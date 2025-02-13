“Alyon Kadar Zengin” Cümlesinin Kökeni Onlara Ait! 1800’lü Yılların İstanbul'unda Bir Banker: Alleon Ailesi
“Alyon Kadar Zengin” Cümlesinin Kökeni Onlara Ait! 1800’lü Yılların İstanbul'unda Bir Banker: Alleon Ailesi
Bir aile düşünün ki zenginlikler bir tabir ortaya çıkarsın: “Alyon kadar zengin.”
Bu tabirdeki “Alyon” aslında Alleon Ailesi'nden geliyor. 1800’lü yılların İstanbul’unda Galata’da bankerdi Jacques Alleon. İstanbul’un en önemli bankeri olarak tanınan Alleon, aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk bankasını kurdu. Bank-ı Dersaadet’in kurucusu Alleon, diğer aristokrat ailelerinden bir adım öne çıkardı kendisini. Pera'da daireler, dükkanlarla konut bölgesi yaratan Alleon Ailesi, caddelere ve sokaklara isimlerini verdi.
İşte 19. yüzyılda zenginlikleri dilden dile dolaşan Alleon Ailesi.
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Galata, Osmanlı İmparatorluğu döneminde tüccarların ve bankerlerin merkezi olarak ünlendi. “Galata bankerlerinin öncüsü kim?” diye sorulsa akla ilk olarak bir aile geliyor: Alleon Ailesi.
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Alleon Ailesi, 1800’lü yılların İstanbul’unda yaşayan ve zenginlikleri dilden dile dolaşan bir Fransız bir aileydi. Aile, Fransız İhtilali ile birlikte Osmanlı’ya sığındı.
Jacques, Antoine ve Jean Alleon kardeşlerin baba mesleği bankerlikti. Babalarının ölümünden sonra Alleon kardeşler Osmanlı’da bu mesleklerini başarıyla devam ettirdi.
Galata bankerlerinin öncüsü olan Alleon, Osmanlı’da saray ve yüksek bürokrasi ile yakın ilişkiler kurdu. Öyle ki Alleon Ailesi, Osmanlı’nın ilk bankası olan Bank-ı Dersaadet’i dönemin önde gelen Baltazzi Ailesi’yle ortak olarak kurdu.
Alleon ailesinin serveti halk arasında “Alyon kadar zengin” tabirini doğurdu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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