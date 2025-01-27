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Kadıköy’ün İlk Aristokratları: Tubini Ailesi! Moda’nın Kaderini Kökten Değiştirdiler

Kadıköy’ün İlk Aristokratları: Tubini Ailesi! Moda’nın Kaderini Kökten Değiştirdiler

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.01.2025 - 16:23

Bir zamanlar çayırlık bir alan olan ve doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenlerin uğrak adresi olan Moda'da, Tubini ailesinin 1850'li yıllarda yerleşmesiyle her şey değişecekti... Levanten ailelerden Tubiniler, semtin yerleşime açılmasına da ön ayak oldu. Padişaha borç verebilecek kadar varlıklı olan Tubini ailesi, Moda'yı köşklerle donatacak ve diğer aristokrat aileleri de peşinden sürükleyecekti. İşte Moda'da aristokrasi incisi haline getiren ve semti köşklerle tanıştıran Tubini ailesi...

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İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bulunan Moda semti, tarihin her döneminde kentin gözdesi oldu. Bizans ve Osmanlı döneminde çayırlık alanlarla dolu Moda, balıkçılar için de vazgeçilmez bir noktaydı.

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bulunan Moda semti, tarihin her döneminde kentin gözdesi oldu. Bizans ve Osmanlı döneminde çayırlık alanlarla dolu Moda, balıkçılar için de vazgeçilmez bir noktaydı.

Bir zamanlar sessiz sakin bir mesire alanı olarak bilinen bu bölge doğayla iç içe olmak isteyen günübirlikçilerin uğrak yeriydi. Ta ki Tubini ailesi gelene kadar…

Bir zamanlar sessiz sakin bir mesire alanı olarak bilinen bu bölge doğayla iç içe olmak isteyen günübirlikçilerin uğrak yeriydi. Ta ki Tubini ailesi gelene kadar…

Mesire alanı olan bölge zamanla kentin aristokrasisinin incisi haline geldi. Bunda 1850’li yıllarda semte taşınan Levanten ailelerden Tubiniler’in önemli bir payı vardı.

Mesire alanı olan bölge zamanla kentin aristokrasisinin incisi haline geldi. Bunda 1850’li yıllarda semte taşınan Levanten ailelerden Tubiniler’in önemli bir payı vardı.

Fotoğraf: LevantineHeritage

Sakız Adası’ndan İstanbul’a taşınan Tubini ailesi o kadar varlıklıydı ki padişaha bile borç verebiliyorlardı. Baba Bernard Tubini, Galata’da bankerlik yapıyordu. Oğlu ise Beşiktaş’ta 400 kişinin çalıştığı bir imalathanenin başındaydı.

Sakız Adası’ndan İstanbul’a taşınan Tubini ailesi o kadar varlıklıydı ki padişaha bile borç verebiliyorlardı. Baba Bernard Tubini, Galata’da bankerlik yapıyordu. Oğlu ise Beşiktaş’ta 400 kişinin çalıştığı bir imalathanenin başındaydı.

Tubini ailesi, ilk Beyoğlu’nda; ardından Rumelihisarı’na yerleşiyorlar. Son durakları ise Kadıköy oldu.

Fotoğraf: LevantineHeritage

Moda’ya ilk yerleşimi sağlayan aile semti köşklerle tanıştırıyor. Tubiniler, Moda’ya tam 13 köşk yaptırıyor. Aile, zenginliği ve semte getirdikleri yeniliklerle o kadar konuşuluyor ki bölgeye Tubini Mahallesi denilmeye başlanıyor.

Moda’ya ilk yerleşimi sağlayan aile semti köşklerle tanıştırıyor. Tubiniler, Moda’ya tam 13 köşk yaptırıyor. Aile, zenginliği ve semte getirdikleri yeniliklerle o kadar konuşuluyor ki bölgeye Tubini Mahallesi denilmeye başlanıyor.
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Tubini ailesi, diğer aristokrat ailelere de örnek oluyor ve böylece diğer varlıklı ailelerin Moda’ya akını başlıyor.

Tubini ailesi, diğer aristokrat ailelere de örnek oluyor ve böylece diğer varlıklı ailelerin Moda’ya akını başlıyor.

Lorando, Whittall, Lafontaine, Furstenberger aileleri Tubinileri takip edip Moda’da köşkler yapmaya başlıyor. Mahallenin sınırı Kadıköy Rıhtım’dan Kurbağalıdere’ye kadar genişlemiş oldu.

Öte yandan Tubini ailesinin yaptırdığı 13 köşkten biri olan Tubini Köşkü (Şevket Salih Soysal Köşkü), geçen yıllarda 16.5 milyon liradan satışa çıkarılmıştı.

Öte yandan Tubini ailesinin yaptırdığı 13 köşkten biri olan Tubini Köşkü (Şevket Salih Soysal Köşkü), geçen yıllarda 16.5 milyon liradan satışa çıkarılmıştı.

Köşk, 588 metrekare arsa içinde bulunuyor. 4 katlı tarihi köşk  14 oda, 2 salon, 5 banyo, 6 tuvalete sahip.

Köşk 1950’li yıllarda Prof. Dr. Şevket Salih Soysal tarafından satın alınıyor ve ardından bu isimle anılmaya başlanıyor. 1997 yılında Türk aileye satılan köşk,  20 yıl boyunca anaokulu olarak kullanıldı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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