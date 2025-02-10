Ünleri Osmanlı'yı Aştı! Hikaye Beyazıt'taki Dükkanda Başladı: Padişah Fotoğrafçısı Abdullah Biraderler

Osmanlı'da fotoğrafçılık sanatının kurucuları olan Viçen, Hovsep ve Kevork kardeşlerin hikayeleri, 'Abdullah Frères' (Abdullah Biraderler) ismini verdikleri bir fotoğrafçı dükkanıyla başladı. İstanbul Beyazıt'taki fotoğraf dükkanlarıyla kısa sürede herkes tarafından tanındı. Ünleri padişahların kulağına gitti. Öyle ki Sultan Abdülaziz, Abdullah Biraderler'in çektiği fotoğrafı çok beğendi ve resmi fotoğraf olarak tanınmasını emretti.

Padişah bununla da sınırlı kalmadı ve Abdullah Biraderler'i 'Ressamı Hazreti Şehriyari' unvanıyla ödüllendirdi.

İşte Beyoğlu'ndaki bir dükkanda her şeye başlayan Abdullah Biraderler'in ülke sınırlarını aşan hikayesi.