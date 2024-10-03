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Bir Volkanın İçinde Neler Olduğunu Düşündünüz mü? Bilim İnsanları Yanardağın Altında Olanları Ortaya Çıkardı

Bir Volkanın İçinde Neler Olduğunu Düşündünüz mü? Bilim İnsanları Yanardağın Altında Olanları Ortaya Çıkardı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
03.10.2024 - 18:27

Metrelerce yüksekliğe kadar alevler püskürten bir yanardağın içinde neler olduğunu, bu alevlerin nasıl çıktığını hiç düşündünüz mü? Bilim insanları bu sorudan yola çıkarak volkanın altında aslında neler yattığını araştırdı.

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Bir yanardağın içinin nasıl olduğunu, alevlerin nasıl dağ içinden çıktığını hiç merak ettiniz mi? Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi’nden bilim insanları bu sorunun yanıtını araştırdı.

Bir yanardağın içinin nasıl olduğunu, alevlerin nasıl dağ içinden çıktığını hiç merak ettiniz mi? Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi’nden bilim insanları bu sorunun yanıtını araştırdı.

Bilim insanları ‘Matrix’ görüntüleme adı verilen tekniğe yeni bir yaklaşım getirdi. Bu teknikle volkanların için haritalandırıldı.

Bilim insanları ‘Matrix’ görüntüleme adı verilen tekniğe yeni bir yaklaşım getirdi. Bu teknikle volkanların için haritalandırıldı.

Mashable Türkiye’nin Science Alert’ten aktardığına göre araştırmacılar test için Karayiplerde bulunan La Soufriere volkanını seçti.

Mashable Türkiye’nin Science Alert’ten aktardığına göre araştırmacılar test için Karayiplerde bulunan La Soufriere volkanını seçti.

Kaynak

Araştırmacıların yeni tekniği yanardağın iç yapısını 10 kilometre kadar ortaya çıkarabiliyor.

Araştırmacıların yeni tekniği yanardağın iç yapısını 10 kilometre kadar ortaya çıkarabiliyor.

Bir volkanın içi daha önce görüntülenmemiş bir şekilde yeni yöntemle ortaya çıkarıldı.

Bir volkanın içi daha önce görüntülenmemiş bir şekilde yeni yöntemle ortaya çıkarıldı.
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Elde edilen bulgulara göre yer altında çok sayıda magma deposu katmanı bulunuyor. Magma depolanmasını anlamak ise tehlike değerlendirmesi için oldukça önem taşıyor.

Elde edilen bulgulara göre yer altında çok sayıda magma deposu katmanı bulunuyor. Magma depolanmasını anlamak ise tehlike değerlendirmesi için oldukça önem taşıyor.

Böylece bir yanardağda patlamanın ne zaman gerçekleşeceği daha önceden tahmin edilebilir.

Böylece bir yanardağda patlamanın ne zaman gerçekleşeceği daha önceden tahmin edilebilir.

Araştırmacılar, 'Bu nedenle matrix (matris) görüntüleme, bilim insanlarının volkanik sistemleri anlama ve modelleme biçiminde devrim niteliğinde bir oyun değiştirici olabilir' ifadelerini kullanıyor.

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