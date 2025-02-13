“Alyon Kadar Zengin” Cümlesinin Kökeni Onlara Ait! 1800’lü Yılların İstanbul'unda Bir Banker: Alleon Ailesi

Bir aile düşünün ki zenginlikler bir tabir ortaya çıkarsın: “Alyon kadar zengin.”

Bu tabirdeki “Alyon” aslında Alleon Ailesi'nden geliyor. 1800’lü yılların İstanbul’unda Galata’da bankerdi Jacques Alleon. İstanbul’un en önemli bankeri olarak tanınan Alleon, aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk bankasını kurdu. Bank-ı Dersaadet’in kurucusu Alleon, diğer aristokrat ailelerinden bir adım öne çıkardı kendisini. Pera'da daireler, dükkanlarla konut bölgesi yaratan Alleon Ailesi, caddelere ve sokaklara isimlerini verdi.

İşte 19. yüzyılda zenginlikleri dilden dile dolaşan Alleon Ailesi.

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