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Ünleri Osmanlı'yı Aştı! Hikaye Beyazıt'taki Dükkanda Başladı: Padişah Fotoğrafçısı Abdullah Biraderler

Ünleri Osmanlı'yı Aştı! Hikaye Beyazıt'taki Dükkanda Başladı: Padişah Fotoğrafçısı Abdullah Biraderler

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.02.2025 - 17:18

Osmanlı'da fotoğrafçılık sanatının kurucuları olan Viçen, Hovsep ve Kevork kardeşlerin hikayeleri, 'Abdullah Frères' (Abdullah Biraderler) ismini verdikleri bir fotoğrafçı dükkanıyla başladı. İstanbul Beyazıt'taki fotoğraf dükkanlarıyla kısa sürede herkes tarafından tanındı. Ünleri padişahların kulağına gitti. Öyle ki Sultan Abdülaziz, Abdullah Biraderler'in çektiği fotoğrafı çok beğendi ve resmi fotoğraf olarak tanınmasını emretti.

Padişah bununla da sınırlı kalmadı ve Abdullah Biraderler'i 'Ressamı Hazreti Şehriyari' unvanıyla ödüllendirdi.

İşte Beyoğlu'ndaki bir dükkanda her şeye başlayan Abdullah Biraderler'in ülke sınırlarını aşan hikayesi.

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Ermeni asıllı Viçen, Hovsep ve Kevork Abdullahyan kardeşlerin hikayeleri ailelerinin 1610’da Kayseri’den İstanbul’a göç etmesiyle başladı.

Ermeni asıllı Viçen, Hovsep ve Kevork Abdullahyan kardeşlerin hikayeleri ailelerinin 1610’da Kayseri’den İstanbul’a göç etmesiyle başladı.

1820 yılında doğan Viçen Abdullahyan, 1856 yılında İstanbul Beyazıt’ta bir fotoğrafçının yanında işe başladı. 1858’de Venedik’teki eğitiminden dönen Kevork ile birlikte üç kardeş bu fotoğraf dükkanını almaya karar verdi. 

Bu dükkana Abdullah Frères (Abdullah Biraderler) adını verdiler.

Osmanlı’da fotoğrafçılığın kurucuları olan kardeşler Paris’te eğitim aldı. Çektikleri fotoğraflar o kadar güzel ve etkileyiciydi ki kısa sürede ünleri kulaktan kulağa yayıldı.

Osmanlı’da fotoğrafçılığın kurucuları olan kardeşler Paris’te eğitim aldı. Çektikleri fotoğraflar o kadar güzel ve etkileyiciydi ki kısa sürede ünleri kulaktan kulağa yayıldı.

Pera’da Fransız fotoğrafçıya çektirdiği fotoğrafı beğenmeyen Sultan Abdülaziz, Abdullah Biraderler’i av köşküne davet etti.

Pera’da Fransız fotoğrafçıya çektirdiği fotoğrafı beğenmeyen Sultan Abdülaziz, Abdullah Biraderler’i av köşküne davet etti.

Padişah, Abdullah Biraderler’in çektiği fotoğrafı o kadar beğendi ki ‘resmi fotoğraf’ olarak tanınmasını emretti.

Sultan Abdülaziz ve II. Abdülhamid, Abdullah Biraderler'e “Ressam-ı Hazret-i Şehriyari” unvanını verdi… Onlar artık Padişah Fotoğrafçısı’ydı.

Sultan Abdülaziz ve II. Abdülhamid, Abdullah Biraderler'e “Ressam-ı Hazret-i Şehriyari” unvanını verdi… Onlar artık Padişah Fotoğrafçısı’ydı.

Artık Saray Fotoğrafçısı olan Abdullah Biraderler’in padişah tuğrasını kullanmalarına izin verildi. Sultan Abdülaziz ve Sultan Abdülhamid’in fotoğrafçıları oldu. 

Abdullah Biraderler mesleklerini icra ettikleri süre boyunca dünyanın önde gelen isimlerinin de fotoğrafını çekti.

Osmanlı-Rus Savaşı, Abdullah Biraderler'in çöküşünü başlattı.

Osmanlı-Rus Savaşı, Abdullah Biraderler'in çöküşünü başlattı.

Abdullah Biraderler için Padişah Fotoğrafçılığı’nın sonu  1877-1878 Osmanlı-Rus savaşıyla başladı. Ruslarla ilişki kurdukları bir jurnal üzerine görevlerinden alındılar. Dokuz yıl Mısır hidivinin çağrısı üzerine Kahire'de kaldılar. İstanbul’a döndüklerinde ise eski şöhretlerini tekrar yakalayamadılar ve dükkanlarını satmak zorunda kaldılar. 

Viçen Abdullahyan 1902 yılında, Hovsep Abdullahyan 1908 yılında, Kevork Abdullahyan ise 1918 yılında yaşamını yitirdi.

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Kardeşler uzun yıllar boyunca sadece padişah fotoğraflarını değil kentin günlük yaşamını da fotoğrafladı.

Kardeşler uzun yıllar boyunca sadece padişah fotoğraflarını değil kentin günlük yaşamını da fotoğrafladı.

Kardeşler, çektikleri fotoğraflarla İstanbul’u dünyaya tanıttı. Avrupa’da çok sayıda sergiler açan Abdullah Biraderler’in çektikleri fotoğraflar günümüzde önemli tarihi belgeler olarak nitelendiriliyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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