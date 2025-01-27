Kadıköy’ün İlk Aristokratları: Tubini Ailesi! Moda’nın Kaderini Kökten Değiştirdiler

Bir zamanlar çayırlık bir alan olan ve doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenlerin uğrak adresi olan Moda'da, Tubini ailesinin 1850'li yıllarda yerleşmesiyle her şey değişecekti... Levanten ailelerden Tubiniler, semtin yerleşime açılmasına da ön ayak oldu. Padişaha borç verebilecek kadar varlıklı olan Tubini ailesi, Moda'yı köşklerle donatacak ve diğer aristokrat aileleri de peşinden sürükleyecekti. İşte Moda'da aristokrasi incisi haline getiren ve semti köşklerle tanıştıran Tubini ailesi...

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