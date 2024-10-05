Yerli Halkların Hayatımıza Kazandırdığı 11 Çığır Açan Buluşu Görünce Şaşkına Döneceksiniz

Bir zamanlar neredeyse her evde bulunan ranza yatakların aslında yerli halkların bir icadı olduğu hiç aklınıza gelir miydi? Kızılderili halklarından olan Algonkin ve İrokualar, daha fazla insanın aynı odada uyuyabilmesi için iki katlı ranzaları icat etti. Kışın ranzaların alt kısmı uyumak için, üst kısmı ise eşyaları saklamak yani bir nevi dolap olarak kullanıldı.