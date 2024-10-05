Yerli Halkların Hayatımıza Kazandırdığı 11 Çığır Açan Buluşu Görünce Şaşkına Döneceksiniz
Yerli Halkların Hayatımıza Kazandırdığı 11 Çığır Açan Buluşu Görünce Şaşkına Döneceksiniz
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Her gün kullandığımız, neredeyse elimiz kolumuz olan pek çok eşyanın yerli halklardan geldiğini biliyor muydunuz?
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Doğum kontrol haplarından gözlüğe kadar pek çok eşya ve ürün yerli halklar tarafından adeta modern dünyaya armağan edildi.
BuzzFeed, yerli halklardan günümüze kadar gelen ürünleri sıraladı. İşte gördükçe şaşkına döneceğiniz o ürünler:
1. Mısır
2. Gözlük
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3. Kayık
4. Kano
5. Anestezi
6. Biberon
7. Kar botları
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8. Ağrı kesici
9. Kızaklar
10. Doğum kontrol hapları
11. Ranza Yataklar
Siz en çok hangi icada şaşırdınız? Hadi buyurun yorumlara! 👇🏻
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