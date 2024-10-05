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Yerli Halkların Hayatımıza Kazandırdığı 11 Çığır Açan Buluşu Görünce Şaşkına Döneceksiniz

Yerli Halkların Hayatımıza Kazandırdığı 11 Çığır Açan Buluşu Görünce Şaşkına Döneceksiniz

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
05.10.2024 - 11:58

Doğum kontrol hapı, mısır, gözlük… Birçok eşyanın yerli halkların modern dünyaya kazandırdığını öğrenince şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz!

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Her gün kullandığımız, neredeyse elimiz kolumuz olan pek çok eşyanın yerli halklardan geldiğini biliyor muydunuz?

Her gün kullandığımız, neredeyse elimiz kolumuz olan pek çok eşyanın yerli halklardan geldiğini biliyor muydunuz?

Doğum kontrol haplarından gözlüğe kadar pek çok eşya ve ürün yerli halklar tarafından adeta modern dünyaya armağan edildi.

Doğum kontrol haplarından gözlüğe kadar pek çok eşya ve ürün yerli halklar tarafından adeta modern dünyaya armağan edildi.

BuzzFeed, yerli halklardan günümüze kadar gelen ürünleri sıraladı. İşte gördükçe şaşkına döneceğiniz o ürünler:

BuzzFeed, yerli halklardan günümüze kadar gelen ürünleri sıraladı. İşte gördükçe şaşkına döneceğiniz o ürünler:

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1. Mısır

1. Mısır

Mısır yetiştirmek Kanada’daki yerli toplulukların ‘üç kız kardeş’ adını verdikleri bir ekim yöntemi aslında. Mısır, fasulye ve kabak ekmek yerli halk tarafından icat edildi.

2. Gözlük

2. Gözlük

Kuzey kutbunda yer alan Arktik bölgesinde yaşayan yerliler kardan ve kara yansıyan parlak ışıktan korunmak için çareyi gözleri koruyacak bir eşya üretmekte buldular. Bu eşyaya ise “gözlük” adını verdiler!

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3. Kayık

3. Kayık

Kuzey Kanada'da yaşayan eskimolar İnuit halkı balıkçılık ve avcılık amacıyla kayık icat etti. Buldukları avını rahatlıkla sığdırabilmek için batmaya özellikte bir eşya ürettiler.

4. Kano

4. Kano

Kano ve kayık zaten aynı işlevi görmüyor mu diye düşünebilirsiniz. Ancak Kanada’nın doğu ormanlarında yaşayan yerli halklar kanoyu ulaşım ve kürk ticareti için kullandı.

5. Anestezi

5. Anestezi

Kanada’nın yerli halkları anesteziyi icat etti. Yerli halklar yara acısının dinmesi için bitkilerden bir çeşit anestezi etkisi gösteren çay yaparlardı.

6. Biberon

6. Biberon

Evet, yanlış duymadınız! Biberon de yerli halkların bir icadı. “Ne alaka?” diyebilirsiniz. Biberonlar aslında Kanada ve ABD’nin yerlileri Kızılderili bir halk olan İrokualar’dan geliyor. İrokualar, biberon kapağını kuş tüyünden; şişesini ise ayı bağırsağından yaptılar.

7. Kar botları

7. Kar botları

Kar botlarının mucidi aslında Kanada’nın kuzeyinde yaşayan yerli halklar. Yerli halk, kar yığınlarının üzerinde yürümek için kar ayakkabılarını icat etti.

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8. Ağrı kesici

8. Ağrı kesici

Bitkilerden gelen buluş!  ABD’nin Atlas Okyanusu sahilinde yer alan Virginia eyaletinin esas sahipleri yerli halklardı. Ağrı kesici kremler o bölgede yaşayan yerli halklardan geliyor aslında. Yerli halk, yarayı iyileştirmek ve acısını dindirmek için bitkileri kesip çeşitli karışımlar, macunlar yaparak ağrı kesiciyi buldu.

9. Kızaklar

9. Kızaklar

Kuzey kutbunda Arktik bölgesinde yaşayan Subarktik halkları karda rahatça eşya ve insan taşımak için kızakları icat etti.

10. Doğum kontrol hapları

10. Doğum kontrol hapları

Doğum kontrol haplarının kökeni Kızılderililere dayanıyor. Yerli halk çeşitli bitki ve otları karıştırarak doğum kontrolünde kullanıyordu. Modern dünyada doğum kontrol hapı ise ilk 1960 yılında kullanıldı.

11. Ranza Yataklar

11. Ranza Yataklar

Bir zamanlar neredeyse her evde bulunan ranza yatakların aslında yerli halkların bir icadı olduğu hiç aklınıza gelir miydi? Kızılderili halklarından olan Algonkin ve İrokualar, daha fazla insanın aynı odada uyuyabilmesi için iki katlı ranzaları icat etti. Kışın ranzaların alt kısmı uyumak için, üst kısmı ise eşyaları saklamak yani bir nevi dolap olarak kullanıldı.

Siz en çok hangi icada şaşırdınız? Hadi buyurun yorumlara! 👇🏻

Siz en çok hangi icada şaşırdınız? Hadi buyurun yorumlara! 👇🏻

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