Ünleri Osmanlı'yı Aştı! Hikaye Beyazıt'taki Dükkanda Başladı: Padişah Fotoğrafçısı Abdullah Biraderler
Ünleri Osmanlı'yı Aştı! Hikaye Beyazıt'taki Dükkanda Başladı: Padişah Fotoğrafçısı Abdullah Biraderler
Osmanlı'da fotoğrafçılık sanatının kurucuları olan Viçen, Hovsep ve Kevork kardeşlerin hikayeleri, 'Abdullah Frères' (Abdullah Biraderler) ismini verdikleri bir fotoğrafçı dükkanıyla başladı. İstanbul Beyazıt'taki fotoğraf dükkanlarıyla kısa sürede herkes tarafından tanındı. Ünleri padişahların kulağına gitti. Öyle ki Sultan Abdülaziz, Abdullah Biraderler'in çektiği fotoğrafı çok beğendi ve resmi fotoğraf olarak tanınmasını emretti.
Padişah bununla da sınırlı kalmadı ve Abdullah Biraderler'i 'Ressamı Hazreti Şehriyari' unvanıyla ödüllendirdi.
İşte Beyoğlu'ndaki bir dükkanda her şeye başlayan Abdullah Biraderler'in ülke sınırlarını aşan hikayesi.
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Ermeni asıllı Viçen, Hovsep ve Kevork Abdullahyan kardeşlerin hikayeleri ailelerinin 1610’da Kayseri’den İstanbul’a göç etmesiyle başladı.
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Osmanlı’da fotoğrafçılığın kurucuları olan kardeşler Paris’te eğitim aldı. Çektikleri fotoğraflar o kadar güzel ve etkileyiciydi ki kısa sürede ünleri kulaktan kulağa yayıldı.
Pera’da Fransız fotoğrafçıya çektirdiği fotoğrafı beğenmeyen Sultan Abdülaziz, Abdullah Biraderler’i av köşküne davet etti.
Sultan Abdülaziz ve II. Abdülhamid, Abdullah Biraderler'e “Ressam-ı Hazret-i Şehriyari” unvanını verdi… Onlar artık Padişah Fotoğrafçısı’ydı.
Osmanlı-Rus Savaşı, Abdullah Biraderler'in çöküşünü başlattı.
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Kardeşler uzun yıllar boyunca sadece padişah fotoğraflarını değil kentin günlük yaşamını da fotoğrafladı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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