransız bir aileydi. Aile, Fransız İhtilali ile birlikte Osmanlı’ya sığındı.

Fotoğraf: Alleon Ailesi'nin Büyükdere'deki yazlığı.

Jacques, Antoine ve Jean Alleon kardeşlerin baba mesleği bankerlikti. Babalarının ölümünden sonra Alleon kardeşler Osmanlı’da bu mesleklerini başarıyla devam ettirdi.

Jacques, Antoine ve Jean Alleon kardeşlerin baba mesleği bankerlikti. Babalarının ölümünden sonra Alleon kardeşler Osmanlı’da bu mesleklerini başarıyla devam ettirdi.

Fotoğraf: Jacques Alleon.

Galata bankerlerinin öncüsü olan Alleon, Osmanlı’da saray ve yüksek bürokrasi ile yakın ilişkiler kurdu. Öyle ki Alleon Ailesi, Osmanlı’nın ilk bankası olan Bank-ı Dersaadet’i dönemin önde gelen Baltazzi Ailesi’yle ortak olarak kurdu.

Galata bankerlerinin öncüsü olan Alleon, Osmanlı’da saray ve yüksek bürokrasi ile yakın ilişkiler kurdu. Öyle ki Alleon Ailesi, Osmanlı’nın ilk bankası olan Bank-ı Dersaadet’i dönemin önde gelen Baltazzi Ailesi’yle ortak olarak kurdu.

Osmanlı, sık sık Jacques Alleon’dan mali duruma dair öneriler alıyordu. Mali sıkıntıya giren Osmanlı'ya tavsiyeleri şunlar oldu: Tüm değiştirilmiş para birimlerinin geri çekilmesi, yeni bir altın ve gümüş para biriminin oluşturulması, tarımın geliştirilmesi, hükümetin döviz kurunu Avrupa ile aynı seviyede tutma politikası.

Alleon ailesinin serveti halk arasında “Alyon kadar zengin” tabirini doğurdu.

Alleon ailesinin serveti halk arasında “Alyon kadar zengin” tabirini doğurdu.

Alleon Ailesi, İstanbul’un neredeyse her semtinde iz bıraktı. İlk olarak Pera bölgesine yatırım yapan aile burada yaklaşık 50 dairelik ve birkaç dükkanlık konut bölgesi yarattı. Alléon Caddesi, Alléon Geçidi ve Alléon Şehri 1870 ve 1876 yılları arasında inşa edildi. Eski Alléon caddesi şimdi Gazeteci Erol Dernek sokak olarak adlandırılıyor. 

(Fotoğraf, Alleon Ailesi'nin Pera'da yarattığı konut bölgesini gösteriyor.)

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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