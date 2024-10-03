Bir Volkanın İçinde Neler Olduğunu Düşündünüz mü? Bilim İnsanları Yanardağın Altında Olanları Ortaya Çıkardı

Metrelerce yüksekliğe kadar alevler püskürten bir yanardağın içinde neler olduğunu, bu alevlerin nasıl çıktığını hiç düşündünüz mü? Bilim insanları bu sorudan yola çıkarak volkanın altında aslında neler yattığını araştırdı.

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